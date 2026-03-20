İmamoğlu: Gerçek bayramı hep birlikte yaşayacağız

Görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, bayram mesajında "Adaletin yeniden tesis edildiği herkesin huzur ve güven içinde yaşayabildiği günler mutlaka gelecek. O gün geldiğinde gerçek bayramı hep birlikte yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından yapay zekayla oluşturulmuş video ile paylaşıldı.

Yol arkadaşlarıyla birlikte bir bayramı daha sevdiklerinden uzak, cezaevinde karşıladıklarını vurgulayan İmamoğlu, "Biliyorum ki bu ülkenin vicdanı dimdik ayakta. Adaletin yeniden tesis edildiği herkesin huzur ve güven içinde yaşayabildiği günler mutlaka gelecek" dedi.

"Bu ülkenin vicdanı dimdik ayakta"

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben ve yol arkadaşlarım bir kez daha sevdiklerimizden uzak, cezaevinde karşılıyoruz bayramı. Ama biliyorum ki bu ülkenin vicdanı dimdik ayakta. Adaletin yeniden tesis edildiği herkesin huzur ve güven içinde yaşayabildiği günler mutlaka gelecek. O gün geldiğinde gerçek bayramı hep birlikte yaşayacağız. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

