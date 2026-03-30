HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.03.2026 10:10 30 Mart 2026 10:10
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.03.2026 10:12 30 Mart 2026 10:12
Okuma Okuma:  2 dakika

İmamoğlu: Türkiye'nin atacağı adımlar Washington'dan gelecek övgülere göre belirlenemez

İmamoğlu, Türkiye’nin tam bağımsız bir dış politikaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı. “Türkiye’nin atacağı adımlar, Washington’dan gelecek yönlendirme ya da övgülere göre belirlenemez” diyen İmamoğlu, ülkenin çıkarlarıyla halkın çıkarlarının aynı olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bir kürsüde konuşan bir erkek, beyaz gömlekle mikrofonların önünde duruyor. Sağ elinin işaret parmağını kaldırmış, ciddi bir ifadeyle konuşma yapıyor.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye’nin dış politikasına ilişkin mesajlar verdi.

İmamoğlu, Türkiye'nin tam bağımsız bir dış politikaya ihtiyaç duyduğunu vurguladı. "Türkiye'nin atacağı adımlar, Washington'dan gelecek yönlendirme ya da övgülere göre belirlenemez" diyen İmamoğlu, ülkenin çıkarlarıyla halkın çıkarlarının aynı olduğunu söyledi.

İmamoğlu paylaşımında, bölgede savaş ve gerilimin tırmandığını belirtti. Türkiye’nin dış politikada önceliğinin ulusal çıkarları korumak, ülkeyi çatışmanın dışında tutmak ve barışçı çözüm kanallarını güçlendirmek olması gerektiğini ifade etti. Bu yaklaşımın tam bağımsız dış politika anlayışının bir gereği olduğunu kaydetti.

İmamoğlu, “Türkiye’nin atacağı adımlar, Washington’dan gelecek yönlendirme ya da övgülere göre belirlenemez. Ülkemizin menfaatleri, halkımızın menfaatleridir” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu’da İran’a yönelik saldırıların 29. gününde yaptığı konuşmada Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD’nin bölgedeki sürecine destek verdiğini söylemişti. Trump, “Bence Türkiye şahaneydi. Bölgede olmayan ülkelerden muazzam bir destek geldi, Türkiye bize son derece destekleyici oldu. Bence Türkiye şahaneydi, harikaydı. Onlar istediğimiz şeylerin dışında kaldılar. Bence Erdoğan harika bir lider” demişti.

İktidara yakın medya kuruluşları da Trump’ın bu sözlerini “Donald Trump’tan Türkiye ve Erdoğan övgüsü” başlığıyla öne çıkarmıştı.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Türkiye dış politikası erdoğan abd türkiye ilişkileri ABD Türkiye
