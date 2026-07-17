TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 17.07.2026 15:50 17 Tîrmeh 2026 15:50
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.07.2026 15:55 17 Tîrmeh 2026 15:55
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Îranê kampa Komeleyê bomebaran kir: 9 Pêşmerge mirin

Berpirsên payebend ên Komeleya Şoreşger a Zehmetkêşên Kurdistana Îranê (Komele) aşkere kirin ku di êrîşên bi muşekan yên ku vê sibê li ser baregeha wan a li Silêmaniyê de, herî kêm 9 pêşmerge mirine.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Îranê kampa Komeleyê bomebaran kir: 9 Pêşmerge mirin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Dezgeha Ewlehiyê ya Silêmaniyê ragihand ku êrişên li Zirgiwêza Silêmaniyê bi 7 mûşekan hatine kirin. Komeleya Şoreşger a Zehmetkêşên Kurdistana Îranê jî diyar kir ku 9 peşmergeyên mirine.

Li gorî nûçeya Rûdawê Saziya Emniyetê ya Silêmaniyê ragihandiye ku saet 06:20an gundê Zirgiwêzê bi 4 mûşekan hatiye bombebarankirin.

Her wiha 2 mûşek li nêzîkî Girê Kupaniyê yê Qeredaxê ketine û mûşekek jî li gundê Qisirdiyê yê heman navçeyê ketiye.

Endamê Polîtburoyê û Berpirsê Komîsyona Leşkerî ya Komeleya Şoreşger a Zehmetkêşên Kurdistana Îranê Ebdullah Azerbar jî gotiye ku ew ji aliyê Îranê ve bi 6 mûşekan hatine bombebarankirin û 9 peşmergeyên wan mirine.

Her weha Azerbar weha got:

“Êriş bi 6 mûşekên bihêz û mezin bûn û hemû li herêmên me yên li Zirgiwêzeleyê ketin û hejmarek birîndarên me jî hene."

Nasnameyên pêşmergeyên canê xwe ji dest dane:

·         Ferhad Qemerî, ji Dîwandereyê

·         Sirûş Nesrî, ji Merîwanê

·         Sîna Seferî, ji Şabadê

·         Yasîn Kiyanpûr, ji Şazendeyê

·         Ehmed Mehmûdî, ji Baneyê

·         Reza Sadiqî, ji Bokanê

·         Kesra Rehmannejad, ji Bokanê

·         Siyawan Nîkîxa, ji Bokanê

·         Zekerya Feqî Hesen Axa, ji Bokanê

Daxuyaniya Îranê

Supaya Pasdaran a Îranê ragihand ku wan li hemberî êrişên Amerîkayê yên li binesaziya Îranê, li baregehên Amerîkayê yên li Kuweyt û Urdinê daye.

Supaya Pasdaran a Îranê her wiha diyar kir ku wan baregehên hêzên "li dijî şoreşê" (partiyên Rojhilatê Kurdistanê) yên li Herêma Kurdistanê jî kirine armanc.

Supaya Pasdaran a Îranê di daxuyaniyekê de eşkere kir ku artêşa Amerîkayê şeva borî li hinek armancên sivîl xistiye ku di nav wan de li Bender Ebasê çend pir, herêmên niştecihbûnê û stasyoneke avê hene.

Di daxuyaniya Supaya Pasdaran a Îranê de hat gotin:

"Li beramberî vê şerxwaziyê, hêzên Pasdaran di pêla 14an a operasyona Nesr-2yê de, balafirên şer û balafirên sotemeniyê yên Amerîkayê yên li Urdinê bi mûşekên balîstîk û dronan kirin armanc. Di encamê de gelek balafirên şer û yên sotemeniyê hatin têkbirin û zerereke cidî gihîşt gelekên din jî."

Supaya Pasdaran a Îranê bangî xelk û artêşa Urdinê kir ku li dijî hebûna leşkerên Amerîkayê ya li ser axa xwe derkevin û berjewendiyên Amerîkayê yên li Urdinê bikin armanc.

Êrişên li Kuweyt û Silêmaniyê

Supaya Pasdaran a Îranê di daxuyaniyeke din de behsa êrişên li ser sîstema mûşekî ya HIMARSê ya li Kuweytê û cihên leşkerên Amerîkayê û baregehên partiyên Rojhilatê kir.

Îran partiyên Rojhilatê wekî "li dijî şoreşê" bi nav kir û weha got:

"Di berdewamiya operasyona tolhildanê de, hêzên bejayî yên Pasdaran di pêla 15an a operasyona Nesr-2yê de, ji xeynî têkbirina mûşekên HIMARSê yên li Kuweytê, bi mûşek û dronan li çend cihên leşkerên Amerîkayê û hêzên li dijî şoreşê xist."

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Şerê Îranê û Amerîkayê Herêma Kurdistana Iraqê Komele
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê