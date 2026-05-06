Japonya: Halk, başbakanın barış odaklı Anayasayı değiştirme girişimine karşı sokağa döküldü

Vietnam'a yaptığı resmi ziyaret sırasında konuşan Takaichi, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD işgal güçlerince empoze edilen Anayasanın "çağın gereklerini yansıtacak şekilde periyodik olarak güncellenmesi gerektiğini" ileri sürünce 10 binlerce insan başkent Tokyo’da hükümete karşı sokağa çıktı.

Takaichi ve iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin muhafazakâr kanadı yürürlükteki Anayasanın Japonya'nın Kuzey Kore ve Çin'in artan güvenlik tehditlerine yanıt verme yeteneğini kısıtladığını söyleyerek uzun zamandır değişiklik taleplerini ısrarla dile getiriyorlar.

Takaichi Anayasa değişikliği için bastırıyor

Anayasa teorik olarak Japonya'nın kolektif öz savunma gücünü kullanmasına veya saldırı altındaki bir müttefike yardım etmesine engel olmamakla birlikte, Takaichi geçtiğimiz sonbaharda başbakan olmasından sonra Anayasanın değiştirilmesini iktidarının başlıca hedefi haline getirdi.

Bu yönde bir değişiklik için Japonya'nın ulusal meclisinin her iki kanadında da üçte iki çoğunluk ve ülke çapında bir referandumdaysa basit çoğunluk sağlanması gerekiyor.

Guardian’ın haberine göre, son kamuoyu yoklamaları, halk arasında öz savunma güçlerinin yasal statüsünün tanınması gibi küçük değişikliklere geniş destek verilirken, Japonya'nın II. Dünya Savaşı sonrası kabul edilen barış odaklı anayasasındaki temel değişikliklere karşı muhalefet sürüyor.

Muhafazakâr Yomiuri Shimbun (Şimbun) gazetesinin hafta sonu yayımladığı ankette, katılımcıların yüzde 57'si değişiklik yanlısı olarak gösterilirken, liberal Asahi Shimbun'un Anketinde değişikliğe destek verenlerin oranı yüzde 47 olarak belirlendi.

Trump'ın Hürmüz'e savaş gemisi gönderilmesi isteği

Anayasanın Japonya ordusunun deniz aşırı harekâtlarına getirdiği kısıtlamalar, martta Takaichi'nin, Donald Trump'ın deniz öz savunma güçlerini Hürmüz Boğazı'na gönderme talebini 9. maddeye atfen -istemeye istemeye- reddetmesi dolayısıyla yeniden gündeme gelmişti

50 bin kişi Anayasayı korumak için sokakta

Pazar günü – anayasa anma günü – Tokyo'da bir parkta en az 50 bin kişi, 3 Mayıs 1947'de yürürlüğe girdiğinden bu yana hiç değiştirilmeyen Anayasa’nın 9. Maddesinin korunması için bir araya geldi.

Savaş karşıtı pankartlar taşıyan protestocular, 9. maddenin Japonya'yı, İran da dahil, ABD'nin yanlış savaşlarından uzak tutmakta yararlı olduğunda birleşiyordu.

Tokyo bölge meclislerinden birinin üyesi olan Hiroko Maekawa, “Takaichi yönetiminde Japonya, bir köpeğin sahibinin peşinden gitmesi gibi Amerika'nın peşinden gidiyor” dedi. “LDP, mevcut anayasanın bunu engellediğini bildiği için öz savunma güçlerini geleneksel nizami orduya dönüştürmek istiyor.”

Başka bir yerel meclis üyesi Megumi Koike de, Japonya Anayasasını “ulusal ve dünya çapında bir servet” olarak niteledi.

Yerel temsilci, “Takaichi, çoğu Japonun Çin ve Kuzey Kore'yi tehdit olarak gördükleri için anayasayı değiştirmek istediğini düşünüyor, ama bu doğru değil,” dedi. “Parayı sağlık hizmetlerine, eğitime ve iş yaratmaya harcamalıyız, daha fazla silaha değil.”

