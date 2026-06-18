Dünya Kupası'ndan insan manzaraları

ABD'nin sporculara yönelik ırkçı davranışları ile karşılaşan takımlardan biri de İran oldu. İran Milli takımı oyuncuları Mohammad Mohebi ve Mehri Taremi "Bahane üretmiyoruz değil ama bu adil bir yarışma değil." dedi. İranlı oyuncular, maçlardan 2 gün önce yola çıkmaları gerektiğini, antreman yerine göçmenlik kontrollerinde ve transit geçişlerinde saatlerce bekletilmekten yorgun düştüklerini söyledi.