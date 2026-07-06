Kürt Sinemacılar İnisiyatifi kuruldu

Ortadoğu Sinema Akademisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kürt Sinema Çalıştayı dün (5 Temmuz) sona erdi.

Diyarbakır’daki Yenişehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya çok sayıda sinemacı, yönetmen, yazar ve oyuncu katıldı.

Çalıştayda, Kürt sinemasının karşı karşıya olduğu sorunlar ile mevcut durumu ele alınırken, ikinci gün çözüm önerileri üzerine tartışmalar yürütüldü.

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Öneri ve amaçlar

Çalıştay kapsamında, Kürt sinemasına yönelik bir arşiv oluşturulması, Kürtçe senaryo eğitimlerinin yaygınlaştırılması, akademik ve eğitsel çalışmaların geliştirilmesi ile Kürt filmlerine erişimi artıracak dijital platformların kurulması gibi öneriler gündeme geldi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, toplantının en önemli kararlarından biri ise Kürt Sinemacılar İnisiyatifi'nin kurulması oldu.

İnisiyatif bünyesinde, Kürt sinemasının gelişimini desteklemek, yaşanan sorunlara yönelik çözüm üretmek ve kurumsallaşma çalışmalarını yürütmek amacıyla bir komisyon oluşturuldu.

Çalıştayda alınan kararlar ise ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. (TY)