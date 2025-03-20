Mansur Yavaş: Hakkımda soruşturma yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tayvan’daki fuar programını yarıda keserek Türkiye’ye döndü. İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sürecinin normal işlemediğini belirtti ve yargının bağımsız hareket etmediğini vurguladı. “Hukuk herkese lazım” diyen Yavaş, bu sürecin ülkeye zarar verebileceğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, üç ayrı soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında dün (19 Mart 2025) gözaltı kararı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticileri ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye, “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlaması yöneltildi.

Ekrem İmamoğlu: Kendimi milletime emanet ediyorum

Yavaş, hakkında soruşturma iddialarına da yanıt verdi: “Hakkımda herhangi bir soruşturma yok. 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, 109 şikayet oldu, 101’i kapandı. Banka hesaplarım herkese açık.”

İstanbul’daki programı hakkında da açıklama yapan Yavaş, halkın iradesine saygısızlık gösterildiğini ve bunun sonucunda halkın daha fazla sahip çıkacağını belirtti.

DİLEK İMAMOĞLU HALKA SESLENDİ Binlerce insan İmamoğlu için Saraçhane'de toplandı

(EMK)