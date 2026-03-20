ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 20.03.2026 11:06 20 Mart 2026 11:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 20.03.2026 11:09 20 Mart 2026 11:09
Okuma Okuma:  1 dakika

İmamoğlu: Gerçek bayramı hep birlikte yaşayacağız

Ekrem İmamoğlu, bayram mesajında adaletin yeniden tesis edileceği günlerin geleceğine inandığını belirterek, "Adaletin yeniden tesis edildiği herkesin huzur ve güven içinde yaşayabildiği günler mutlaka gelecek" ifadelerini kullandı.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bayram mesajında "Adaletin yeniden tesis edildiği herkesin huzur ve güven içinde yaşayabildiği günler mutlaka gelecek. O gün geldiğinde gerçek bayramı hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapay zekayla oluşturulmuş video ile paylaşıldı.

Yol arkadaşlarıyla birlikte bir bayramı daha sevdiklerinden uzak, cezaevinde karşıladıklarını vurgulayan İmamoğlu, "Biliyorum ki bu ülkenin vicdanı dimdik ayakta. Adaletin yeniden tesis edildiği herkesin huzur ve güven içinde yaşayabildiği günler mutlaka gelecek" dedi.

"Bu ülkenin vicdanı dimdik ayakta"

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben ve yol arkadaşlarım bir kez daha sevdiklerimizden uzak, cezaevinde karşılıyoruz bayramı. Ama biliyorum ki bu ülkenin vicdanı dimdik ayakta. Adaletin yeniden tesis edildiği herkesin huzur ve güven içinde yaşayabildiği günler mutlaka gelecek. O gün geldiğinde gerçek bayramı hep birlikte yaşayacağız. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
bayram mesajı ekrem imamoğlu CHP
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git