İmamoğlu’ndan savunma yapan Gülten’e destek

*Davanın önceki duruşmalarında verilen kararlarla birlikte 42 sanık tahliye edildi ve tutuklu sanık sayısı 68'e geriledi. Beyoğlu Belediyesi dosyasının birleştirilmesiyle sanık sayısı 414'e ulaştı. Mahkeme, bazı tutuklulara uygulanan iletişim kısıtlamalarının kaldırılması yönünde karar verdi.

*Cezaevinde kızının doğumunu öğrendiğini belirten Gülten, tahliye ve beraat talebinde bulundu. İmamoğlu, Gülten'e destek vererek İstanbul'daki kamu alanlarına yönelik geçmiş uygulamaları eleştirdi ve kendisi hakkındaki iddiaları haksız bulduğunu belirtti.

*İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 414 sanığın yargılandığı davada 53. duruşma görüldü. İBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten, görev süresi boyunca yapılan işlemlerin mevzuata uygun olduğunu savunarak örgüt suçlamalarını reddetti.

Aralarında tutuklanarak İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 68’i tutuklu 414 sanığın yargılandığı İBB davasında 53. duruşma günü başladı.

Duruşmada İBB’nin tutuklu İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Ramazan Gülten savunmasına devam ederken, Ekrem İmamoğlu da kendisine yöneltilen sorular ve dosyadaki suçlamalar hakkında değerlendirmeler yaptı.

Gülten, görev süresi boyunca yapılan tüm işlemlerin mevzuata uygun olduğunu savunarak, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Zeytinburnu’ndaki 16:9 projesi üzerinden yapılan tartışmalara değinen Gülten, 2014-2019 yılları arasında toplam 146 silüet onayı başvurusu yapıldığını, bunlardan 118’inin sonuçlandırıldığını belirtti.

Pasifik Holding projesiyle ilgili iddialara da yanıt veren Gülten, incelemeler sonucunda işlemlerin hukuka uygun yürütüldüğünün ortaya çıkacağını söyledi. İddianamede yer alan örgüt suçlamalarına ilişkin ise herhangi bir bağlantısının bulunmadığını belirterek, “Fatih Keleş’le hiçbir irtibatım yok, dosyada buna ilişkin herhangi bir iletişim kaydı da bulunmuyor” dedi.

Gülten, savunması sırasında cezaevinde geçirdiği sürecin ailesi üzerindeki etkisini de anlattı. Kızının doğumunu avukat görüşünde öğrendiğini söyleyen Gülten, kızının büyüme sürecindeki birçok anı kaçırdığını belirtti. Cezaevinde iki çocuk kitabı yazdığını aktaran Gülten, kamu görevine ve kentlere karşı sorumluluğunu sürdüreceğini söyleyerek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

İmamoğlu: “İstanbul tarihinde böyle bir dönem yaşanmadı”

Gülten’in savunmasının ardından söz alan Ekrem İmamoğlu, Gülten ile çalışmaktan gurur duyduğunu belirterek kendisine destek verdi.

İmamoğlu, İstanbul’daki kamu alanlarıyla ilgili tartışmalara değinerek geçmiş dönemde yaşanan uygulamaları eleştirdi. Üsküdar’daki Kuşkonmaz Camii çevresindeki yapılaşmaya dikkat çeken İmamoğlu, İstanbul’un tarihinde kamu alanlarına yönelik böyle bir yaklaşımın görülmediğini savundu.

İmamoğlu, İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi’ne yönelik operasyonlara da tepki göstererek, küçük tadilat işlemleri üzerinden soruşturmalar yürütüldüğünü söyledi. Hakkındaki iddialara ilişkin olarak, “Bir kişinin bile aynı gerekçeyle alındığını gösterin, dosyadaki bütün suçları kabul edeceğim” dedi.

Gazetelerde yer alan “2,2 milyonluk rant” başlıklarını eleştiren İmamoğlu, bazı yayın organlarının kendisine yönelik haksız saldırılar yaptığını öne sürdü.

İmamoğlu ayrıca geçmişte Yakuplu’da yapmak istediği Fatih Sultan Mehmet Kültür Merkezi projesinin uzun süre bekletildiğini, ancak görevden uzaklaştırılmasının ardından onaylandığını söyledi.

42 sanık tahliye edildi

Davanın önceki duruşmalarında çeşitli sanıklar hakkında tahliye kararları verilmişti. Son kararlarla birlikte toplam tahliye edilen sanık sayısı 42’ye yükseldi. Tahliyelerin ardından davadaki tutuklu sanık sayısı 68’e geriledi.

Mahkeme heyeti ayrıca bazı tutuklular hakkında uygulanan telefon görüşmesi kısıtlamalarının yeniden değerlendirilmesine karar verdi. Örgüt üyeliği veya örgüte yardım suçlaması bulunmayan bazı sanıklar için iletişim sınırlamalarının kaldırılması yönünde ceza infaz kurumlarına yazı gönderildi.

Beyoğlu Belediyesi’ne yönelik dosyanın da ana davayla birleştirilmesiyle birlikte sanık sayısı 414’e çıktı. Mahkemede tutukluluk incelemeleri ve savunmaların alınması süreci devam ediyor.

(EMK)