“Trump, ABD’li futbolcunun kart cezasının ertelenmesi için FIFA’yı aradı”

FIFA, 2026 Dünya Kupası'nda kırmızı kart gören ABD'li futbolcu Folarin Balogun'un cezasını erteledi ve oyuncunun 7 Temmuz'daki Belçika maçında oynayabileceğini açıkladı. The Guardian'ın haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump kararın değişmesi için 2 Temmuz'dan itibaren FIFA'yı üç kez aradı. Balogun, 2 Temmuz'da Bosna Hersek maçında yaptığı faul sonrası VAR incelemesiyle kırmızı kart görmüş ve bir maç ceza almıştı. Belçika Futbol Federasyonu, FIFA'yı kendi kurallarını ihlal etmekle suçlayarak hukuki yollara başvurmayı değerlendirdiğini belirtti. FIFA, Disiplin Talimatı'nın 27. maddesine dayanarak cezayı bir yıllığına şartlı olarak askıya aldı. Benzer bir uygulama daha önce Cristiano Ronaldo için de yapılmıştı. Karar, fair play ilkelerine ilişkin tartışmalara yol açtı.

Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Disiplin Kurulu, 2026 Dünya Kupası son 32 turunda kırmızı kart gören ABD’li futbolcu Folarin Balogun’un cezasının ertelendiğini ve oyuncunun Belçika ile yarın (7 Temmuz) oynanacak son 16 turu maçında forma giyebileceğini açıkladı.

Kararın ardından ABD Başkanı Donald Trump, dün (5 Temmuz) Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Doğru olanı yaptığı ve büyük bir adaletsizliği geri çevirdiği için FIFA’ya teşekkür ederim” ifadesini kullandı.

İngiltere merkezli The Guardian gazetesinden Matt Hughes’in haberine göre, Trump, değişikliğin yapılmasını sağlamak amacıyla 2 Temmuz’dan itibaren FIFA’yı üç kez telefonla aradı. Beyaz Saray, konuya ilişkin yorum talebine yanıt vermezken, FIFA da açıklama yapmayı reddetti.

Pazar gecesi, Andrew Giuliani başkanlığındaki Beyaz Saray Dünya Kupası Çalışma Grubu’nun, Folarin Balogun’un cezasına karşı fiilen hukuki bir itiraz başlattığı yönünde haberler çıkmıştı. Bu itirazın, VAR kararlarının alınmasında ağır çekim görüntülerinin kullanılmasına odaklandığı belirtildi. İddialar doğruysa bu itirazların, gelecekte disiplin sürecine yönelik çok sayıda hukuki başvurunun önünü açabileceği değerlendiriliyor. Beyaz Saray ise bu haberlerle ilgili yorum talebine de yanıt vermedi.

Belçika’dan karara tepki

Belçika Futbol Federasyonu, konuya ilişkin açıklamasında FIFA’yı kendi kurallarını ihlal etmekle suçladı ve hukuki yollara başvurma ihtimalini açık bıraktı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu karar karşısında şaşkınlık içindeyiz. Bu karar, 2026 Dünya Kupası Turnuva Talimatı hükümleriyle doğrudan çelişmektedir. Böyle bir cezanın otomatik olarak uygulanacağı hususu, 12 Mayıs 2026 tarihinde turnuvaya katılan tüm üye federasyonlara gönderilen 2026 Dünya Kupası 16 No.lu Genelgesi ile de açıkça yeniden teyit edilmiştir. Aynı kural, her maç öncesinde düzenlenen maç koordinasyon toplantılarında ve 2026 Dünya Kupası’na ilişkin tüm çalıştay sunumlarında da tekrar edilmektedir. Turnuvaya katılan tüm takımların meşru haklarını korumak ve gerek bu Dünya Kupası’nda gerekse gelecekte düzenlenecek turnuvalarda sporumuzun temel ilkelerinden biri olan fair play anlayışını güvence altına almak amacıyla, Belçika Futbol Federasyonu tüm olası seçenekleri değerlendirmektedir.

Belçika’nın teknik direktörü Rudi Garcia, cezalı olacağını düşündükleri kilit forvet oyuncusunun forma giyebilecek durumda olması nedeniyle takımını ABD’ye karşı hazırlamak için yalnızca 24 saatten biraz fazla süreye sahip oldu.

FIFA Disiplin Talimatı, hakemlerin verdiği kırmızı kart kararlarına karşı itirazın mümkün olmadığını belirtiyor. Ancak aynı talimatın 27. maddesinde, FIFA’nın kırmızı kart gibi disiplin cezalarının tamamını veya bir kısmını şartlı olarak askıya alma hakkını saklı tuttuğu ifade ediliyor. Aynı maddeye göre “şart”, oyuncunun 1 ila 4 yıl arasında bir süre boyunca gözlemlenmesi ve aynı türde bir harekette tekrar bulunması hâlinde cezanın yeniden aktif hâle getirilmesi anlamına geliyor. FIFA ise Balogun için bu sürenin 1 yıl olduğunu açıkladı.

Ne olmuştu? ABD’li futbolcu Folarin Balogun, 2 Temmuz’daki Bosna Hersek karşılaşmasının 64. dakikasında Tarik Muharemovic’e yaptığı faulün ardından kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Maçın hakemi Raphael Claus, pozisyonu önce es geçti. Ancak VAR’dan gelen uyarı üzerine yavaş çekim video tekrarını izleyerek pozisyonu yeniden değerlendirdi. Claus, Balogun’un Muharemovic’in ayak bileğine bastığını belirterek direkt kırmızı kart gösterdi ve Folarin Balogun’u oyundan ihraç etti. Olaydan iki gün sonra açıklama yapan FIFA, Balogun’a bir maç ceza verdiğini duyurmuştu. Bu daha önce yaşandı mı? Daha önce pek bilinmeyen FIFA Disiplin Talimatı’nın 27. maddesi, 2026 Dünya Kupası’nın başında da gündeme gelmişti. FIFA, bu maddeyi kullanarak Portekiz milli futbol takımı oyuncusu Cristiano Ronaldo’nun turnuvadaki ilk iki maçta forma giymesinin önünü açtı. Portekizli forvet, geçen kasım ayında İrlanda Cumhuriyeti ile oynanan Dünya Kupası eleme maçında kırmızı kart görmesinin ardından üç maç men cezası almıştı. 41 yaşındaki oyuncunun cezası daha sonra bir maça indirildi. Ronaldo’nun bu cezası, Ermenistan ile oynanan eleme maçına denk geldi ve oyuncu böylece Dünya Kupası grup aşamasındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Özbekistan karşılaşmalarında forma giyebildi. Ronaldo, cezasının geri alınmasından bir hafta önce, ABD Başkanı Donald Trump’ın davetlisi olarak Beyaz Saray’ı ziyaret etmişti. 1962 Dünya Kupası’nda ise Brezilyalı futbolcu Garrincha, yarı final maçında kırmızı kart görerek oyundan atılmasına ve otomatik olarak bir maç ceza almasına rağmen Çekoslovakya’ya karşı oynanan final maçında forma giymişti. Brezilya, maçı 3-1 kazanmıştı. Folarin Balogun’un cezasının ertelenmesine ilişkin tartışmanın devam edeceği düşünülüyor.

(EY/VC)