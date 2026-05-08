ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 08.05.2026 09:34 8 Mayıs 2026 09:34
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.05.2026 09:39 8 Mayıs 2026 09:39
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldı

Ayrıca CDC, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla izlemeye aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
ABD, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldı
Fotoğraf:AA

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldığı açıklandı.

ABC'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre CDC, hantavirüs vakaları nedeniyle Acil Durum Operasyonları Merkezini harekete geçirdi.

Ayrıca CDC, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla izlemeye aldı.

AA'nın haberine göre, bunun acil durumlar için en düşük seviye olduğu, halk için riskin düşük kaldığı ancak durumun Halk Sağlığı Kurumu tarafından aktif izlendiği anlamına geldiği belirtildi.

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmiş, enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Hantavirüs hakkında

Hantavirüs, genellikle fare ve sıçan gibi kemirgenler aracılığıyla insanlara bulaşan ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir virüs grubudur.

Virüs, enfekte kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve tükürüğüyle çevreye yayılırken, özellikle bu atıkların kuruyup havaya karışması sonucu solunum yoluyla insanlara geçebiliyor. Hastalığın ilk belirtileri arasında yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma yer alıyor. İlerleyen vakalarda ise nefes darlığı, akciğerlerde sıvı birikmesi ve böbrek yetmezliği gibi ağır tablolar ortaya çıkabiliyor.

Hantavirüse karşı özel bir tedavi yöntemi bulunmazken, erken tanı ve hastane desteği büyük önem taşıyor.

Uzmanlar, özellikle depo, bodrum, ahır ve kapalı alan temizliği sırasında maske ve eldiven kullanılmasını, kemirgen dışkılarının süpürülmeden dezenfektanla temizlenmesini öneriyor.

Türkiye’de geçmiş yıllarda özellikle Karadeniz Bölgesi’nde bazı vakalar görülürken, sağlık otoriteleri kemirgen yoğunluğunun bulunduğu alanlarda dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Hantavirüs dünya sağlık örgütü bulaşıcı hastalıklar
ilgili haberler
Dünya Sağlık Örgütü’nden ‘hantavirüs’ açıklaması
Bugün 10:00
/haber/dunya-saglik-orgutunden-hantavirus-aciklamasi-319437
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Dünya Sağlık Örgütü’nden ‘hantavirüs’ açıklaması
Bugün 10:00
/haber/dunya-saglik-orgutunden-hantavirus-aciklamasi-319437
Sayfa Başına Git