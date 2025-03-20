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Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 08:13
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 09:51
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Mansur Yavaş: Hakkımda soruşturma yok

İstanbul’daki programı hakkında da açıklama yapan Yavaş, halkın iradesine saygısızlık gösterildiğini ve bunun sonucunda halkın daha fazla sahip çıkacağını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Mansur Yavaş: Hakkımda soruşturma yok

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Tayvan’daki fuar programını yarıda keserek Türkiye’ye döndü. İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklama yapan Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması sürecinin normal işlemediğini belirtti ve yargının bağımsız hareket etmediğini vurguladı. “Hukuk herkese lazım” diyen Yavaş, bu sürecin ülkeye zarar verebileceğini söyledi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, üç ayrı soruşturma kapsamında 100'den fazla kişi hakkında dün (19 Mart 2025) gözaltı kararı verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB yöneticileri ile Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 kişiye, “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” suçlaması yöneltildi.

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Yavaş, hakkında soruşturma iddialarına da yanıt verdi: “Hakkımda herhangi bir soruşturma yok. 6 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, 109 şikayet oldu, 101’i kapandı. Banka hesaplarım herkese açık.”

İstanbul’daki programı hakkında da açıklama yapan Yavaş, halkın iradesine saygısızlık gösterildiğini ve bunun sonucunda halkın daha fazla sahip çıkacağını belirtti.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu Mansur Yavaş CHP
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ilgili haberler
GÖZALTINDA 2. GÜN
İmamoğlu: "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye bir söz olmaz, olmamalı”
20 Mart 2025
/haber/imamoglu-bana-dokunmayan-yilan-bin-yasasin-diye-bir-soz-olmaz-olmamali-305638
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19 Mart 2025
/haber/belki-bizi-de-tutuklarlar-bu-korkuyla-yasamak-istemiyoruz-305615
"PAZAR GÜNÜ SOKAKTAYIZ" DEDİ
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19 Mart 2025
/haber/ozgur-ozel-milyonlarin-meydana-inmesi-disinda-bir-care-bir-secenek-yok-305614
DİLEK İMAMOĞLU HALKA SESLENDİ
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/haber/binlerce-insan-imamoglu-icin-sarachane-de-toplandi-305612
TBB, baroları olağanüstü toplantıya çağırdı
19 Mart 2025
/haber/tbb-barolari-olaganustu-toplantiya-cagirdi-305605
Özel: Milletin karşısına devleti diken Erdoğan'a karşı bu millet yine kazanacaktır
19 Mart 2025
/haber/ozel-milletin-karsisina-devleti-diken-erdogan-a-karsi-bu-millet-yine-kazanacaktir-305603
Ekrem İmamoğlu: Kendimi milletime emanet ediyorum
19 Mart 2025
/haber/ekrem-imamoglu-kendimi-milletime-emanet-ediyorum-305589
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