TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 20.07.2026 16:47 20 Tîrmeh 2026 16:47
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 20.07.2026 16:55 20 Tîrmeh 2026 16:55
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Cenazeyê hunermend Murat Çîçek li Colemêrgê definkirin

Senarîst û sînemager Murat Çîçek, di 3ê Tîrmehê de li Japonyayê di dema desteserkirinê de bi awayekî biguman canê xwe ji dest dabû.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Cenazeyê hunermend Murat Çîçek li Colemêrgê definkirin
Fotograf: Ajansa Welat
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Senarîst û sînemager Murat Çîçek, di 3ê Tîrmehê de li Japonyayê di dema desteserkirinê de bi awayekî biguman canê xwe ji dest dabû. Murat Çîçek di 25ê Hezîranê de li Japonyayê qezayeke trafîkê derbas dike û piştre tê desteserkirin û li qereqola ku lê dimîne koça dawî dike. 

Li gorî nûçeya Ajansa Welat, Balyozxaneya Tirkiyeyê ya Japonyayê piştî mirina Çîçek, di 8ê Tîrmehê de agahî dabû malbatê.

Cenazeyê Çîçek roja 17ê Tîrmehê ji Japonyayê gihîşt Stenbolê û heman rojê jî şandibûn Wanê.

Otopsiya Murat Çîçek vê serê sibê li Wanê hat kirin û piştre ew birin Colemêrgê. Cenaze li goristana Taxa Nû ya li navenda bajêr bi girseyî hate veşartin. 

Parlamenterê DEM Partiyê yê Colemêrgê Vezîr Coşkûn Parlak, hevserok û rêveberên DEM Partî û DBPê, bi sedan welatî tev li merasîma cenaze bûn. Ji bo Murat Çîçek li mizgefta Taxa Nû şîn hat danîn û wê şîn 2 rojan bidome.



Cihê Nûçeyê
Stenbol
murat çelik
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê