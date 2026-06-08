İmamoğlu: FETÖ iftiralarını atanlarla hukuk önünde hesaplaşacağız

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ile ilgili iddialara cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında İmamoğlu, "İftiralara karşı yanıtımdır! Babam Hasan İmamoğlu’nun işlettiği herhangi bir okul olmamıştır" dedi.

İftiralara karşı yanıtımdır!



Babam Hasan İmamoğlu’nun işlettiği herhangi bir okul olmamıştır.



Olmayan bir okulun FETÖ iltisakı sebebiyle kapanması da söz konusu olamaz.



Böyle alçakça iftiralar benim ve ailemin üzerine yapışmaz!



Bu iftiraları atarak komplo kuran kişi ve… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim1) June 8, 2026

Ekrem İmamoğlu, "Olmayan bir okulun FETÖ iltisakı sebebiyle kapanması da söz konusu olamaz. Böyle alçakça iftiralar benim ve ailemin üzerine yapışmaz!" tepkisini gösterdi.

İmamoğlu, paylaşımında, "Bu iftiraları atarak komplo kuran kişi ve kurumlarla elbette hukuk önünde hesaplaşacağız" dedi.

(EMK)