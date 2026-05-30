ICE karşıtı eylemler büyüyor: Göçmenler açlık grevinde

ABD’nin New Jersey eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tarafından işletilen Delaney Hall gözaltı tesisinde tutulan göçmenlerin açlık grevi sekizinci gününde sürüyor.

Eyleme destek vermek için bir grup ise yaklaşık bir haftadır, Newark’ta bulunan tesisin önünde toplanarak ICE’ın uygulamalarını ve gözaltı merkezindeki kötü koşulları protesto ediyor.

Eylemciler, dün (29 Mayıs) bir kez daha tesis önünde toplanarak açlık grevindekilere destek eylemi düzenledi.

Ancak New Jersey Eyalet Polisi’nin müdahalesiyle çok sayıda eylemci gözaltına alındı ve tesis çevresinden uzaklaştırıldı.

The Guardian’da yer alan habere göre, Newark merkezli ICE tesisi, ABD’nin en büyük özel hapishane şirketlerinden biri olan Geo Group tarafından işletiliyor.

Eylemcilere ve tesiste tutulan kişilere göre, sadece bu merkezde 300 ila 400 kişi açlık grevinde.

Göçmenlerin talepleri: Tesiste tutulan : Tesiste tutulan göçmenler yemek kalitesinin, havalandırmanın, tıbbi bakımın iyileştirilmesini ve davalarının sonuçlandırılmasını talep ediyor.