Haziran'da 228, 2026’nın ilk altı ayında 1063 işçi çalışırken yaşamını yitirdi
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG), iş cinayeti raporuna göre, Haziran ayında en az 228 işçi hayatını kaybetti. Buna göre 2026 yılının ilk altı ayında iş cinayeti sayısı 1063’e ulaştı.
Rapora göre Haziran ayında en çok ölüm tarım, inşaat, taşımacılık ve metal işkolunda meydana geldi. Sektörel olarak ise 75 sanayi, 56 inşaat, 54 tarım ve 43 hizmet sektörü işçisi hayatını kaybetti.
Raporda iş cinayetleri şöyle sıralandı:
Bu ay üçü inşaat, ikisi tarım ve biri cam olmak üzere 6 çocuk işçi hayatını kaybetti.
Bu ay dördü tarım, üçü belediye/genel işler, biri ticaret, biri eğitim ve biri sağlık olmak üzere en az 10 kadın işçi hayatını kaybetti.
Güvencesizlik kıskacında olan işçi sınıfının en kötü durumda çalışmaya zorlanan bileşenlerinden birisi de göçmen işçilerdir. Bu ay 5’i Azerbaycanlı, 3’ü Suriyeli, 2’si Mısırlı, 1’i Çinli, 1’i İranlı, 1’i Özbekistanlı, 1’i Türkmenistanlı olmak üzere 14 göçmen işçi hayatını kaybetti.
Bu ay ölen işçilerin en az 12’si (yüzde 5) sendika üyesi, 216’sı (yüzde 95) sendikasız. Sendikalı işçilerin dördü metal, üçü belediye, ikisi maden, biri eğitim, biri enerji ve biri taşımacılık işkollarında çalışıyordu.
Haziran ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle:
Tarım, Orman işkolunda 54 emekçi (12 işçi ve 42 çiftçi);
İnşaat, Yol işkolunda 54 işçi;
Taşımacılık işkolunda 24 işçi;
Metal işkolunda 19 işçi;
Belediye, Genel İşler işkolunda 14 işçi;
Ticaret, Büro, Eğitim, Sinema işkolunda 12 işçi;
Çimento, Toprak, Cam işkolunda 8 işçi;
Gemi, Tersane, Deniz, Liman işkolunda 8 işçi;
Enerji işkolunda 7 işçi;
Savunma, Güvenlik işkolunda 7 işçi;
Madencilik işkolunda 5 işçi;
Gıda, Şeker işkolunda 2 işçi;
Ağaç, Kağıt işkolunda 2 işçi;
Konaklama, Eğlence işkolunda 2 işçi;
Petro-Kimya, Lastik işkolunda 1 işçi;
Basın, Gazetecilik işkolunda 1 işçi;
Banka, Finans, Sigorta işkolunda 1 işçi;
Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 1 işçi;
Çalıştığı işkolunu belirlenemeyen 6 işçi hayatını kaybetti.
Haziran ayında iş cinayetlerinin nedenlerine göre dağılımı şöyle:
Ezilme, Göçük nedeniyle 55 işçi; Yüksekten Düşme nedeniyle 35 işçi; Trafik, Servis Kazası nedeniyle 35 işçi; Kalp Krizi, Beyin Kanaması nedeniyle 33 işçi; Elektrik Çarpması nedeniyle 18 işçi; Şiddet nedeniyle 10 işçi; İntihar nedeniyle 9 işçi; Zehirlenme, Boğulma nedeniyle 7 işçi; Patlama, Yanma nedeniyle 5 işçi; Nesne Çarpması, Düşmesi nedeniyle 3 işçi; Kesilme, Kopma nedeniyle 1 işçi; diğer nedenlerden dolayı 17 işçi hayatını kaybetti.
Haziran ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımı şöyle:
15-17 yaş arası 6 işçi,
18-29 yaş arası 33 işçi,
30-49 yaş arası 97 işçi,
50-64 yaş arası 65 işçi,
65 yaş ve üstü 22 işçi,
Yaşı belirlenemeyen 5 işçi hayatını kaybetti.
Haziran ayında Türkiye’nin 65 şehrinde ve yurtdışında dört ülkede (kısa vadeli çalışmak için gidilen veya Türkiye menşeili şirketlerde çalışan) iş cinayeti gerçekleştiği tespit edildi.
26 ölüm İstanbul’da; 11 ölüm Bursa’da; 9’ar ölüm Kütahya ve Şanlıurfa’da; 7’şer ölüm Antalya ve Samsun’da; 6’şar ölüm Ankara ve Manisa’da; 5’şer ölüm İzmir, Kayseri, Muğla, Sakarya ve Rusya’da; 4’er ölüm Adana, Aydın, Denizli, Gümüşhane, Karaman, Kocaeli, Ordu, Rize ve Zonguldak’ta; 3’er ölüm Amasya, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Diyarbakır, Düzce, Hatay, Kastamonu, Konya, Mersin, Nevşehir ve Trabzon’da; 2’şer ölüm Ağrı, Artvin, Erzurum, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kırklareli, Mardin, Osmaniye, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tunceli ve Yalova’da; 1’er ölüm Aksaray, Bartın, Bitlis, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kırşehir, Malatya, Muş, Niğde, Şırnak, Tokat, Van, Cezayir, Macaristan ve Sırbistan’da meydana geldi.
2026 yılının Haziran ayında iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 228 işçilerin isimleri
(FY)