İmamoğlu’ndan Adalet Bakanlığı’na çağrı: “Sessizlik vahim”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 68'i tutuklu 414 sanıklı İBB davasının 50. günlük duruşması Silivri'de yapıldı. İmamoğlu, 9 Mart'tan bu yana süren ve üç ayı aşan yargılamada, iddianamenin henüz tamamlanmadığını ancak bazı sanıkların 13 aydır tutuklu bulunduğunu belirterek, özellikle sağlık sorunu yaşayan ve kadın tutukluların durumunun değerlendirilmesini istedi. Medya AŞ Genel Müdürü'nün anlattığı çıplak arama iddialarına ve bir savcının çocukları üzerinden tehdit iddialarına değinen İmamoğlu, Adalet Bakanlığı'nın sessiz kalmasını eleştirdi. Perşembe günü tutukluluk değerlendirmesi yapılacak. Sanıklar sorgu sırasında herhangi bir baskı veya yönlendirme olmadığını, süreçlerin kurumsal kriterler çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da sanıkları arasında yer aldığı, 68’i tutuklu toplam 414 sanıklı İBB davasının duruşması 50. gününde İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi 1 No’lu duruşma salonunda başladı.

Tutuk değerlendirmesi Perşembe günü yapılacak

Duruşmada söz alan İmamoğlu, 9 Mart’tan bu yana süren yargılamada üç ayı geride bıraktıklarını hatırlatarak, “Kamuoyuna ‘asrın yolsuzluğu’ olarak sunulmaya çalışılan bir süreçte yaşananlar herkesin gözü önünde gerçekleşiyor. Bu tabloyu sizin de tüm açıklığıyla gördüğünüze inanmak istiyorum” dedi.

Perşembe günü yapılacak tutukluluk değerlendirmesine dikkat çeken İmamoğlu, karar sürecinde vicdanın belirleyici olması gerektiğini belirterek, özellikle sağlık sorunu yaşayanlar ve kadın tutukluların durumunun öncelikli şekilde ele alınmasını istedi. Savunma yapan sanıkların da bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Normal bir yargılama sürecinin dışında bir tabloyla karşı karşıya olunduğunu savunan İmamoğlu, sürecin 100 günü aştığını, bazı sanıkların ise aylarca tutuklu bulunduğunu söyledi. İddianamenin henüz tamamlanmadığını, buna rağmen kişilerin uzun süredir cezaevinde tutulmasının ciddi bir sorun oluşturduğunu dile getirdi. 3 şoför ve 1 asistan gibi görevlerde bulunan isimlerin de 13 aydır tutuklu olduğunu, dosyayla doğrudan bağlantılarının netleşmediğini belirterek bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

"Adalet Bakanın sessiz kalması vahim"

Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker’in duruşmada anlattığı çıplak arama iddialarına da değinen İmamoğlu, bu tür anlatımların kamu vicdanını derinden yaraladığını söyledi. Emniyetin açıklamalarına rağmen İçişleri Bakanlığı’nın konuya hassasiyetle yaklaşmasını olumlu bulduğunu, benzer duyarlılığın Adalet Bakanlığı’ndan da beklendiğini belirtti.

Bir savcının bir anneyi çocukları üzerinden tehdit ettiği yönündeki iddiaların ciddi şekilde araştırılması gerektiğini vurgulayan İmamoğlu, bu olayın SEGBİS kayıtları üzerinden kolaylıkla ortaya çıkarılabileceğini söyledi. Bu konuda işlem yapılmamasını eleştirerek, yetkili kurumların sessiz kalmasını “vahim” olarak nitelendirdi.

Yaşananların toplumda geniş yankı bulduğunu ve görmezden gelinemeyecek nitelikte olduğunu dile getiren İmamoğlu, yargı heyetine vicdani bir değerlendirme yapma çağrısında bulundu.

Daha sonra sanık Fatoş Ayık’a yönelen İmamoğlu, kurum içi görevleri dışında herhangi bir irtibat bulunup bulunmadığını sordu. Ayık, böyle bir bağlantı olmadığını, yalnızca etkinliklerde karşılaşmalar yaşandığını söyledi.

Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun da Ayık’a yönelttiği sorularda baskı iddialarını gündeme getirdi. Ayık, ne kendisi ne de Emrah Bağdatlı tarafından herhangi bir yönlendirme ya da baskı yapılmadığını, ihalelere davet süreçlerinin kurumsal kriterler çerçevesinde yürütüldüğünü belirtti.

(EMK)