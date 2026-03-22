HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.03.2026 13:17 22 Mart 2026 13:17
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.03.2026 14:57 22 Mart 2026 14:57
Okuma Okuma:  2 dakika

GÜNCELLENİYOR

Tuncer Bakırhan Van'da: 2026 Newrozu isyandan inşaya geçiş Newrozu'dur

Van’da halk, sabahın erken saatlerinde kutlamaların yapılacağı Van Kalesi ve Van Gölü’nün buluştuğu Newroz Parkına geldi.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: MA

Van’da “Özgürlük ve Demokrasi Newrozu / Newroza Azadî û Yekîtiya Demokratîk” söylemiyle yapılacak Newroz kutlamaları  için tarihi Van Kalesi ve Van Gölü’nün buluştuğu Newroz Parkı’nda toplandı.

Yurttaşlar Newroz alanında

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı Sekretaryasından Veysi Aktaş, DEM Parti MYK üyesi Derya Aslan ve birçok siyasetçi kutlamalarda konuşacak. Alanda Abdullah Öcalan’ın Newroz mesajı da okunacak.

Yurttaşlar, sabahın erken saatlerinde Newroz Alanı’nın yolunu tutarken, dört bir yandan alana gelişler devam ediyor. Ulusal kıyafetlerle giriş kapılarının önüne gelen halk burada yapılan aramanın ardından içeriye alınıyor. Kitlenin armasıyla birlikte, 4 ayrı noktada alana girişler başladı.

Sahneye 11 Mart’ta yaşamını yitiren Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim’in fotoğrafı asılırken, Newroz kutlamalarında yaşamını yitirenlerin fotoğrafları yer aldı.

GÜNCELLENİYOR
"Öcalan’ın statüsünün belirlenmesi elzemdir"

İmralı sekreterya üyesi Veysi Aktaş, konuşmasında Öcalan’ın kalacağı yerin statüsünün belirlenmesinin aciliyetini vurguladı ve devlet ile iktidara çağrıda bulunarak önderliğin koşullarının demokratik müzakereye uygun hale getirilmesi için hızlı hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Aktaş, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ve demokratik cumhuriyet konularına da değinerek, demokratik dönüşümün yasal ve anayasal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Demokratik cumhuriyetin, farklılıkların kabulünü, ortak yaşamı ve toplumsal eşitliği esas alan bir yönetim modeli olduğunu belirtti.

Bakırhan’dan yeni dönem ve demokratik birlik çağrısı

DEM Parti Eş Genel başkanı Tuncer Bakırhan, Van Newrozu’nda yaptığı konuşmada 2026 Newrozu’nun isyandan inşaya, çatışmasız ve şiddetsiz bir döneme geçişin Newrozu olduğunu vurguladı.

Van’daki kolluk güçlerinin hala eski dönem zihniyetiyle hareket ederek halkın Newroz’unu kutlamasını engellemeye çalıştığını belirten Bakırhan, yeni dönemde demokratik yollarla Kürt meselesinin çözülmesini ve barış rüzgarlarının Ankara’dan Van’a ulaşmasını umduğunu ifade etti.

Bakırhan, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne de değinerek Kürtlerin eşit yurttaşlık, anadilde eğitim, yerel demokrasi ve Sayın Öcalan’ın statüsünün netleşmesini talep ettiğini belirtti. Sürecin yalnızca Kürtler için değil, Türkiye’de yaşayan 86 milyon insan için olduğunu vurgulayan Bakırhan, bu sürecin toplumu birleştiren, eşitleyen ve kardeşleştiren bir nitelik taşıdığını ifade etti.

(NÖ)

Newroz Van Tuncer Bakırhan öcalan
