ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 30.05.2026 12:26 30 Mayıs 2026 12:26
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.05.2026 12:37 30 Mayıs 2026 12:37
Okuma Okuma:  2 dakika

ICE karşıtı eylemler büyüyor: Göçmenler açlık grevinde

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nden avukat Haddy Gassama, göçmenlerin eylemini “darmadağın olmuş bir gözaltı sisteminin doğal sonucu” olarak nitelendirdi.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
ICE karşıtı eylemler büyüyor: Göçmenler açlık grevinde
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

ABD’nin New Jersey eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından işletilen Delaney Hall gözaltı tesisinde tutulan göçmenlerin açlık grevi sekizinci gününde sürüyor.

Eyleme destek vermek için bir grup ise yaklaşık bir haftadır, Newark’ta bulunan tesisin önünde toplanarak ICE’ın uygulamalarını ve gözaltı merkezindeki kötü koşulları protesto ediyor.

Eylemciler, dün (29 Mayıs) bir kez daha tesis önünde toplanarak açlık grevindekilere destek eylemi düzenledi.

Ancak New Jersey Eyalet Polisi’nin müdahalesiyle çok sayıda eylemci gözaltına alındı ve tesis çevresinden uzaklaştırıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Newark merkezli ICE tesisi, ABD’nin en büyük özel hapishane şirketlerinden biri olan Geo Group tarafından işletiliyor. 

Eylemcilere ve tesiste tutulan kişilere göre, sadece bu merkezde 300 ila 400 kişi açlık grevinde. 

Göçmenlerin talepleri: Tesiste tutulan göçmenler yemek kalitesinin, havalandırmanın, tıbbi bakımın iyileştirilmesini ve davalarının sonuçlandırılmasını talep ediyor.

Diğer eyaletler

Öte yandan, eyalet odaklı ve kâr amacı gütmeyen haber kuruluşu Stateline’ın aktardığına göre açlık grevi eylemleri Kaliforniya, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerine de yayılmış durumda.

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nde (ACLU) kıdemli avukat olan Haddy Gassama, göçmenlerin eylemini “darmadağın olmuş bir gözaltı sisteminin doğal sonucu” olarak nitelendirerek şöyle dedi:

“Açlık grevleri, insanların en çaresiz oldukları ve başka seçeneklerinin kalmadığını hissettikleri anlarda başvurdukları bir araç ve zaten suistimallerle dolu bir gözaltı sisteminin bu kadar hızlı, bu kadar çok parayla ve bu kadar az hesap verebilirlikle büyütülmesinin doğal bir sonucu.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ICE Açlık Grevi göçmenler ayrımcılık donald trump abd
ilgili haberler
YUVAL ABRAHAM YAZDI
ABD'de göçmen polisi ICE, altı ayda Microsoft’a bağımlılığını üç katına çıkardı
23 Şubat 2026
/haber/abd-de-gocmen-polisi-ice-alti-ayda-microsofta-bagimliligini-uc-katina-cikardi-316999
ICE’ı protesto eden antifaşist Kyle Wagner’ın evine baskın düzenlendi
6 Şubat 2026
/haber/icei-protesto-eden-antifasist-kyle-wagnerin-evine-baskin-duzenlendi-316423
ABD: Minneapolis'teki ICE cinayetlerine ülke çapında tepki
27 Ocak 2026
/haber/abd-minneapolis-teki-ice-cinayetlerine-ulke-capinda-tepki-316047
ICE polisi tarafından öldürülen Renee Nicole Macklin Good, Minneapolis’te anıldı
8 Ocak 2026
/haber/ice-polisi-tarafindan-oldurulen-renee-nicole-macklin-good-minneapoliste-anildi-315379
ABD : Göçmen polisi (ICE) bürosuna saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
24 Eylül 2025
/haber/abd-gocmen-polisi-ice-burosuna-saldiri-cok-sayida-olu-ve-yarali-311873
“ABD’deki mülteci merkezlerinde insanlığın temel ilkeleri ihlal edildi”
17 Ağustos 2023
/haber/abd-deki-multeci-merkezlerinde-insanligin-temel-ilkeleri-ihlal-edildi-282858
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
YUVAL ABRAHAM YAZDI
ABD'de göçmen polisi ICE, altı ayda Microsoft’a bağımlılığını üç katına çıkardı
23 Şubat 2026
/haber/abd-de-gocmen-polisi-ice-alti-ayda-microsofta-bagimliligini-uc-katina-cikardi-316999
ICE’ı protesto eden antifaşist Kyle Wagner’ın evine baskın düzenlendi
6 Şubat 2026
/haber/icei-protesto-eden-antifasist-kyle-wagnerin-evine-baskin-duzenlendi-316423
ABD: Minneapolis'teki ICE cinayetlerine ülke çapında tepki
27 Ocak 2026
/haber/abd-minneapolis-teki-ice-cinayetlerine-ulke-capinda-tepki-316047
ICE polisi tarafından öldürülen Renee Nicole Macklin Good, Minneapolis’te anıldı
8 Ocak 2026
/haber/ice-polisi-tarafindan-oldurulen-renee-nicole-macklin-good-minneapoliste-anildi-315379
ABD : Göçmen polisi (ICE) bürosuna saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
24 Eylül 2025
/haber/abd-gocmen-polisi-ice-burosuna-saldiri-cok-sayida-olu-ve-yarali-311873
“ABD’deki mülteci merkezlerinde insanlığın temel ilkeleri ihlal edildi”
17 Ağustos 2023
/haber/abd-deki-multeci-merkezlerinde-insanligin-temel-ilkeleri-ihlal-edildi-282858
Sayfa Başına Git