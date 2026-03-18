Îran: Sekreterê Giştî yê Konseya Bilind a Ewlehiya Niştimanî Elî Larîcanî hat kuştin

Êrişên Îsraîl û Dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê(DYA) yên li ser Îranê di roja 18em de didome. Her weha Konseya Bilind a Ewlehiya Niştimanî ya Îranê kuştina Elî Larîcanî piştrast kir.
Televîzyona dewletê a Îranê daxuyaniya nivîskî a ji aliyê ofîsa Larîcanî ve hatiye dayîn weşand. Di daxuyaniyê de weha hatiye gotin, "Sekreterê Giştî yê Konseya Bilind a Ewlekariya Niştimanî Larîcanî, kurê wî Murteza, cîgirê wî Elîreza Bayat, karmendên Sekreteriya Konseyê û çend pasewanên wî di êrîşekê ku di saetên sibehê de pêk hat de, hatin kuştin.”
Wezîrê Parastinê yê Îsraîlê duh nîvroyê kuştina Sekreterê Konseya Bilind a Ewlehiya Niştimanî ya Îranê Elî Larîcanî ragihandibû.
Elî Larîcanî kî ye?
Elî Larîcanî di sala 1958an de li Necefa Iraqê ji dayik bûye. Endamê malbata Amûlî ye ku elîtek olî û siyasî ya navdar a Îranê ye. Larîcanî kurê alimê olî yê navdar Mîrza Haşim Amûlî ye. Malbata wî di sala 1931an de ji ber zextên Şah Riza Pehlewî koçberî Necefê bûbûn û di sala 1961an de vegeriyan Îranê.
Di temenê xwe yê ciwan de, Larîcanî bi Ferîde Muteherî, keça Ayetullah Morteza Muteherî, yek ji rêberên rewşenbîr ên Şoreşa Îslamî ya Îranê ya 1979an, re zewicî.
Elî Larîcanî di siyaseta Îranê de wekî yek ji kesên bibandor tê zanîn. Larîcaniyê ku li bajarê Necefê yê Îraqê ji dayîk bûye, li Qumê perwerdeya dînî dît. Wî piştre perwerdeya matematîk û zanistên kompîturê dît.
Larîcaniyê ku li ser felsefeya rojavayî doktoraya xwe kir, salên dûdirêj li Îranê di qada ewlehî û siyasetê de wezîfeyên bilind wergirtin.
Di dan û standinan de kesekî bibandor bû Larîcanî salên 1980yî di nav Artêşa Pasdaran de cih girt. Piştre wekî Wezîrê Çandê û serokê Saziya Radyo û Televîzyona Îranê (IRIB) xebitî.
Di sala 2005an de, Larîcanî bû Sekreterê Giştî yê Konseya Bilind a Ewlekariya Niştimanî. Heta sala 2007an wekî danûstandkarê sereke yê nukleerî yê Îranê xebitî.
Larîcanî, ku di sala 2008an de ket Parlamentoya Îranê û heta sala 2020an sê qonaxan wek Serokê Parlamentoyê xebitî.
Di sala 2020an de, Larîcanî ji posta xwe ya Serokê Parlamentoyê îstifa kir û wek şêwirmendê Rêberê Olî Ayetullah Elî Xameneyî hate tayînkirin. Serlêdanên Larîcanî yên ji bo serokkomariyê di salên 2021 û 2024an de ji aliyê Konseya Parêzvaniya Destûra Bingehîn ve hatin redkirin.
Larîcanî di Tebaxa 2025an de ji nû ve wek Sekreterê Giştî yê Konseya Bilind a Ewlekariya Niştîmanî hate tayînkirin. Demên dawiyê di siyaseta parastinê û dan û standinên nukleer ên Îranê de wekî yek ji kesên bibandor derdiket pêş. Bira û xwişkên Larîcanî jî li Îranê kesên bibandor in.
