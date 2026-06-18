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İKLİM KRİZİ
YT: Yayın Tarihi: 18.06.2026 09:40 18 Haziran 2026 09:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 18.06.2026 09:48 18 Haziran 2026 09:48
Okuma Okuma:  2 dakika

İklim krizi Dünya Kupası’nı ısıtıyor: Haftanın iklim maçları

Bu hafta birçok maçın, sporcularda performans kaybına neden olduğu bilinen 28°C eşiğinin üzerindeki sıcaklıklarda oynanması bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İklim krizi Dünya Kupası’nı ısıtıyor: Haftanın iklim maçları
Gana-Panama karşılaşmasından bir kare, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

FIFA Dünya Kupası 2026’nın ikinci haftasında Kuzey Amerika’da yalnızca sahadaki rekabet değil, iklim krizinin etkileri de kendini göstermeye başladı.

Bu hafta birçok maçın, sporcularda performans kaybına neden olduğu bilinen 28°C eşiğinin üzerindeki sıcaklıklarda oynanması bekleniyor. 

Climate Central’ın aktardığına göre, araştırmalar, sıcaklıkların bu seviyeyi aşmasının oyuncuların hızını, kat ettikleri mesafeyi ve maç içindeki fiziksel performanslarını olumsuz etkileyebildiğini gösteriyor.

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İklim krizi Dünya Kupası’nda: 104 maçın 97’sinde risk artıyor
3 Haziran 2026

İklim koşulları nedeniyle öne çıkan maçlar

Bugün oynanacak Portekiz-Demokratik Kongo Cumhuriyeti maçında sıcaklıklar görece düşük olacak. Ancak Houston’da şiddetli yağış ve sel riski bulunuyor. Uzmanlar, söz konusu hava koşullarının Louisiana açıklarında gelişen tropikal bir sistemden kaynaklandığını belirtiyor. Houston Stadyumu iklim kontrollü olsa da, açık alandaki taraftarların ve etkinliklerin yağışlardan etkilenmesi bekleniyor.

21 Haziran Cumartesi günü Miami Stadyumu’nda oynanacak Uruguay-Yeşil Burun Adaları karşılaşmasında ise sıcaklığın 29,8°C’ye ulaşması bekleniyor. Kentte ayrıca öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Aşırı sıcakların ardından etkili olması beklenen yağışlar, maçın başlangıç saatinde gecikmelere neden olabilir.

Seattle, Houston, Guadalajara, San Francisco Körfez Bölgesi, Dallas, Monterrey, Kansas City ve Los Angeles’taki stadyumlarda da sıcaklıkların performansı olumsuz etkileyen 28°C eşiğinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Dünya Kupası ilerledikçe, iklim krizinin yalnızca tribünleri ve taraftarları değil, oyunun kendisini de etkilemeye başladığı daha görünür hâle geliyor. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
2026 FIFA Dünya Kupası iklim krizi aşırı sıcaklar yeni araştırma
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