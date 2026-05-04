İran ABD'nin 16 üssünü tahrip etti

ABD'nin anaakım medyasında savaş kayıpları konusunda resmi açıklamaları çelen araştırmalar çoğalıyor. CNN International'ın güncel araştırması, ABD-İran savaşının ABD'nin bölgedeki askeri üslerinin 16'sının çeşitli düzeylerde hasara uğradığını gösterdi.

Pentagon baş mali yetkilisi, geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesinde yaptığı açıklamada İran'la savaşın tahmini maliyetinin şu ana kadar 25 milyar dolar olduğunu söylemişti.

SAVUNMA BAKANI HEGSETH HESAP VERDİ İran'a saldırı ABD'ye 25 milyar dolara mal oldu

Ancak ABD yayın kuruluşu CBS, Pentagon hesaplarına aşina ABD yetkililerinin savaşın gerçek maliyetinin Kongreye verilen bilginin iki katı olabileceğini, söz konusu hesaplamaların örneğin yakıt maliyetlerini hiç kapsamadığını yazdı.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi de geçtiğimiz hafta X hesabından yaptığı açıklamada "Pentagon yalan söylüyor. Netanyahu'nun kumarının Amerika'ya şimdiye kadar doğrudan maliyeti 100 milyar dolar, iddia edilenin dört katı." demişti.

CNN ne diyor?

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, CNN, uydu görüntüleri, hasar değerlendirme raporları ve ABD ile Körfez kaynaklarına dayandırdığı haberinde, 28 Şubat'tan bu yana İran'ın saldırıları sonucunda ABD ordusunun Orta Doğu'daki en az 16 üssünün çeşitli düzeylerde hasar gördüğünü bildirdi.

Haberde, hasar gören bazı üslerin ciddi operasyonel tahribata uğradığı ve bazı tesislerin kullanılamaz hale geldiği aktarılarak, İran'ın saldırılarının büyük ölçüde bölgenin dört bir yanına konuşlandırılmış gelişmiş radar sistemleri, iletişim altyapısı, füze savunma varlıkları ve uçaklara odaklandığı belirtildi.

AA'nın CNN'e göndermeyle bildirdiği kayıplar arasında Ürdün'deki Amerikan THAAD füze bataryalarına bağlı radar sistemleri ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bazı tesislerdeki radar sistemleri yer aldı.

CNN ayrıca, Suudi Arabistan'daki hava üssüne düzenlenen İran saldırısı sırasında bir Amerikan Boeing E-3 Sentry uçağının da imha edildiğini aktardı.

(AEK)