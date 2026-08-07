Trump’ın Gazze Barış Kurulu’nun ilk inşaat ihalesi askeri üs için

ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’nin yeniden inşasını denetlemek üzere ocak ayında oluşturduğu Barış Kurulu’nun Gazze’deki ilk inşaat projesinin bir askeri üs olduğu bildirildi.

The Guardian’ın konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, yaklaşık 150 kişilik üssün Fas askerlerini barındırması planlanıyor.

Henüz nihai hale getirilmeyen sözleşmenin, daha önce Irak dahil çeşitli ülkelerde ABD hükümeti için çalışmalar yürüten Louisiana merkezli Arkel International şirketine verildiği belirtildi.

Barış Kurulu’na Trump başkanlık ediyor. Kurulun yönetiminde Trump’ın damadı Jared Kushner ile yakın çalışma arkadaşı Steve Witkoff da yer alıyor.

“Sözleşmeler henüz kesinleşmedi”

Barış Kurulu’ndan bir yetkili kurul ile Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi’nin çeşitli sözleşmeler üzerinde çalıştığını söyledi. “Birkaç sözleşmenin verilmesi için son aşamalardayız. Henüz hiçbiri kesinleşmedi” dedi.

Planlanan sözleşmelerden birinin, Gazze’de kurulması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü’nün (ISF) ihtiyaçlarını karşılayacak tesislerle ilgili olduğunu belirten yetkili, bu gücün güvenlik ve yönetim düzenlemelerinin uygulanmasına yardımcı olacağını söyledi.

İsrail ordusunun kontrolündeki bölgede

İddiaya göre üs yaklaşık 100 metreye 120 metre büyüklüğünde olacak ve İsrail’deki bir üsten dönüşümlü olarak Gazze’ye gelecek Fas askerlerini barındıracak.

Üssün, Gazze topraklarının İsrail ordusunun doğrudan kontrol ettiği yaklaşık yüzde 60’lık bölümünde, İsrail sınırından yaklaşık 1,6 kilometre uzaklıkta kurulması planlanıyor.

Birleşmiş Milletler’in Barış Kurulu’na yetki veren kararında Gazze için bir “uluslararası istikrar gücü” kurulması öngörülüyordu. Ancak gücün hukuki çerçevesi henüz tamamlanmış değil.

Fas’ın küçük bir birlik göndermeyi taahhüt ettiği belirtilirken, askerlerin Gazze’ye ne zaman konuşlandırılacağı da henüz bilinmiyor.

Öte yandan tesis, Gazze’de ISF için 5 bin kişilik daha büyük bir askeri üs inşa edilmesine yönelik planın ilk aşaması.

“Yeni Gazze” planından küçük pilot projeye

Trump, Şubat 2025’te ABD’nin Gazze’yi “devralacağını” ve “sahipleneceğini” söylemişti. Daha sonra oluşturulan Barış Kurulu’nun çerçevesi ise bu açıklamanın gerisinde kaldı.

Kurulun ocak ayındaki ilk toplantısında Jared Kushner, sahil boyunca çok amaçlı yüksek yapıların bulunduğu “Yeni Gazze” adlı bir “ana plan” tanıtmıştı.

Ancak Guardian, temmuz ayında Barış Kurulu’nun Gazze’nin tamamını yeniden inşa etmeyi hedefleyen bu kapsamlı plandan vazgeçerek bölgenin güneyindeki küçük bir pilot projeye yöneldiğini bildirdi.

Habere göre şimdi gündemde olan ilk somut inşaat sözleşmesi ise konut ya da sivil altyapı için değil, askeri bir tesis için.

Gazze’de savaş sırasında yapıların en az yüzde 80’i hasar gördü ya da tamamen yıkıldı. Ateşkesin üzerinden 10 ay geçmesine rağmen yaklaşık 2 milyon kişinin büyük bölümü hâlâ geçici ve sağlıksız barınma alanlarında yaşıyor.

(HA)