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YT: Yayın Tarihi: 31.07.2026 11:45 31 Temmuz 2026 11:45
 ~  SG: Son Güncelleme: 31.07.2026 11:55 31 Temmuz 2026 11:55
Okuma Okuma:  1 dakika

Trump anlaşmayı duyurdu: Hamas silah bırakacak, İsrail Gazze’den çekilecek

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Barış Kurulu'nun önemli bir anlaşmaya vardığını ilan etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Trump anlaşmayı duyurdu: Hamas silah bırakacak, İsrail Gazze’den çekilecek
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ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de Hamas'ın silah bırakması konusunda Barış Kurulu'nun "tarihi" bir anlaşmaya vardığını ve silahsızlanma tamamlanınca İsrail'in Gazze'den geri çekileceğini bildirdi.

Trump, "Barış Kurulu, Hamas ve Gazze’deki diğer tüm silahlı grupların tamamen silahlarını bırakması konusunda bugün tarihi bir anlaşmaya vardı” ifadesini kullandı.

"İsrail geri çekilecek"

"Silahsızlanma tamamlandıkça İsrail güçleri geri çekilecek ve Uluslararası İstikrar Gücü, Gazze’nin sakinleri ve komşuları için güvenli olmasını sağlamak üzere yeni bir Filistin polis gücüyle birlikte çalışacaktır."

Trump, söz konusu süreçteki arabulucu rolleri nedeniyle Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür ederek, "Tarihi bir ilerleme kaydettik ve hala yapılacak çok iş var” ifadesine yer verdi.

Söz konusu anlaşmanın Gazze'nin yeni bir Filistin hükümeti tarafından yönetilmesine yönelik kritik bir adım olduğunu vurgulayan Trump, sürecin Ortadoğu'da kalıcı barış için tarihi bir öneme sahip olduğunun altını çizdi.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
trump Gazze Hamas ateşkes
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