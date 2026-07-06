TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 06.07.2026 11:07 6 Tîrmeh 2026 11:07
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 06.07.2026 11:09 6 Tîrmeh 2026 11:09
Xwendin Xwendin:  1 xulek

Înîsiyatîfa Sînemagerên Kurd ava bû

Komxebata Sînemaya Kurd, bi gaveke girîng bi dawî bû. Him ji bo arşîv û perwerdehiyê pêşniyarên çareseriyê hatin kirin, him jî ji bo rêxistinbûneke hevpar a sînemayê gaveke girîng hat avêtin.

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê
TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Înîsiyatîfa Sînemagerên Kurd ava bû

Komxebata Sînemaya Kurd a ku bi mazûvaniya Akademiyayê Sînemayê ya Rojhilata Navîn hatibû lidarxistin, duh (5ê Tîrmehê) bi dawî bû. 

Gelek sînemager, derhêner, nivîskar û lîstikvan beşdarî komxebata ku li Hola Konferansê ya Şaredariya Bajarê Nû ya Amedê pêk hat, bûn. 

Di komxebatê de rewşa heyî û pirsgirêkên li pêş sînemaya Kurd hatin nirxandin û di roja duyem de jî li ser pêşniyarên çareseriyê gotûbêj hatin kirin.

Pêşniyar û armanc

Di çarçoveya komxebatê de gelek pêşniyarên wekî; avakirina arşîveke ji bo sînemaya Kurd, berfirehkirina perwerdeyên senaryoyan ên bi zimanê kurdî, geşkirina xebatên akademîk û perwerdehiyê û avakirina platformên dîjîtal ên ku dê gihîştina fîlmên Kurdî hêsantir bikin, hatin nîqaşkirin.

Li gorî nûçeya Ajansa Mezopotamyayê, yek ji biryarên herî girîng ên civînê, avakirina Înîsiyatîfa Sînemagerên Kurd bû. Di bin sîwana vê înîsiyatîfê de, bi armanca piştgirîkirina geşedana sînemaya Kurd, dîtina çareseriyan ji bo pirsgirêkan û meşandina xebatên saziyarbûnê komisyonek hat avakirin.

Biryarên ku di vê komxebatê de hatine girtin, dê di rojên pêş de ji bo raya giştî bên eşkere kirin.

(TY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Sînemaya Kurdî Sînemaya Kurdan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê