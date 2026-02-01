ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
YT: Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:55 1 Şubat 2026 16:55
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.02.2026 13:42 2 Şubat 2026 13:42
Okuma Okuma:  3 dakika

Ankara Üniversitesi’nde köpekler toplatıldı

Yaşları 10 ve üzeri olan köpekler, öğrencilerin okulda olmadığı saatlerde belediye ekipleri tarafından anestezik madde kullanılarak yaşam alanlarından alındı.

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Tuğçe Yılmaz

Görseli Büyüt
Ankara Üniversitesi’nde köpekler toplatıldı
Fotoğraflar: Ankara Üniversitesi öğrencileri ve mezunları

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi kampüsünde uzun yıllardır yaşayan, yaşları 10 ve üzeri olan, düzenli sağlık takipleri yapılan köpekler, dekanlığın “acil toplama” talebi üzerine dün sabah (31 Ocak), öğrencilerin okulda olmadığı saatlerde toplatıldı.

Öğrenci ve mezunların Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile yaptığı görüşmede, 15 Şubat’a kadar herhangi bir toplama yapılmayacağına dair söz alınmasına rağmen, fakülte ve üniversite yönetimiyle görüşmeler sürerken köpekler, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından anestezik madde kullanılarak alındı.

“Bizi ilgilendirmiyor”

Veteriner hekim İlknaz Yalçın, yaşadıkları süreci ve köpeklere yönelik hak ihlallerini şöyle anlattı:

“Veteriner ve Ziraat Fakültelerinin ortak kullandığı, dış kapı olarak bilinen bir kampüsümüz var. Bu kampüs içerisinde tamamı 10 yaşın üzerinde olan, aşıları ve sağlık takipleri tarafımızca yapılan, sakin ve uyumlu 9-10 köpek yaşıyordu. Bu köpekler, yaklaşık 10 gün önce dekanlık tarafından yapılan bir şikayet üzerine belediye aracılığıyla toplatıldı. Kampüste yaşamını sürdüren diğer köpekler için ise öncelikle dekanlık ve yönetimle işbirliği içinde sorunu çözmeye çalıştık.

“Veteriner Fakültesi Dekanlığı’ndan görüşme talep ettik; ancak talebimiz ‘Bizi ilgilendirmiyor’ denilerek reddedildi. Bunun üzerine kampüsün sorumluluğunu üstlenen Ziraat Fakültesi Dekanı ile görüştük. Bu görüşmede dekan, kesinlikle sürecin destekçisi olduğunu, bizim yanımızda yer aldığını ve 15 Şubat 2026’ya kadar ortak bir çözüm bulunması şartıyla köpeklerin toplatılmasına izin vermeyeceğini, herhangi bir şikayet dilekçesi iletmeyeceğini tarafımıza ifade etti. Aynı şekilde Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı ile de bir görüşme gerçekleştirdik. O da çözüm bulunana kadar hiçbir şekilde toplama yapılmayacağını söyledi.

“Bu aşamada bizden, fakülte kampüsü içerisinde kapalı bir yaşam alanı oluşturulmasına yönelik bir proje istendi. Projeyi hazırladık ve hatta önümüzdeki hafta perşembe günü rektör yardımcısıyla bir toplantı planlandı. Ancak dün sabah saat 09.00 sularında, hiçbirimiz fakültede değilken, Ziraat Fakültesi Dekanlığı tarafından belediyeye gönderilen ‘acil toplama talebi’ ve şikayet dilekçesi üzerine belediye ekipleri fakülteye girerek, köpeklerimizi anestezik madde kullanarak topladı.”

“Bir de koyunların kesilmesiyle karşı karşıya kaldık”

Veteriner hekim, köpeklerin toplatılması süreciyle ilgilenirken kampüs içerisinde, hayvan haklarının yanı sıra kampüs kurallarına aykırı ve çevre sağlığını tehdit eden biçimde koyun kesildiğine tanık olduklarını söyledi.

Yalçın, “Sesimizin duyulması bizim için çok önemli” dediği açıklamasına şöyle devam etti:

“Bununla eş zamanlı olarak, köpeklerimizi aradığımız sırada fakülte kampüsü içerisindeki bir inşaat alanına bir kamyon dolusu koyunun getirildiğini ve koyunların iple bağlanarak kesildiğini gördük. Kendilerine nedenini sorduğumuzda, ‘Kötülük ve olumsuzluk olmasın, kan akıtmak iyi gelir’ şeklinde bir açıklama yaptılar. Bu uygulamanın hayvan haklarının yanı sıra çevre sağlığına ve kampüs kurallarına da aykırı olduğunu, bu şekilde yapılamayacağını anlatmamıza rağmen kesime devam ettiler. 

“Bunun üzerine polisi aradık; ancak polis şikayet dilekçemizi işleme almadı. Ayrıca dekanlık tarafından, koyunların kampüs içerisinde kesilmesinde herhangi bir sorun olmadığı hem bize hem de polis ekiplerine iletildi. Özetle: Tarafımıza verilen sözler tutulmazken, köpeklerimizin toplatıldığı bir kampüs içerisinde aynı anda koyunların kesilmesiyle karşı karşıya kaldık. Bu durumun kamuoyuna yansıması ve sesimizin duyulması bizim için çok önemli.”

Ankara Üniversitesi öğrencileri ve mezunları da konuya dair yaptıkları açıklamada, kampüs içerisinde yaşayan sakin köpeklerin yaşamına kastedilirken, kampüs içerisinde hayvan öldürülmesine müsaade eden yönetimi açıklama yapmaya davet ettiklerini ve gereğinin yapılmasını beklediklerini söyledi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Ankara Üniversitesi Hayvan Hakları sokaktaki köpekler ankara büyükşehir belediyesi Mansur Yavaş
Tuğçe Yılmaz
Tuğçe Yılmaz
[email protected] tüm yazıları
bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü...

bianet LGBTİ+ ve Ekoloji/İklim Krizi haberleri editörü. "1 Mayıs 1977 Kayıplarını Yakınları Anlatıyor/1 Mayıs 1977 ve Cezasızlık" dosyasını hazırladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümü mezunu. 2019 yılından beri "Küba" isimli köpekle ev arkadaşı. 

Devamını Göster
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
diğer yazıları
GILBERT ACHCAR İLE SÖYLEŞİ
“İsrail’in Suriye’de yaşananlara müdahil olmamasının nedeni, Trump’ı rahatsız etmek istememesi”
1 Şubat 2026
“İsrail’in Suriye’de yaşananlara müdahil olmamasının nedeni, Trump’ı rahatsız etmek istememesi”
Tutuklu gazeteci Cihan Berk: Suçlama konusu yapılan mesleki faaliyetlerim
29 Ocak 2026
Tutuklu gazeteci Cihan Berk: Suçlama konusu yapılan mesleki faaliyetlerim
ÖHD-TUAD davasında ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla çok sayıda kişiye hapis cezası
28 Ocak 2026
ÖHD-TUAD davasında ‘örgüt üyeliği’ iddiasıyla çok sayıda kişiye hapis cezası
Kürtler ve duyguların değiştirdiği yön
27 Ocak 2026
Kürtler ve duyguların değiştirdiği yön
Avukat Demirkaya: Saç örmenin ‘propaganda’ sayılması kanunla delillendirilemez
26 Ocak 2026
Avukat Demirkaya: Saç örmenin ‘propaganda’ sayılması kanunla delillendirilemez
Sayfa Başına Git