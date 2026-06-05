Silivri’den çıkarılan İmamoğlu geri götürüldü: “60 kilometre sonra araç bozuldu”

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada dikkat çeken bir süreç yaşandı.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay’ın aktardığı bilgilere göre, Silivri Cezaevi’nden duruşmaya götürülmek üzere yola çıkarılan İmamoğlu, yaklaşık 60 kilometrelik yolculuğun ardından “araç arızası” gerekçesiyle geri döndürüldü. Bunun üzerine mahkeme, İmamoğlu’nun duruşmaya SEGBİS üzerinden katılmasına karar verdi ve dava 11 Eylül’e ertelendi.

Mahkeme daha önce İmamoğlu’nun duruşmada fiziken bulunmasını istemiş ve bu doğrultuda “mevcutlu getirme” kararı çıkarmıştı. Sabah saatlerinde cezaevinden çıkarılan İmamoğlu, adliyeye sevk edilirken süreç içinde güvenlik ve teknik gerekçeler tartışma konusu oldu. Cezaevi idaresinin yazışmaları sonrası SEGBİS ile katılım seçeneği devreye alındı ve İmamoğlu yeniden cezaevine götürülerek duruşmaya uzaktan bağlandı.

Duruşmaya SEGBİS üzerinden katılan İmamoğlu, yaşananlara sert tepki gösterdi. Gamze Altunay’ın haberine göre İmamoğlu, sürecin kamuoyundan gizlenmemesi gerektiğini vurgulayarak sabah saatlerinde yaşananları ayrıntılarıyla anlattı.

İmamoğlu, ifadesinde sabah erken saatlerde uyandırıldığını, cezaevinden çıkarıldığını ve yaklaşık 60 kilometre yol gidildiğini belirterek, “araç bozuldu” denilerek geri dönüldüğünü söyledi. Sürecin şeffaf olmadığını savunan İmamoğlu, “Bu yaşananları herkes duysun” diyerek tepkisini dile getirdi.

İmamoğlu ayrıca yolculuk sırasında kendisine yeterli bilgilendirme yapılmadığını, araçta bir arıza olup olmadığına dair net bir açıklama görmediğini ifade etti. Geri dönüş kararını sorguladığını belirten İmamoğlu, “Eğer araç bozuksa neden geri dönüyoruz?” şeklinde itirazda bulunduğunu aktardı.

Yaşanan sürecin planlı olduğunu düşündüğünü söyleyen İmamoğlu, “bunun bir tezgâh olduğunu düşünüyorum” ifadesini kullandı. Cezaevi ve güvenlik görevlilerinin kendisini tekrar cezaevine götürdüğünü, buna rağmen adliyeye fiziksel olarak çıkarılmamasını eleştirdi.

İmamoğlu, SEGBİS’e dönülmesinin ardından Kartal Adliyesi’ne götürülmemesini de sorgulayarak, “Eğer SEGBİS’e dönülecekse neden yola çıkarıldım?” sorusunu yöneltti. Sürecin kendisine göre bir “psikolojik baskı” oluşturduğunu ifade eden İmamoğlu, yaşananları “adil yargılama sürecine zarar veren bir tablo” olarak nitelendirdi.

Duruşma sonunda mahkeme, davayı 11 Eylül tarihine erteledi.

Söz konusu dava, İmamoğlu hakkında eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’ya yönelik açıklamaları nedeniyle açılmış; daha önce iki kez beraat kararı verilmişti. Ancak istinaf mahkemesi kararı usul yönünden bozmuş ve dosya yeniden görülmeye başlanmıştı.

(EMK)