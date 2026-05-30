ICE karşıtı eylemler büyüyor: Göçmenler açlık grevinde
ABD’nin New Jersey eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından işletilen Delaney Hall gözaltı tesisinde tutulan göçmenlerin açlık grevi sekizinci gününde sürüyor.
Eyleme destek vermek için bir grup ise yaklaşık bir haftadır, Newark’ta bulunan tesisin önünde toplanarak ICE’ın uygulamalarını ve gözaltı merkezindeki kötü koşulları protesto ediyor.
Eylemciler, dün (29 Mayıs) bir kez daha tesis önünde toplanarak açlık grevindekilere destek eylemi düzenledi.
Ancak New Jersey Eyalet Polisi’nin müdahalesiyle çok sayıda eylemci gözaltına alındı ve tesis çevresinden uzaklaştırıldı.
The Guardian’da yer alan habere göre, Newark merkezli ICE tesisi, ABD’nin en büyük özel hapishane şirketlerinden biri olan Geo Group tarafından işletiliyor.
Eylemcilere ve tesiste tutulan kişilere göre, sadece bu merkezde 300 ila 400 kişi açlık grevinde.
Diğer eyaletler
Öte yandan, eyalet odaklı ve kâr amacı gütmeyen haber kuruluşu Stateline’ın aktardığına göre açlık grevi eylemleri Kaliforniya, Michigan ve Pennsylvania eyaletlerine de yayılmış durumda.
Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği’nde (ACLU) kıdemli avukat olan Haddy Gassama, göçmenlerin eylemini “darmadağın olmuş bir gözaltı sisteminin doğal sonucu” olarak nitelendirerek şöyle dedi:
“Açlık grevleri, insanların en çaresiz oldukları ve başka seçeneklerinin kalmadığını hissettikleri anlarda başvurdukları bir araç ve zaten suistimallerle dolu bir gözaltı sisteminin bu kadar hızlı, bu kadar çok parayla ve bu kadar az hesap verebilirlikle büyütülmesinin doğal bir sonucu.” (TY)