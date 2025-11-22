ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 22 Kasım 2025 12:44
 ~ Son Güncelleme: 22 Kasım 2025 12:50
2 dk Okuma

Bakanlık, Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu ‘konser soruşturmasına’ dahil edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Bakanlık, Mansur Yavaş ve özel kalem müdürü hakkında soruşturma izni verdi
Fotoğraf: ABB

İçişleri Bakanlığı, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığına yönelik iddialara ilişkin ABB Başkanı Mansur Yavaş ve Özel Kalem Müdürü Nevzat Uzunoğlu hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "denetim görevini ihmal" suçlarından soruşturma yapılması için izin verdi.

Haberi Anadolu Ajansı duyurdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin konser harcamalarına ilişkin soruşturması kapsamında, iddianame tanziminden sonra Yavaş ve Uzunoğlu hakkında İçişleri Bakanlığından Yavaş ve Uzunoğlu için soruşturma izni talep etmişti.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin, 154 milyon 453 bin TL zarara uğratıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratları ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 kişi, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltına alınmıştı.

AKP'li eski ABB Başkanı Melih Gökçek, operasyonun sinyalini bir gece önceden sosyal medyada vermişti.

Bu kişilerden 5'i çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmış, 9’u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Daha sonra hazırlanan iddianamede de 5'i tutuklu 14 kişi hakkında "nitelikli zimmet" suçlamasıyla 7 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

ABB ve Mahsur Yavaş, operasyon ve soruşturmaların siyasi olduğunu belirtiyor. ABB’nin son açıklamasına göre Sayıştay ve Mülkiye müfettişlerinin denetimlerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmış değil.

Mansur Yavaş'tan 'operasyon' tepkisi: Bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar
Mansur Yavaş'tan 'operasyon' tepkisi: Bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar
23 Eylül 2025
Mansur Yavaş: Soruşturma iznine gerek yok, gönüllü ifade vermeye hazırız
Mansur Yavaş: Soruşturma iznine gerek yok, gönüllü ifade vermeye hazırız
11 Ekim 2025
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'konser' soruşturması
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'konser' soruşturması
24 Mart 2025

(HA)

Mansur Yavaş: Soruşturma iznine gerek yok, gönüllü ifade vermeye hazırız
11 Ekim 2025
Mansur Yavaş'tan 'operasyon' tepkisi: Bambaşka bir yere götürmeye çalışıyorlar
23 Eylül 2025
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 'konser' soruşturması
24 Mart 2025
Mansur Yavaş: Hakkımda soruşturma yok
20 Mart 2025
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SORUŞTURUYOR
Başsavcılıklar önce Yavaş'ın ABB, ardından İmamoğlu'nun İBB konserleri için soruşturma başlattı
13 Kasım 2024
