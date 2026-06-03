ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
KADIN
YT: Yayın Tarihi: 03.06.2026 14:48 3 Haziran 2026 14:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.06.2026 14:52 3 Haziran 2026 14:52
Okuma Okuma:  1 dakika

İran’da 10 kadın mahpusa görüş yasağı

Ceza alan kadınların isimleri şöyle: Elaheh Foladi, Forough Taghipour, Sakineh Parvaneh, Shiva Esmaili, Zahra Safaei, Golrokh Iraei, Marzieh Farsi, Werîşe Muradî, Nasim Simiari ve Lindsay Forman.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İran’da 10 kadın mahpusa görüş yasağı

İran’ın başkenti Tahran’daki Evin Cezaevi'nde 10 kadın mahpusa aptıkları açıklamalar ile idamları protesto ettikleri gerekçesiyle telefon ve görüş yasağı cezası verildi.  

MA’daki habere göre, konuya ilişkin açıklama yapan Ortak Eylem Grubu (GAM) tutsaklar üzerindeki baskının sonlandırılması çağrısı yaptı. Açıklama şöyle:

“Bu kısıtlama, bazılarının ölüm cezalarına karşı tepkisi ve protestoları, koğuşta yaşanan protesto atmosferi ve medya iletişimi ve röportajlarının sonuçları nedeniyle uygulandı. Kararla bu mahkumların aileleri ve avukatlarıyla düzenli iletişim kurmalarını fiilen engelledi ve tecritlerini ve psikolojik baskılarını yoğunlaştırdı.”

Ne zaman sona ereceği bilinmiyor 

Werîşe Muradî de ceza alan kadınlar arasında. Yasağın ne kadar süreyle devam edeceğine dair net bir tarih verilmediği belirtilen açıklamada, ceza alan kadın tutsakların da isimleri paylaşıldı. Ceza alan kadınların isimleri ise şöyle; Elaheh Foladi, Forough Taghipour, Sakineh Parvaneh, Shiva Esmaili, Zahra Safaei, Golrokh Iraei, Marzieh Farsi, Werîşe Muradî, Nasim Simiari ve Lindsay Forman.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
kadın mahpuslar İran İran'da kadın mahpuslar
ilgili haberler
İran, ABD ile dolaylı görüşmeleri askıya aldı
1 Haziran 2026
/haber/iran-abd-ile-dolayli-gorusmeleri-askiya-aldi-320081
İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD hava üssünü vurduk
28 Mayıs 2026
/haber/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-abd-hava-ussunu-vurduk-319995
İran Dışişleri: Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor
18 Mayıs 2026
/haber/iran-disisleri-pakistan-arabuluculugunda-gorusmeler-suruyor-319719
İran: İdama mahkum edilen protestocu, ailesi son görüşme için bekletilirken infaz edildi
15 Mayıs 2026
/haber/iran-idama-mahkum-edilen-protestocu-ailesi-son-gorusme-icin-bekletilirken-infaz-edildi-319681
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İran, ABD ile dolaylı görüşmeleri askıya aldı
1 Haziran 2026
/haber/iran-abd-ile-dolayli-gorusmeleri-askiya-aldi-320081
İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD hava üssünü vurduk
28 Mayıs 2026
/haber/iran-devrim-muhafizlari-ordusu-abd-hava-ussunu-vurduk-319995
İran Dışişleri: Pakistan arabuluculuğunda görüşmeler sürüyor
18 Mayıs 2026
/haber/iran-disisleri-pakistan-arabuluculugunda-gorusmeler-suruyor-319719
İran: İdama mahkum edilen protestocu, ailesi son görüşme için bekletilirken infaz edildi
15 Mayıs 2026
/haber/iran-idama-mahkum-edilen-protestocu-ailesi-son-gorusme-icin-bekletilirken-infaz-edildi-319681
Sayfa Başına Git