Trump Çin yolculuğuna başlarken İran'ı "yok etmek"ten söz etti

Trump, Çin'e gitmek üzere Beyaz Saray'dan ayrılırken gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Çin'den yardım istemiyoruz"

Trump, İran savaşı konusunda Çin Devlet Başkanı Şi'den yardım istemeyeceklerini söyledi. Bu konuda sorulan bir soruya yanıt olarak ABD Başkanı “İran konusunda herhangi bir yardıma ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Onlar doğru olanı yapacaklar ya da işi biz tamamlayacağız” dedi.

Trump, Şi’nin İranla savaş bağlamında “nispeten iyi davrandığını” söyledi. “Bunun hakkında uzun bir konuşma yapacağız. Ablukaya bakın, sorun yok. Onlar o bölgeden petrollerinin çoğunu alıyorlar. Bizim hiçbir sorunumuz olmadı" dedi. Şi'nin arkadaşı olduğunu iddia etti.

Trump, Şi’nin de "yıl sonuna doğru" ABD'ye geleceğini söyledi. "Bu heyecan verici olacak. Keşke balo salonunu bitirmiş olsaydık” dedi.

İran'ın son teklifini reddetmesini İran'ın nükleer silaha sahip olmasına bağlayan ABD Başkanı "Bu çılgınların nükleer bir silaha sahip olmalarına izin vermek istiyorsan, o zaman aptal bir insansın. Onların nükleer bir silaha sahip olmasını isteyen herkes aptal bir insandır” dedi.

Trump İran'la ilgili iddiaları kapsamında "Onların ordusu yok oldu" dedikten sonra "ordusu olmayan" İran'ı "yok etmek"ten söz açtı. "Ya anlaşmaya varacaklar ya da yok edilecekler" dedi. "Barışçıl ya da başka bir şekilde, her durumda [kendilerinin] kazanacağını" ileri sürdü.

Trump gene "Bugüne kadar sekiz savaş sonlandırdı[ğını]" iddia etti. "İster inanın, ister inanmayın. Eninde sonunda Rusya ile Ukrayna arasında bir anlaşma sağlanacağını düşünüyorum” dedi.

