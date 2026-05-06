Japonya: Gel li dijî hewildana serokwezîr a ji bo guherandina Destûra Bingehîn a aştîxwaz daket kolanan

Serokwezîr Takaichi di serdana xwe ya fermî ya Viyetnamê de diyar kir ku divê Destûra Bingehîn a ku piştî Şerê Cîhanê yê Duyem ji aliyê DYAyê ve hatibû sepandin, "li gorî hewcedariyên serdemê were nûkirin." Piştî van gotinan, bi deh hezaran kes li paytext Tokyoyê li dijî hikûmetê daketin qadan.
Takaichi û baskê muhafazakar ê Partiya Demokrat a Lîberal, demeke dirêj e îdîa dikin ku ev destûr rê li ber parastina Japonyayê ya li dijî gefên Koreya Bakur û Çînê digire û ji ber vê yekê daxwaza guherandinê dikin.
Takaichi ji bo guherandina Destûra Bingehîn zorê dide
Her çend di warê teorîk de Destûra Bingehîn nebe asteng ku Japonya hêza xwe ya parastina kolektîf bi kar bîne an jî alîkariya hevalbendekî di bin êrîşê de bike; Takaichi, piştî ku payîza borî bû serokwezîr, guherandina Destûra Bingehîn kir armanca sereke ya desthilatdariya xwe.
Ji bo ku guherineke bi vî rengî pêk were, divê di her du baskên meclîsa neteweyî ya Japonyayê de piraniya sê parên dudu were peydakirin û di referanduma li seranserê welat de jî piraniya hêsan were bidestxistin.
Li gorî nûçeya Guardianê, rapirsiyên dawî yên raya giştî nîşan didin ku di nav gel de ji bo guherînên piçûk wekî naskirina statûya qanûnî ya hêzên parastina cewherî piştgiriyeke berfireh heye; lê belê li hemberî guherînên bingehîn ên di Destûra Bingehîn a Japonyayê ya 'aştîxwaz' de ku piştî Şerê Cîhanê yê II. hatibû qebûlkirin nerazîbûn berdewam dike.
Di rapirsiya ku rojnameya muhafazakar Yomiuri Shimbunê di dawiya hefteyê de weşandiye, ji sedî 57ê beşdaran wekî alîgirên guherînê hatin nîşandan; lê di anketa rojnameya lîberal Asahi Shimbunê de hat tespîtkirin ku rêjeya piştgirên guherînê ji sedî 47 e.
Daxwaza Trump a ji bo şandina keştiyên şer bo Hurmuzê
Sînorên ku Destûra Bingehîn danîne ser operasyonên artêşa Japonyayê yên li derveyî deryayan (derveyî welat), di meha Adarê de careke din bûn rojev. Sedema vê yekê jî ev bû: Takaichi, daxwaza Donald Trump a ji bo şandina hêzên parastina deryayî bo Tengava Hurmuzê, bi hinceta Xala 9an her çend bi dilgiranî û nexwazî be jî red kiribû.
50 hezar kes ji bo parastina Destûra Bingehîn li kolanan in
Roja Yekşemê ku -roja bîranîna destûra bingehîn e -li parkeke Tokyoyê herî kêm 50 hezar kes hatin cem hev. Ev kes ji bo parastina Xala 9an a Destûra Bingehîn kom bûn; ku ev xal ji 3ê Gulana 1947an, ango ji roja ku ketiye meriyetê vir ve, qet nehatiye guherandin.
Xwepêşanderên ku pankartên li dijî şer hildabûn, li ser vê ramanê yekbûyî bûn: Xala 9an di mijara dûr girtina Japonyayê ji şerên şaş ên Amerîkayê de ku şerê Îranê jî di nav de ye gelekî bi kêr tê û Japonyayê diparêze.
