Gazze’de suçiçeğine yakalanan çocuk sayısı 10 bine yükseldi

İsrail ordusunun saldırıları ve ablukası nedeniyle sağlık sisteminin durma noktasına geldiği Gazze Şeridi’nde, çocuklar arasında yaklaşık 10 bin suçiçeği vakası tespit edildi.

Nasır Tıp Kompleksi Çocuk Hastalıkları Bölümü Başkanı Dr. Ahmed el-Ferra, basına yaptığı açıklamada, bunun Gazze’de bugüne kadar kaydedilen en yüksek vaka sayılarından biri olduğunu söyledi.

Vakaların önümüzdeki dönemde daha da artabileceğini belirten Ferra, suçiçeğine yakalanan iki yaşındaki bir çocuğun hastalığın yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle hayatını kaybettiğini aktardı.

Ferra, suçiçeği aşısının Gazze’ye ulaştırılamamasının ve çocukların giderek kötüleşen sağlık koşullarının, hastalığın ağır ve ölümcül sonuçlara yol açma riskini artırdığına dikkat çekti.

"İsrail Gazze’de çocukları hedef alarak soykırımı sürdürüyor"

Kalabalık barınma merkezleri bulaş riskini artırıyor

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yerinden edilen yüz binlerce kişi, kalabalık barınma merkezlerinde yaşamını sürdürüyor.

Ferra, barınma merkezlerindeki yoğunluğun yanı sıra ilaç ve tıbbi malzeme yetersizliği ile sağlık hizmetlerindeki ciddi aksamaların bulaşıcı hastalıkların hızla yayılmasına zemin hazırladığını söyledi.

Sağlık sisteminin mevcut koşullarda salgınlarla mücadele etmekte büyük güçlük çektiğini belirten Ferra, çocuklar arasındaki yetersiz beslenme vakalarının da “endişe verici” boyutlara ulaştığını ifade etti.

Gazze'de yaşam: Kum ve böcek dolu çadırda bebekleri korumak

Hamile kadınların yarısından fazlasında anemi

Ferra’nın paylaştığı verilere göre, Gazze’de hamile kadınlar arasındaki kansızlık oranı yüzde 50 ila 55’e yükseldi. Düşük vakalarının oranı ise yaklaşık yüzde 47’ye ulaştı.

Ferra, bu verilerin Gazze’deki insani ve sağlık krizinin ulaştığı boyutu ortaya koyduğunu söyledi.

İsrail’in devam eden saldırıları ve ablukası nedeniyle Gazze’ye ilaç, tıbbi malzeme, yakıt ve insani yardım girişinin büyük ölçüde engellenmesi, hastanelerin işleyişini de ağır biçimde etkiliyor. Sağlık kuruluşları, temel hizmetleri dahi vermekte zorlanıyor.

Gazze’deki sağlık yetkilileri, başta çocuklar, hamile kadınlar ve kronik hastalığı bulunanlar olmak üzere sivillerin yaşamını tehdit eden koşullar nedeniyle uluslararası topluma acil müdahale çağrısını sürdürüyor.

(NÖ)