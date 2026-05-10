HABER
YT: Yayın Tarihi: 10.05.2026 15:53 10 Mayıs 2026 15:53
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.05.2026 16:11 10 Mayıs 2026 16:11
Okuma Okuma:  2 dakika

İran’dan ABD’nin ateşkes teklifine yanıt

İran basınında yer alan bilgilere göre Tahran yönetimi, ABD’nin taleplerine karşılık “14 maddelik revize edilmiş kapsamlı bir plan” sundu.

BİA Haber Merkezi

Fotoğraf: AA

İran, ABD’nin savaşı sona erdirmeye yönelik sunduğu öneriye resmi yanıt verdi. İran medyasında yer alan haberlere göre Tahran’ın cevabı Pakistan üzerinden Washington’a iletildi.

Diplomatik kaynaklara göre taraflar arasında yürütülen temaslarda, mevcut aşamada müzakerelerin öncelikli olarak çatışmaların sonlandırılmasına odaklanması planlanıyor.

Ayrıca, İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı’nın (IRNA) haberine göre, İran’ın ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik son önerisine cevabı bugün Pakistanlı arabulucuya iletildi.

Haberde, şöyle denildi:

“İran İslam Cumhuriyeti'nin ABD'nin savaşı sona erdirmeye yönelik son önerisine cevabı bugün Pakistanlı arabulucuya iletildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü daha önce birkaç kez, İran'ın ABD önerilerine ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin, çalışmalar ve nihai sonuçlar tamamlandıktan sonra iletileceğini açıklamıştı. Önerilen plana göre, bu aşamada müzakereler bölgedeki savaşı sona erdirmeye odaklanacak."

ABD ile İran arasında Pakistan aracılığıyla sürdürülen görüşmeler kapsamında, Tahran yönetiminin Washington’a sunulmak üzere hazırladığı son teklif paketini 1 Mayıs’ta Pakistan’a ilettiği açıklanmıştı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise cuma günü yaptığı açıklamada İran’dan resmi yanıt beklediklerini söylemişti.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da savaşın yol açtığı zararların giderilmesi için görevlendirilen yetkililerle bir araya geldi.

AA'nın haberine göre, İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’nın (ISNA) aktardığına göre Pezeşkiyan, savaş nedeniyle mağdur olan vatandaşların zararlarının karşılanmasının öncelikli olduğunu belirtti.

Pezeşkiyan konuşmasında, diyalog ve müzakere çağrılarının “teslimiyet ya da geri adım” anlamına gelmediğini vurgulayarak, bu sürecin İran halkının haklarını ve ülkenin çıkarlarını koruma amacı taşıdığını ifade etti.

Reuters: Pakistan, İran ve ABD'ye iki aşamalı ateşkes planı sundu
İran halkının baskılara boyun eğmeyeceğini söyleyen Pezeşkiyan, saldırılarda evleri zarar gören vatandaşlara destek için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti.

(EMK)

ABD İran gerilimi ABD iran yaptırımları abd-iran
