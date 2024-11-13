Başsavcılıklar önce Yavaş'ın ABB, ardından İmamoğlu'nun İBB konserleri için soruşturma başlattı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) düzenlediği konserlerle ilgili olarak medyadaki haberleri esas alarak inceleme başlattı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş incelemenin "yeni bir durum" olmadığını "11 Kasım'daki açıklamasının arkasından İçişleri Bakanlığının mülkiye müfettişleri gönderdiğini" belirtti.

Aynı doğrultuda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 2020 sonrası etkinlik ve konserleri için inceleme başlatıldı.

X hesabından paylaşımda bulunan Yavaş, “11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir.” dedi.

11 Kasım tarihinde konuyla ilgili basına açıklama yaptığım gün İçişleri Bakanlığı tarafından 2 mülkiye müfettişi konuyu incelemek üzere gönderilmiştir. Bu inceleme halen devam etmektedir. Yeni bir durum söz konusu değildir. Hesap verebilirlikte bizim üstümüze kimse yoktur.…

Haberler üzerine Başsavcılık "Memurların Yargılanması Hakkında Kanun" uyarınca İçişleri Bakanlığı Teftiş Kuruluna müzekkere yazdı. Müzekkerede iddiaların araştırılması, suç unsuru ve şüpheli tespiti yapılması halinde durumun savcılığa bildirilmesi istendi.

Savcılık, şikayet dilekçelerini detaylı inceleme için İçişleri Bakanlığına gönderdi. Savcılığın soruşturması İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu’nun raporu doğrultusunda şekillenecek.

Arka plan

Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'ndeki konser etkinliklerine yönelik soruşturmalar, çeşitli iddialara dayanarak 2023 sonlarına doğru başlatıldı. Soruşturmalarda, düzenlenen bazı konserlerin “örgüt propagandası” içerdiği ve etkinliklerde “terör örgütleriyle bağlantılı kişilere yer verildiği” gerekçesi öne sürüldü. Özellikle İstanbul’daki konserlerdeki sanatçılar ve etkinlik programları sorgulanırken, Esenyurt gibi ilçelerde düzenlenen konserlerin hedef alındığı görüldü.

Bu süreçte, konserlerin ücretsiz yapılması kamu kaynaklarının siyasi amaçlarla kullanıldığı iddialarına gerekçe yapıldı. Ayrıca soruşturmalar, yerel seçimlere yaklaşılan bir dönemde muhalefet belediyelerinin kültürel etkinliklerine yönelik incelemelerin yoğunlaştığı bir ortamda gerçekleştiği için tartışmaları da beraberinde getirdi. İlgili belediyeler ise soruşturmaların siyasi saiklerle yapıldığını belirterek kültürel faaliyetlerin halkın taleplerine yanıt verdiğini vurguluyor.

Ayrıca Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'nin son yıllarda konserlere ayırdığı bütçeler de iktidara yakın ya da belediye yönetimlerine karşı çevreler tarafından eleştirilerek tartışıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2021'den bu yana konser ve etkinliklere toplamda yaklaşık 5 milyar TL harcarken, özellikle Cumhuriyet'in 100. yılı için düzenlenen ve 553 milyon TL'lik maliyetiyle dikkat çeken etkinlikler öne çıktı. Konser ve etkinlikler için yapılan harcamaların büyük bir kısmının İBB iştiraki Kültür A.Ş. üzerinden gerçekleştiği ve ihalelerin düşük maliyetlerle alt yüklenicilere verildiği bildirildi. Bu durum, şeffaflık ve harcamaların maliyet etkinliği hakkında tartışmaları beraberinde getirdi​.

Ankara'da ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için Ebru Gündeş'in sahne aldığı etkinliğin maliyeti olduğu iddia edilen 69 milyon TL gündeme geldi. ABB'nin sosyal medya platformu X'teki onaylı basın hesabından yapılan açıklamada, "Net rakam 69 milyon lira değil 'KDV dahil 44 milyon 937 bin 117 lira'dır. Bu rakamın içinde ulaşım, konaklama, Ebru Gündeş’in isteği üzerine kurulan ekran, ses sitemi, kurulan sahne, teknik malzeme ve 100’e yakın çalışanın masraflarının da olduğunu hatırlatırız," denildi.

Belediye yönetimi, bu harcamaların kültürel etkinlikleri desteklemek ve halka ücretsiz etkinlik sunmak amacıyla yapıldığını belirtse de, bazı siyasetçiler ve kamuoyu, ekonomik koşullar altında bu bütçelerin daha şeffaf ve hesap verebilir olması gerektiğini savunuyor​.