İçişleri Bakanlığı’ndan Mansur Yavaş hakkında ikinci soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, 2023’te Karabük’te düzenlenen seçim mitinginde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ait bazı araçların kullanıldığı iddiasıyla Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni verdi.

Bakanlık karar metninde “İlgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış…” ifadelerine yer verdi ancak herhangi bir somut talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya koymadan; yalnızca “bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği” yönündeki varsayıma dayanılarak Yavaş’a sorumluluk atfetti. Kararın altında İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin imzası bulunuyor.

Daha önce de çeşitli mecralarda, 2023 seçim dönemindeki mitinglerde belediye imkânlarının kullanıldığı iddiasıyla Yavaş hakkında soruşturma süreci yürütüldüğü haberleştirilmişti.

"Melih Gökçek'e tek bir soruşturma yok"

ABB konuya ilişkin yaptığı kamuoyuna duyurusunda, seçim dönemlerinde kamu kaynaklarının kullanılmaması konusunda hassasiyet gösterildiğini, Mansur Yavaş’ın kampanya sürecinde belediye başkanlığı maaşını dahi almadığını belirtti. Kamu imkânları ile siyasi faaliyetler arasında “kesin bir ayrım” gözetildiğini ifade etti. Belediyenin açıklaması şöyle:

“Ortada somut bir delil bulunmaksızın soruşturma izni verilmesi hukukun zorlanmasıdır. Bu yaklaşım bir sindirmeye çalışma ve itibarsızlaştırma çabasından başka bir şey değildir.

Bugüne kadar seçimlerde çalışanları yoklamalar zoruyla, otobüsler kaldırarak miting miting gezdiren belediyenin tüm imkânlarını seçim dönemlerinde kullandıran eski yönetime ilişkin tek bir soruşturma dahi açılmamışken, Mansur Yavaş hakkında açılan bu soruşturmayı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Bu soruşturma izniyle maksat, Mansur Yavaş’a yönelik bir suç isnadı üretmek ve kamuoyu nezdinde algı oluşturmaktan ibarettir.

Bu karara itiraz edilecek olup, benzer durumlarda İçişleri Bakanlığının bu ve benzeri tavrına ilişkin ayrıca bir basın toplantısıyla kamuoyu bilgilendirilecektir.”

İçişleri Bakanlığı daha önce de konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla Mansur Yavaş hakkında soruşturma yapılmasına izin vermişti.

"Özgür Özel'den Mansur Yavaş soruşturmasına tepki geldi:

"2023 seçimlerinin temel tartışması şuydu. Ben onu hatırlıyorum. Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olarak her yere devletin kendisine Cumhurbaşkanı olarak tahsis ettiği araçla gidiyordu ve seçim yasaklarının daha önceki parlamenter sistemde uygulandığı efendim işte seçimlere belli bir süre kala resmi açılış töreni yapmama, gittiğinde kendisine valilerin eşlik etmemesi gibi demokrasinin gereği olan hiçbir kurala da uymaksızın devletin bütün imkanlarını kullanıyor, devletin bütün protokollerini kullanıyor, açılışları yapıyor ve ben Cumhurbaşkanıyım diyordu. Demokrasinin gereği olan hiçbir kurala uymaksızın açılışları yapıp hiçbir hassasiyet göstermedi. Bunu yapmamış olanların Karabük mitingine giderken kullanılan araçlar için olan hassasiyetleri takdire şayan."

(HA)