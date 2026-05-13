ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 13.05.2026 00:57 13 Mayıs 2026 00:57
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.05.2026 01:29 13 Mayıs 2026 01:29
Okuma Okuma:  1 dakika

Trump Çin yolculuğuna başlarken İran'ı "yok etmek"ten söz etti

Çin yolculuğuna başlayan Donald Trump Beyaz Saray'dan ayrılırken İran'la ilgili sürecin kontrolünün kendilerinde olduğunu söyledi. Trump, "Ya İran'la ya bir anlaşma yapacağız ya da yok edilecekler. Her durumda biz kazanacağız, barışçıl ya da başka bir şekilde," dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Trump Çin yolculuğuna başlarken İran'ı "yok etmek"ten söz etti
ABD Başkanı Trump, Çin yolculuğuna başlarken/Fotoğraf: Instagram, @whitehouse

Trump, Çin'e gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Çin'den yardım istemiyoruz"

Trump, İran savaşı konusunda Çin Devlet Başkanı Şi'den yardım istemeyeceklerini söyledi. Bu konuda sorulan bir soruya yanıt olarak ABD Başkanı “İran konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Onlar doğru olanı yapacaklar ya da işi biz tamamlayacağız” dedi. 

Trump, Şi’nin İranla savaş bağlamında “nispeten iyi davrandığını” söyledi. “Bunun hakkında uzun bir konuşma yapacağız. Ablukaya bakın, sorun yok. Onlar o bölgeden petrollerinin çoğunu alıyorlar. Bizim hiçbir sorunumuz olmadı" dedi. Şi'nin arkadaşı olduğunu iddia etti. 

Trump, Şi’nin de "yıl sonuna doğru" ABD'ye geleceğini söyledi. "Bu heyecan verici olacak. Keşke balo salonunu bitirmiş olsaydık” dedi.

İran'ın son teklifini reddetmesini İran'ın nükleer silaha sahip olmasına bağlayan ABD Başkanı "Bu çılgınların nükleer bir silaha sahip olmalarına izin vermek istiyorsan, o zaman aptal bir insansın. Onların nükleer bir silaha sahip olmasını isteyen herkes aptal bir insandır” dedi.

Trump İran'la ilgili iddiaları kapsamında "Onların ordusu yok oldu" dedikten sonra "ordusu olmayan" İran'ı "yok etmek"ten söz açtı. "Ya anlaşmaya varacaklar ya da yok edilecekler" dedi. "Barışçıl ya da başka bir şekilde, her durumda [kendilerinin] kazanacağını" ileri sürdü. 

Trump gene "Bugüne kadar sekiz savaş sonlandırdı[ğını]" iddia etti. "İster inanın, ister inanmayın. Eninde sonunda Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlanacağını düşünüyorum” dedi. 

(AEK)

Haber Yeri
Washington D. C.
donald trump 2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları çin Şi Cinping
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git