ABD : Göçmen polisi (ICE) bürosuna saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı

ABD’nin Teksas eyaletinin Dallas kentindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu’na (ICE) silahlı saldırı düzenlendi.

FBI, ABD yerel saatiyle 07:30'da gerçekleşen saldırının failinin 29 yaşındaki Joshua Jahn olduğunu açıkladı. Ölü olarak ele geçen Jahn'ın üzerinde bulunan bir mermiye kazınarak "ANTI-ICE" yazıldığı iddia edildi.



Polisin anlatısına göre Jahn, bir kişiyi öldürüp birkaç kişiyi yaraladıktan sonra intihar etti.

FBI Direktörü Kash Patel, X'te çarşamba günü yerel saatle sabah 7'den hemen önce Dallas Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) tesisinde ölümcül bir silahlı saldırı gerçekleştiğini doğruladı.

Patel, FBI, İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve Dallas Polis Departmanı da dahil olmak üzere federal ve yerel kurumların, eyalet yetkilileriyle birlikte olayı yerinde araştırdığını belirtti.

İlk bulgular, olay yerinden elde edilen kullanılmamış mermilerden birinin kovanı üzerinde "ANTI ICE" ibaresinin kazınmış olmasının ideolojik bir amaca işaret ettiği şeklinde yorumlandı. Patel, soruşturmanın devam ettiğini ve daha fazla bilgi edinildikçe güncellemeler yapılacağını vurguladı.

Patel, saldırıda hiçbir kolluk kuvveti mensubunun yaralanmadığını belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, X hesabından "Özellikle ICE olmak üzere kolluk kuvvetlerine yönelik bu saplantılı saldırı durmalı. Bu saldırıda yaralanan herkes ve aileleri için dua ediyorum." mesajını paylaştı.

ICE Yönetici Yardımcısı Todd Lyons, CNN'e yaptığı açıklamada ilk bilgilere göre saldırının bir keskin nişancı tarafından gerçekleştirilmiş olduğunun anlaşıldığını söyledi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarına ilişkin henüz net bilgi yok. Yerel basında, keskin nişancı tüfeği kullanan saldırganın açtığı ateş sonrasında gözaltında tutulmakta olan 2 göçmenin öldürüldüğü ileri sürüldü. Lyons, ölenlerin çalışanlar, tesiste bulunan siviller veya tutuklulardan olabileceğini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, sosyal medyada paylaşımında saldırıları “Kolluk kuvvetlerine, özellikle ICE’ye yönelik takıntılarla" ilişkilendirdi. "Saldırların durmalıdır. Bu saldırıda yaralanan herkes ve aileleri için dua ediyorum.” dedi.

ABD’de göçmenlerin sınır dışı edilmesine tepkiler artarken, ICE merkezleri de bu tepkiden payını alıyor. 20 Eylül’de de Illinois eyaletinde ICE merkezi önünde göçmenlerin sınır dışı edilmesine karşı gösteri yapan kitleye göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanılarak müdahale edilmişti.

