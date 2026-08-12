İşten çıkartılan Ağaç A.Ş. işçileri: "104 gündür muhatap bulamıyoruz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesindeki Ağaç A.Ş.’de yaklaşık 150 işçi 104 gün önce “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” gerekçesi ile işten çıkarıldı.

İşlerinden çıkarılan emekçiler direnişlerinin 104. gününde Saraçhane’de açıklama yaptı. İşçiler, direnişlerini açlık grevi ile sürdüreceklerini duyurdu.

bianet’e konuşan Ağaç A.Ş. direniş sözcüsü Kezban Karlık, aylardır süren çabalarına ve taleplerine karşın herhangi bir kurumdan ya da yetkiliden geri dönüş alamadıklarını ve mücadelelerine açlık grevi yaparak devam edeceklerini söyledi.

#Saraçhane | Güvenlik soruşturması gerekçesiyle işten atılan @ibbagaciscileri, direnişlerinin 104. gününde açlık grevine başladı.



🗣️ İBB Ağaç A.Ş. Direniş Sözcüsü Kezban Karlık: "Kayyum yok evet ama muhatap da yok. Biz, bizlerin partisi tarafından çıkarıldık."



📹 Elanur… pic.twitter.com/zUvjjtm2lo — bianet (@bianet_org) August 12, 2026

İşten çıkarılan emekçiler arasındaki Karlık, “Yaklaşık dört buçuk aydır hepimiz işsiziz. İstanbul’da kira, eğitim, sağlık hizmetleri ve gıda pahalılığından ötürü hepimiz geçim sıkıntısı içerisindeyiz” dedi. Sürdürdükleri mücadelenin aynı zamanda bir “onur mücadelesi” olduğunu ekledi:

“Kamu ve özel sektör fark etmeksizin zaten insanlar çok fazla geçim sıkıntısı yaşıyorlar. Biz işsiz kesim olarak bunu tabii ki çok daha yoğun bir şekilde hissediyoruz. Ama buradaki mücadelemize hiçbir şey engel değil.”

Karlık, Ağaç A.Ş. emekçilerinin haklarında açılan güvenlik soruşturması ve işten çıkarılma sürecini de “Biz ilk başta güvenlik soruşturmasının ne olduğunu anlayamadık. Çünkü buradaki çoğu arkadaşımız 2021 yılında işe girdi. 2022'de yapılan ikinci güvenlik soruşturmasından da geçtikten sonra biz beş yılın ardından nedense bir anda güvenlik soruşturması bahanesiyle işlerimizden edildiğimizde çok şaşkındık. İlk bir ay neye uğradığımızı şaşırdık.” sözleriyle anlattı.

"Kayyım yok ama muhatap da yok"

İşten çıkarılmalarının üzerine bürokratlara, valiliğe ve yetkililere soruşturmanın gerekçesi hakkında bilgi almak için başvurduklarını anlatan Karlık, kendilerini Valiliğin değil İBB’nin çıkardığını söyledi:

“Bize ilk başta Valilik kararı dendi. Sonrasında Valilik bu kararı uygulama yetkisinin olmadığını, yalnızca gelen talep doğrultusunda kişilerin arşiv dosyasını İBB’ye iletmekle yükümlü olduklarını söyledi.

Bunun üzerine Ağaç A.Ş. kararın İBB'ye ait olduğunu açıkladı. Belediyeden birçok kez randevu talep ettik. Ancak yanıt alamadık.

İBB Başkan Danışmanı, İnsan Kaynakları ve Organizasyonel Gelişim Danışmanı olan Yiğit Oğuz Duman’la da konu hakkında görüşmek istedik. Bizimle görüşmedi.

104 gündür direniyoruz. Şu ana kadar somut bir geri dönüş olmadı. Sebebini biz de merak ediyoruz. Neden bir yetkilinin çıkıp ‘Siz şu sebeple işten çıkarıldınız’ demediğini bizler de merak ediyoruz.”

Karlık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Arslan’ın kendilerine işten çıkarılmalar üzerine bir komisyon kuracağını söylediğini fakat bu konuda da somut bir adım atılmadığını anlattı.

Karlık, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş’ın konuyla ilgili dosyayı Özgür Özel’e ilettiğini fakat Özgür Özel’den de bir geri dönüş alamadıklarını söyledi:

“Belediye bünyesinde bir kayyım yok fakat bir muhatap da yok. Biz ilk başta bir yanlışlık olduğunu düşünmüştük. Ama bugün 104. günümüzdeyiz. Bizim AKP’li, MHP’li veya CHP’li olmamız önemli değil. Burada önemli olan bize yaşatılan hukuksuzluk.”

Birçok sendika ve kurumdan destek

Saraçhane’de yapılan açıklamaya Ağaç A.Ş. işçilerine destek olmak amacıyla çok sayıda sendika ve sol örgüt katıldı. Yapılan açıklamada birçok kurum da söz alarak farklı iş kollarında emekçilerin yaşadıklarından bahsederek adalet arayışında olduklarını vurguladı.

DİSK Birleşik Metal-İş, DİSK Nakliyat-İş, DİSK BTO-SEN, Dev Turizm-İş, Tez Koop İş Sendikası, Umut-Sen, Yapı Yol-İş, Enerji-Sen, Emekli Meclisleri Sendikası, Demokratik Emekliler Sendikası açıklamada söz alan kurumlar arasındaydı.

DİSK Genel Başkan Yardımcısı Özkan Atar da yapılan açıklamada söz aldı. Sendikaların yanı sıra Halkların Demokratik Kongresi İstanbul İl Eş Başkanı Cengiz Topbaş, işten çıkarılan İSTAÇ emekçisi Adem Tok ve Elektrik Mühendisleri Odası’ndan işten atılan emekçi Nursemin Yıldız da söz aldı.

Burada hazırladıkları basın açıklamasını okuyan Kezban Karlık ise şunları kaydetti:

“Bugün güvenlik soruşturması bahanesiyle işten çıkarılmamızın 104. günündeyiz. Bu süreç boyunca yaşadığımız hukuksuzluğu anlatmak ve hakkımızı aramak için çalmadığımız kapı bırakmadık. Başta işten çıkarılan arkadaşlarımızın çalıştığı Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Banu Saraçlar’a, ardından İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’a, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu’na, son olarak da YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel’e yaşadığımız mağduriyeti anlatan dosyalarımızı ilettik. Ancak bugüne kadar yaptığımız başvuruların hiçbirine ilişkin somut bir adım atılmadı. Biz, iktidarın hukuksuzluklarıyla karşı karşıya kalan ve bu hukuksuzluklara itiraz edenlerin, kendi sorumluluk alanlarında yaşanan haksızlıklara da sessiz kalmayacağını düşündük. Fakat 104 gündür karşı karşıya kaldığımız tablo bizler açısından büyük bir hayal kırıklığıdır. İBB’yi adeta bir kayyım zihniyetiyle yöneten, işçiyi ve emekçiyi karar süreçlerinin dışında bırakan piyasacı İnsan Kaynakları anlayışının insafına terk edildik. İşçiye tepeden bakan, bürokratik ve nobran bu anlayışa karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. YENİ Parti’ye ve Özgür Özel’e açıkça soruyoruz: ‘YENİ Parti işçilerin de partisi olacak’ dediniz. Peki, bu işçilerin içerisinde İBB’de haksız ve hukuksuz biçimde işten çıkarılan Ağaç A.Ş. işçileri de var mı? Yarın iktidara geldiğinizde, bugün kendi belediyelerinizde yaşanan bu uygulamalarla mı halka umut vereceksiniz? Biz artık söz değil, somut bir irade ve çözüm bekliyoruz. Mücadeleden vazgeçmiyoruz. Emeğimiz, onurumuz ve çocuklarımızın geleceği için bugüne kadar nasıl mücadele ettiysek, bundan sonra da mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz. Bugün itibarıyla açlık grevine başlıyoruz. İşimize geri dönünceye ve uğradığımız haksızlık giderilinceye kadar açlık grevimiz ve kendi inisiyatifimizle gerçekleştireceğimiz eylemlerimiz devam edecektir. Bu mücadele yalnızca birkaç işçinin mücadelesi değildir. Bu mücadele emeğin, adaletin ve hukukun mücadelesidir.”

(EÖ/HA)