Haziran'da 228, 2026’nın ilk altı ayında 1063 işçi çalışırken yaşamını yitirdi

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), iş cinayeti raporuna göre, Haziran ayında en az 228 işçi hayatını kaybetti. Buna göre 2026 yılının ilk altı ayında iş cinayeti sayısı 1063’e ulaştı.

Rapora göre Haziran ayında en çok ölüm tarım, inşaat, taşımacılık ve metal işkolunda meydana geldi. Sektörel olarak ise 75 sanayi, 56 inşaat, 54 tarım ve 43 hizmet sektörü işçisi hayatını kaybetti.

Raporda iş cinayetleri şöyle sıralandı:

Bu ay üçü inşaat, ikisi tarım ve biri cam olmak üzere 6 çocuk işçi hayatını kaybetti. Bu ay dördü tarım, üçü belediye/genel işler, biri ticaret, biri eğitim ve biri sağlık olmak üzere en az 10 kadın işçi hayatını kaybetti. Güvencesizlik kıskacında olan işçi sınıfının en kötü durumda çalışmaya zorlanan bileşenlerinden birisi de göçmen işçilerdir. Bu ay 5’i Azerbaycanlı, 3’ü Suriyeli, 2’si Mısırlı, 1’i Çinli, 1’i İranlı, 1’i Özbekistanlı, 1’i Türkmenistanlı olmak üzere 14 göçmen işçi hayatını kaybetti. Bu ay ölen işçilerin en az 12’si (yüzde 5) sendika üyesi, 216’sı (yüzde 95) sendikasız. Sendikalı işçilerin dördü metal, üçü belediye, ikisi maden, biri eğitim, biri enerji ve biri taşımacılık işkollarında çalışıyordu.

Haziran ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:

Tarım, Orman işkolunda 54 emekçi (12 işçi ve 42 çiftçi);

İnşaat, Yol işkolunda 54 işçi;

Taşımacılık işkolunda 24 işçi;

Metal işkolunda 19 işçi;

Belediye, Genel İşler işkolunda 14 işçi;

Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 12 işçi;

Çimento, Toprak, Cam işkolunda 8 işçi;

Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 8 işçi;

Enerji işkolunda 7 işçi;

Savunma, Güvenlik işkolunda 7 işçi;

Madencilik işkolunda 5 işçi;

Gıda, Şeker işkolunda 2 işçi;

Ağaç, Kağıt işkolunda 2 işçi;

Konaklama, Eğlence işkolunda 2 işçi;

Petro-Kimya, Lastik işkolunda 1 işçi;

Basın, Gazetecilik işkolunda 1 işçi;

Banka, Finans, Sigorta işkolunda 1 işçi;

Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 1 işçi;

Çalıştığı işkolunu belirlenemeyen 6 işçi hayatını kaybetti.

Haziran ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:

Ezilme, Göçük nedeniyle 55 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 35 işçi; Trafik, Servis Kazası nedeniyle 35 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 33 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 18 işçi; Şiddet nedeniyle 10 işçi; İntihar nedeniyle 9 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 7 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 5 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 3 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 1 işçi; diğer nedenlerden dolayı 17 işçi hayatını kaybetti.

Haziran ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:

15-17 yaş arası 6 işçi,

18-29 yaş arası 33 işçi,

30-49 yaş arası 97 işçi,

50-64 yaş arası 65 işçi,

65 yaş ve üstü 22 işçi,

Yaşı belirlenemeyen 5 işçi hayatını kaybetti.

Haziran ayında Türkiye’nin 65 şehrinde ve yurtdışında dört ülkede (kısa vadeli çalışmak için gidilen veya Türkiye menşeili şirketlerde çalışan) iş cinayeti gerçekleştiği tespit edildi.

26 ölüm İstanbul’da; 11 ölüm Bursa’da; 9’ar ölüm Kütahya ve Şanlıurfa’da; 7’şer ölüm Antalya ve Samsun’da; 6’şar ölüm Ankara ve Manisa’da; 5’şer ölüm İzmir, Kayseri, Muğla, Sakarya ve Rusya’da; 4’er ölüm Adana, Aydın, Denizli, Gümüşhane, Karaman, Kocaeli, Ordu, Rize ve Zonguldak’ta; 3’er ölüm Amasya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Kastamonu, Konya, Mersin, Nevşehir ve Trabzon’da; 2’şer ölüm Ağrı, Artvin, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırklareli, Mardin, Osmaniye, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli ve Yalova’da; 1’er ölüm Aksaray, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Malatya, Muş, Niğde, Şırnak, Tokat, Van, Cezayir, Macaristan ve Sırbistan’da meydana geldi.

2026 yılının Haziran ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 228 işçilerin isimleri

Recep Akgün, Yusuf Mert Aktepe, Mert Ali Arslantürk, Murat Demiroğlu, Haşim Özdemir, Osman Uysal, Muhammet Özkul, Nuri Özkan, Mehmet Demir, Salih Kaçan, Coşkun Çekici, Erkan Ali Ayçiçek, Derya Gündoğdu, Orhan Arslantaş, Melih Doğan, Yusuf İpek, Ayhan Uyumaz, İbrahim Baykar, Ömer Faruk Özkan, Tugay Çakmak, Irmak Ayşe Koparan, Burak Kırıkçı, Mustafa Sayın, Muhammed Casim Akar, Tufan Erdemir, Çağdaş Dursun, Ergin Yemez, Mehmet Ünal, Serdal Yıldırım, Guangyın Yuan, Şaban Kara, Ferhat Söyü, Mehmet Kahraman, Rahim Kurğa, Mertcan Çakır, Recep Tetik, Ramazan Erol, Yaşar Gönültaş, İsa Kocacık, Erdem Telli, Ertan Kavaklı, Atanazor Kazakov, Mustafa Karatepe, Harun Aslan, Murat Özdem, Eren Ketevu, Mustafa İnaç, Naci Gezer, Yunus Çekiç, İsmail Konur, Mehmet Emin Akman, Adem İpekçioğlu, İbrahim Gezici, Hüseyin Karaduman, N.Ö., Adem Bulut, Ferit Şahin, Aydın Zorlu, Ahmad Hussain, Salih Baycuman, Yasir Metin, Ramazan Çağlayan, İsmail Avcı, Ferdi Aydemir, Ali Özden, Onur Türkay, Saim Uzun, Yalçın Polat, Abdullah Kaya, Mehmet Demir, Hamit Sarı, Süleyman Türkoğlu, C.G., Yılmaz Çiller, Kemal Kaya, Ali Göçmen, Yusuf Poyraz, Sadık Koç, Murat Karakan, Ferhat Uzun, Servet Bekar, Ragab Sheba, Hüsnü Yılmaz, Hasan Sazak, Mahmud S., Musa Muslu, Abdullah Dursun, Eyüp Güngör, Faydat Avcı, Fatih Şakalar, Ferhat Çakır, Mustafa İzci, Hakan Akdoğan, Adem Pınar, Doğan Oğur, Muhammet Taş, Osman Koç, Tunahan Kaya, Ferhat Akyön, Mehmet Şükrü Akyol, Ergül Yıldız, Zülfü Uygur, Servet Eren, İhsan Uras, Sami Ayaz, Volkan Tanta, Gökhan Ilıman, Erdal Kahraman, Seçer Deveci, İbrahim Tektaş, Birkan Koraman, Nihat Kağba, İbrahim Güneş, İsmail Aktaş, Mehmet Şirin Çelik, Y.G., Erdem Kandırmış, Mehmet Olgun, Nazım Akkaya, Nadir Salmanov, Ahmet D., Ali Erol, Vedat Kaya, Hasan Şükrü Gedik, Rıfat Akalan, Bahtiyar Yıldız, Erdal Çiçek, Osman Tülü, Hüseyin Bölük, Mutlu Atalmış, Cantürk Topal, Savaş Cingözer, Hasan Çakmak, Haşim Değer, Halil İbrahim Aydın, Sercan Çelik, Tahirhan Uygar Güler, Fuad Orujov, Gismat Aliyev, Rajab Ahadov, Mahammad Aliyev, İsmail Erol, Esra Abacı Özdemir, Sinan Güleç, Yunus Kızılkaya, Turan Göl, İdris Tayyip Durmuş, Murat Bayırlı, Hasan Mermerkaya, Aykut Öztürk, Tayfun Baş, Deniz Berkay Gürakar, Aziz Aydın, Hakan Eyüpler, Fayık Yiğen, Fahrettin Ay, Mukarram Khamdamova, Güven Işık, Mustafa Kayhan, Metin (Agit) Erdoğan, Şükrü Emre Arslan, Merve Özdoğdu, Mehmet Tekeli, Zekiye Sayan, Yüksel Taşdemir, Hüseyin Atta Abdou Mohamed Assy, Köksal Çetin, Erdal Bilgiç, Satılmış Tunca, Batuhan Kara, Osman Gök, Selman Korkmaz, Ahmet Eryılmaz, Mehmet Bircan Ağrıkan, Muhammed Ali Tazegün, Mehmet Karadeniz, İbrahim Yılmaz, Beytullah Elmalı, Salim Arabacı, Mohammad El Hassan, Himmet Özkan, Hasan Doğan, Kadri Zengin, Şenay Pınarcı, Erdal Özkaya, Remzi Ömür, Veysel İnan, Turhan Keskin, Murat Kurt, Gazi Etkü, Gülseren Gezginer, Mesut Aras, Fazlı Yıldızlı, Ahmet Ahmet, Dursun Karakaş, Lokman Sönmez, Selahaddin Kaya, Mecid Kaya, Hasan Aslan, Abdullah Türk, Davut Yalçın, Halil Erdoğan, Meral Kılavuz, Hüseyin Kara, Yücel Yaman, Bayram Doğru, Okan Koç, Sabri O., Cesur Yaşar, Mehmet Türkay, Fazlı Dal, Mehmet Caymaz, Ekrem Arslan, Mahmut Doğan, Erdal Topal, Mehmet Ali Çınar, Kurban Bayır, Cüneyt Varlık, Ali Dağcı, Hüseyin Çalışkan, Samet Mercan, Fatma Çol, Zeki Burhan, Musa Tunç, Hüseyin Güder, Ali Ayhan ve ismini öğrenilmeyen iki işçi.

(FY)