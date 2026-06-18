Dünya Kupası'ndan insan manzaraları
Dünya kupasında oynanan karşılaşmalar, futbolseverleri bir ay boyunca ekran karşısında tutar. Şık goller, tribün şovları ve sevinçler ekrana yansır. Sporun 'dostluk ve kardeşlik' olduğu vurgulanır. Bir de televizyonlarda göstermek, görmek istenmeyen yanı var. Ancak onlar da artık sosyal medya sayesinde görünür oluyor.
Kongo’nun ‘Lumumba’sı Dünya Kupası’nda takımının yanında
İşte 2026 Dünya Kupası'ndan sosyal medyaya yansıyanlar
İspanya'ya karşı oynayan Cape Verde takımının kalecisi Vozinha maçın ardından sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenmeye başladı. Vozinha maçın ardından duygularını "Annem vize problemi yüzünden burada olamadı. Ücretini zamanında ödeyemedik. Bunlar yüzünden maçtan sonra ağladım." diye anlattı.
Dünya Kupası'nda öne çıkan sporculardan biri de Iraklı Aymen Hüseyin. Ülkesi ABD tarafından işgal edildi. Babası, eski bir asker ve El-Kaide’nin düzenlediği bir saldırında hayatını kaybediyor. 2014 yılına gelindiğinde ise ülkesi IŞİD tarafından işgal edildi. Örgüt tarafından kaçırılan abisinden o günden beri abisinden haber alınamıyor.
Maç içim ABD'ye, Chicago O'Hare Havalimanı'na indiğinde ek inceleme bahanesiyle kenara ayrıldı. 7 saat boyunca bir odada alıkonuldu. Telefonu didik didik edildi, sorgulandı. Aymen Hüseyin sahaya çıktı ve gol attı.
ABD'nin sporculara yönelik ırkçı davranışları ile karşılaşan takımlardan biri de İran oldu. İran Milli takımı oyuncuları Mohammad Mohebi ve Mehri Taremi "Bahane üretmiyoruz değil ama bu adil bir yarışma değil." dedi. İranlı oyuncular, maçlardan 2 gün önce yola çıkmaları gerektiğini, antreman yerine göçmenlik kontrollerinde ve transit geçişlerinde saatlerce bekletilmekten yorgun düştüklerini söyledi.
İran'ın sıkıntısı sadece sınırlarda bekletilmek ile bitmedi. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda ile 2-2 berabere kalan İran'da, vize krizi yaşandı. Takımın golcülerinden Mehdi Torabi'ye çoklu giriş çıkış yerine tek giriş çıkış vizesi verildi. Bu nedenle Yeni Zelanda maçına giden Torabi'nin vizesi sona erdi. Federasyon, ilerleyen maçlarda oyuncunun kadroda olması için vize çalışmaya başladı.
ABD'ye karşılaşma için giden takımlardan Uruguay da polisin keyfiliğinden nasibini aldı. Otobüsten indirilen oyuncuların çantaları da köpekler ve metal dedektörler ile arandı.
Almanya Milli Takımında oynayan futbolcu Deniz Undav, FIFA Dünya Kupası'nde gol atan ilk Kürt futbolcu oldu. Ündav golünü Govend dansıyla kutladı.
Japonya'nın Hollanda ile oynadığı maçın ardından tribünlerde kalan taraftarlar, stadyumu temizledi. Çöp poşetleriyle tribünleri dolaşan taraftarların bu davranışı, sosyal medyada büyük beğeni aldı.
FIFA kokartlı hakem, beyazların üstün olduğu anlamında kullanılan işaret nedeniyle soruşturma geçiriyor.