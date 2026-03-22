Tuncer Bakırhan Van'da: 2026 Newrozu isyandan inşaya geçiş Newrozu'dur

Van’da “Özgürlük ve Demokrasi Newrozu / Newroza Azadî û Yekîtiya Demokratîk” söylemiyle yapılacak Newroz kutlamaları için tarihi Van Kalesi ve Van Gölü’nün buluştuğu Newroz Parkı’nda toplandı.

İstanbul’da Abdullah Öcalan’ın Newroz mesajı okundu

Tarihi Van Kalesi eteklerinde toplanan onbinlerce kişini katılımıyla Van Newroz'u başladı.

Yurttaşlar Newroz alanında

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı Sekretaryasından Veysi Aktaş, DEM Parti MYK üyesi Derya Aslan ve birçok siyasetçi kutlamalarda konuşacak. Alanda Abdullah Öcalan’ın Newroz mesajı da okunacak.

Yurttaşlar, sabahın erken saatlerinde Newroz Alanı’nın yolunu tutarken, dört bir yandan alana gelişler devam ediyor. Ulusal kıyafetlerle giriş kapılarının önüne gelen halk burada yapılan aramanın ardından içeriye alınıyor. Kitlenin armasıyla birlikte, 4 ayrı noktada alana girişler başladı.

Sahneye 11 Mart’ta yaşamını yitiren Demokratik Birlik Partisi (PYD) Eşbaşkanlık Konseyi üyesi Salih Müslim’in fotoğrafı asılırken, Newroz kutlamalarında yaşamını yitirenlerin fotoğrafları yer aldı.

GÜNCELLENİYOR İstanbul'da Newroz: "Çözüm halkların eşitliği ve kardeşliğinde"

"Öcalan’ın statüsünün belirlenmesi elzemdir"

İmralı sekreterya üyesi Veysi Aktaş, konuşmasında Öcalan’ın kalacağı yerin statüsünün belirlenmesinin aciliyetini vurguladı ve devlet ile iktidara çağrıda bulunarak önderliğin koşullarının demokratik müzakereye uygun hale getirilmesi için hızlı hareket etmeleri gerektiğini söyledi.

Aktaş, Barış ve Demokratik Toplum Süreci ve demokratik cumhuriyet konularına da değinerek, demokratik dönüşümün yasal ve anayasal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Demokratik cumhuriyetin, farklılıkların kabulünü, ortak yaşamı ve toplumsal eşitliği esas alan bir yönetim modeli olduğunu belirtti.

Bakırhan’dan yeni dönem ve demokratik birlik çağrısı

DEM Parti Eş Genel başkanı Tuncer Bakırhan, Van Newrozu’nda yaptığı konuşmada 2026 Newrozu’nun isyandan inşaya, çatışmasız ve şiddetsiz bir döneme geçişin Newrozu olduğunu vurguladı.

Van’daki kolluk güçlerinin hala eski dönem zihniyetiyle hareket ederek halkın Newroz’unu kutlamasını engellemeye çalıştığını belirten Bakırhan, yeni dönemde demokratik yollarla Kürt meselesinin çözülmesini ve barış rüzgarlarının Ankara’dan Van’a ulaşmasını umduğunu ifade etti.

Bakırhan, Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne de değinerek Kürtlerin eşit yurttaşlık, anadilde eğitim, yerel demokrasi ve Sayın Öcalan’ın statüsünün netleşmesini talep ettiğini belirtti. Sürecin yalnızca Kürtler için değil, Türkiye’de yaşayan 86 milyon insan için olduğunu vurgulayan Bakırhan, bu sürecin toplumu birleştiren, eşitleyen ve kardeşleştiren bir nitelik taşıdığını ifade etti.

