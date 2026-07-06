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YT: Yayın Tarihi: 06.07.2026 09:36 6 Temmuz 2026 09:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.07.2026 09:42 6 Temmuz 2026 09:42
Okuma Okuma:  1 dakika

Kürt Sinemacılar İnisiyatifi kuruldu

Kürt Sinema Çalıştayı, arşivden eğitime uzanan çözüm önerilerinin yanı sıra, Kürt sinemasının ortak örgütlenmesi için önemli bir adımla tamamlandı.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Kürt Sinemacılar İnisiyatifi kuruldu
Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Ortadoğu Sinema Akademisi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Kürt Sinema Çalıştayı dün (5 Temmuz) sona erdi. 

Diyarbakır’daki Yenişehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen çalıştaya çok sayıda sinemacı, yönetmen, yazar ve oyuncu katıldı. 

Çalıştayda, Kürt sinemasının karşı karşıya olduğu sorunlar ile mevcut durumu ele alınırken, ikinci gün çözüm önerileri üzerine tartışmalar yürütüldü.

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Öneri ve amaçlar

Çalıştay kapsamında, Kürt sinemasına yönelik bir arşiv oluşturulması, Kürtçe senaryo eğitimlerinin yaygınlaştırılması, akademik ve eğitsel çalışmaların geliştirilmesi ile Kürt filmlerine erişimi artıracak dijital platformların kurulması gibi öneriler gündeme geldi.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre, toplantının en önemli kararlarından biri ise Kürt Sinemacılar İnisiyatifi'nin kurulması oldu. 

İnisiyatif bünyesinde, Kürt sinemasının gelişimini desteklemek, yaşanan sorunlara yönelik çözüm üretmek ve kurumsallaşma çalışmalarını yürütmek amacıyla bir komisyon oluşturuldu.

Çalıştayda alınan kararlar ise ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Kürt Sinemacılar İnisiyatifi Kürt sineması Kürtçe anadili Diyarbakır
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