Înfograf û videoya rapora tûndkariya mêran di weşanê de ye

Li gor daneyên rojane yên ku bianetê ji rojnameyên herêmî û neteweyî berhev kirîn, mêran di navbera 1ê Kanûna Paşiyê û 31ê Kanûna Pêşiya 2024an de herî kêm 378 jin û 43 zarok kuştine.

Di sala 2024an de çapameniyê ji bo kuştina herî kêm 282 jinan ku trans jî di nav de ne gotiye “bi guman e”.

Li gorî daneyên ku di çapemeniyê de hatine weşandin, digel biryara “parastinê”, “jêdûrxistinê” û “daxwaza parastinê” mêran herî kêm 18 jin kuştin.

Edîtoriya Rapora Tûndkariya Mêran Evrîm Kepenekê kir û her weha Elîf Yilmazli û Gulden Damla Turkmenê jî ji bo raporê lêgerîna li nav medyayê pêkanîn. Înfografiyên raporê Bariş Dûral û vîdeoya raporê jî Kivilcim Akayê amade kir.

Rapora Tûndkariya Mêran bi tirkî, kurdî û îngilîzî tê weşandin. Kurdiya raporê edîtorê bianet kurdiyê Aren Yildirim, îngilîziya wê Nazım Hikmet Richard Dikbaş çêkir

Vîdeoya raporê di çarçoveya daneyên sala 2024an de bi dirûşma “#BizVarsakYaşamVar”( #GerEmHebinJiyanHeye) hat amadekirin. Di vîdeoyê de lîstikvan û nivîskar Ferîde Çetîn, lîstikvana zarok Hayat Ozer, aktîvîsta trans İris Mozalar, Aktîvîsta Femînîst Rumeysa Çamdereli û Pispora Têkiliyan Ayşen Şahin cih digirin.

Jinên ku mêran ew di sala 2024an de kuştin

Kanûna Paşiyê:

Adile A., Arzu Çınar, Ayşegül Çınar, Ayşegül Oğuz, Bahar K., Bahar E.K., Burcu Gezersoy, Dilek U., Gökçe B., Gülseven D., Kader İrgören, Melike Akpınar, Muradiye A., Nazlı Elmas, Nesrin Ü., Özge Gülenyüz, Pervin B., Petek A., Safinaz Ayten, Seher A.K., Serap B., Shakhnoza Kurbonova, Şafiye B., Şengül Yeşilkaya, Şule Tokel, Tülay Dağaşan, Vatfa Behiye Ecevit, Yüksel Ç.

Sibat:

Arzu Gül, Banu Uzun, Beste Ayşegül Y., Burcu Demir, Dilan Ö., Dilek Y., Dilan K. Eda Yiğit, Elif S., Emine Ülkü A., Gülhan K., Hacer T., Hatice A., Hatun Ekrem A., Katie Erorbay, Mine G., Muradiye Terzi, Nasım Gol K., İpek Akgül, Özlem Ç., Özlem Şımarık, Pınar B., Saliha Gizem, Sebahat G., Seda T., Selma A., Semra K., Sevda Kuş, Sevilay K., Suna G., Tuğba A., Tuna Ateşçi, Yasemin Ünlü, Zeliha G., Zeynep B., Zeynep Bilici P., Zozan Y.

Adar:

Antika A., Asude Helen B., Ayşe İ., Canan K., Derya Ç., Duygu C., Emine Ö., Esra U., Esra Yılmaz, Feray Balkan, Gülhan Esen, Hüsna F., İlayda Alkan, İpek T., İrem Falay, Kadriye B. , Mervegül Bayer , Naile Y., Neşe G., Sabiha Ç., Serap Y., Sibel Kavıllı, Zahide Y., Zeynep B.

Nîsan:

Gulan:

Ashfaq Ahmed Q, Aylin Pekin, Ayşe Ç., Bahar K., Başak Tekin, Buse Erkin, Büşra Sıla I., Dilara G., Duygu Ş., Edanur K., Fatma C., Fatma Nur Ş., Fidan Cantemir, Gülay Akça, Gözde Y., Hamgül C., Hanife Y., Hatice E., Hatice T., Hasret Öztürk, Hivda T., Kader Y., Meryem K., Merve K., Nagihan C., Nadya Zorlu, Nazegük Orhan, Nazime Ş., Saadet Ç., Sevilay Yılmaz, Sevim Duman, S.D., Vezire E., Zarın M., Zehra N., Zeliha Kapıaçtı, Zemzem Ö., Zeynep Ö., Rümeysa Meriç Ö., Media A.

Hezîran:

Adile Aysu, Aylin E., Ayten Çağıran, Dibe Cevat, Esma Şimşek, Fatma K., Fatma M., Gülistan Avcı, Gülsüm M., Hatice Ç., Hatice U., Hediye K., Hilal K., Lale P., Leyla Erat, Malizer G., Meral Tınaztepe, Merve Karabaş, Merve Ş., N.A., Nur S., Nurtaç K., Nurset T., Saniye Arslan, Sedef G., Seher A., Selen Akpolat, Semiha K., Sibel Ç., Şükran E., Şule Özlem U., Ümmü Değer, Victoria Vera B., Yüsra Binnaz Çimtay.

Tîrmeh:

Atiye B., Beyza Ç., Cansu Aslan, Cansu T., Elif A., Erva Raziye A., Esma B., Fatma Ö., Fikriye Silistereli, Filiz Ç., Hanife Y., Hüsne Topal, İklim Altınsoy, Leyla Çetiner, Merve K., Müge E.,Nurten Y., Safiye B., Saniye K., Seher İşler, Sevgi Koçer, Sidar Şimşek, Sıdıka K., Songül B., Sözcen Tutci.

Tebax:

Arife Ö., Aslı P., Aynur Çili, Ayşe D., Derya Devrim Emir, Ebru Duvar, Elif D., Elif D., Emine S., Eylem S., Fatma Aydovan, Fatma D., Gülizar Ç., Hilmiye Tuğba, Kıymet Ç., Nakşiye D., Nuhbe Yılmaz, Pınar Bayram, Saliha K., Senem K., Serpil G., Sezen Sarısay, Sinem Ç., Sultan T., Z.B., Öznur A., İ.D.

Îlon:

Ayşe K., Aysel Y., Berivan Ağbaba, Berrin Yılmaz, Çiğdem E., Döne B., Dursine C. Elif Ceren A., Ebru Öcal, Esin Karabıyık, Fatma K., Fadim T., Feriye Gözaüala, Fadimana O., Hamiyet Görmezer, Hatice Gül, Hatice R., Hazal G., Merve D., Maıa A., Naciye Y., Nebahat Yükçü, Nuran K., R.Z., Selda E., Sehle Gündüz, Satı Aktan, Sıla M., Sudenaz U., Şeyda Yılmaz, V.E., Yaren Küçük, Zeliha K.

Çiriya Pêşiyê:

A.H., A.K., Aylin P., Ayşe K., Ayşegül S., Berivan Ö., B.I., Burcu Sevgi T., C.A., Canan Cerit, D.K., Dilek D., Duygu Şahin, E.D., E.K., Emine D., Evin Demirtaş, Fatma B., Fatma Ö., Gaye G., Gülcan U., Güler M., Gülçin K., Güldane G., Gülfer Ö., Gülsiye O., Hasibe T., Huriye Ö., İ.U., K.K., Kübra G., Manal K., Mintaha A., Mine Özcan, N.A., N.Ç., Nuran S., S.Ç., S.Ö.A., Semira A., Sevgi G., Sevgi G.Y., Sevim K., Sibel Aygan, Şaizer G., Şenay G., Tuba A., Ülfet Köse, Yasemin U.Ç., Yasemin Y.

Çiriya Paşiyê:

Asiye Y., Aslıhan G., Aybeniz Top, Aysel Ç., Ayşe, Ayşe G., Bahriye Kalaycı, Berna İ., Buket A., Elif B., Elif G., Esma S., Esra B., Fahriye Asena Eskikambur, Filiz A., G.Ö., Hale Akbaş P., Hülya U., Hüsniye Y., Leyla Üren, Negül A., Necmiye A., Nilay Ç., Özlem B., Reyhan Sağ, S.B., Seviç Alemdar, Sevim A., Ş.K., Şelale Mırzalı, Türkan Soylu, Yeşim T.

Kanûna Pêşiyê:

A.Y., Arzu Açıkgöz, Ayşe Merve Sağ, Emine D., Fatma Çakırbeyli, Gonca Yılmaz Ö., Günay Sena S., Hayriye K., Leyla Ç., M.A., Mehtap Y., Rahime Ç., Selma Tercan, Serpil K., Simge K., Songül Gönül, Yezda Akgül, Şahide Z., Şehriban K.