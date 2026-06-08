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YT: Yayın Tarihi: 08.06.2026 14:15 8 Haziran 2026 14:15
 ~  SG: Son Güncelleme: 08.06.2026 14:17 8 Haziran 2026 14:17
Okuma Okuma:  1 dakika

İmamoğlu: FETÖ iftiralarını atanlarla hukuk önünde hesaplaşacağız

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında İmamoğlu, "İftiralara karşı yanıtımdır! Babam Hasan İmamoğlu’nun işlettiği herhangi bir okul olmamıştır" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu: FETÖ iftiralarını atanlarla hukuk önünde hesaplaşacağız
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu ile ilgili iddialara cevap verdi.

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından paylaşılan açıklamasında İmamoğlu, "İftiralara karşı yanıtımdır! Babam Hasan İmamoğlu’nun işlettiği herhangi bir okul olmamıştır" dedi.

Ekrem İmamoğlu, "Olmayan bir okulun FETÖ iltisakı sebebiyle kapanması da söz konusu olamaz. Böyle alçakça iftiralar benim ve ailemin üzerine yapışmaz!" tepkisini gösterdi.

İmamoğlu, paylaşımında, "Bu iftiraları atarak komplo kuran kişi ve kurumlarla elbette hukuk önünde hesaplaşacağız" dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu CHP özgür özel İBB Davası
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