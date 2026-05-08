ABD, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldı

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldığı açıklandı.

ABC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre CDC, hantavirüs vakaları nedeniyle Acil Durum Operasyonları Merkezini harekete geçirdi.

AA'nın haberine göre, bunun acil durumlar için en düşük seviye olduğu, halk için riskin düşük kaldığı ancak durumun Halk Sağlığı Kurumu tarafından aktif izlendiği anlamına geldiği belirtildi.

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Hantavirüs hakkında

Hantavirüs, genellikle fare ve sıçan gibi kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir virüs grubudur.

Virüs, enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle çevreye yayılırken, özellikle bu atıkların kuruyup havaya karışması sonucu solunum yoluyla insanlara geçebiliyor. Hastalığın ilk belirtileri arasında yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma yer alıyor. İlerleyen vakalarda ise nefes darlığı, akciğerlerde sıvı birikmesi ve böbrek yetmezliği gibi ağır tablolar ortaya çıkabiliyor.

Hantavirüse karşı özel bir tedavi yöntemi bulunmazken, erken tanı ve hastane desteği büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, özellikle depo, bodrum, ahır ve kapalı alan temizliği sırasında maske ve eldiven kullanılmasını, kemirgen dışkılarının süpürülmeden dezenfektanla temizlenmesini öneriyor.

Türkiye’de geçmiş yıllarda özellikle Karadeniz Bölgesi’nde bazı vakalar görülürken, sağlık otoriteleri kemirgen yoğunluğunun bulunduğu alanlarda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

