İran’da 10 kadın mahpusa görüş yasağı

İran’ın başkenti Tahran’daki Evin Cezaevi'nde 10 kadın mahpusa aptıkları açıklamalar ile idamları protesto ettikleri gerekçesiyle telefon ve görüş yasağı cezası verildi.

MA’daki habere göre, konuya ilişkin açıklama yapan Ortak Eylem Grubu (GAM) tutsaklar üzerindeki baskının sonlandırılması çağrısı yaptı. Açıklama şöyle:

“Bu kısıtlama, bazılarının ölüm cezalarına karşı tepkisi ve protestoları, koğuşta yaşanan protesto atmosferi ve medya iletişimi ve röportajlarının sonuçları nedeniyle uygulandı. Kararla bu mahkumların aileleri ve avukatlarıyla düzenli iletişim kurmalarını fiilen engelledi ve tecritlerini ve psikolojik baskılarını yoğunlaştırdı.”

Ne zaman sona ereceği bilinmiyor

Werîşe Muradî de ceza alan kadınlar arasında. Yasağın ne kadar süreyle devam edeceğine dair net bir tarih verilmediği belirtilen açıklamada, ceza alan kadın tutsakların da isimleri paylaşıldı. Ceza alan kadınların isimleri ise şöyle; Elaheh Foladi, Forough Taghipour, Sakineh Parvaneh, Shiva Esmaili, Zahra Safaei, Golrokh Iraei, Marzieh Farsi, Werîşe Muradî, Nasim Simiari ve Lindsay Forman.

(EMK)