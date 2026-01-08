ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 08.01.2026 13:20 8 Ocak 2026 13:20
 SG: Son Güncelleme: 08.01.2026 13:27 8 Ocak 2026 13:27
Okuma:  2 dakika

ICE polisi tarafından öldürülen Renee Nicole Macklin Good, Minneapolis’te anıldı

Donald Trump, Good’un “profesyonel bir provokatör” olduğunu iddia ederek ICE polisinin kendini savunmak için ateş ettiğini belirtti ve olayın sorumlusu olarak “radikal sol” grupları gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

ICE polisi tarafından öldürülen Renee Nicole Macklin Good, Minneapolis’te anıldı

ABD’nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis’te bir araya gelen yüzlercee kişi, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından dün (7 Ocak) vurularak öldürülen 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good’u andı.

CBS News’ün haberine göre, kalabalık olay yerine çiçek bırakıp mumlar yakarken, taşıdıkları pankartlarla Good’un öldürülmesini protesto etti.

ICE’in eyaleti terk etmesini isteyen grup, toplu sınır dışı uygulamalarına son verilmesini ve Good’un ölümünden sorumlu kişilerin yargılanmasını talep etti.

Minnesota Valisi, halkı sakin olmaya çağırırken okullar güvenlik önlemi olarak dersleri ve etkinliklerini iptal etti; ancak İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, ajanların bölgeden ayrılmayacağını açıkladı.

İç Güvenlik Bakanlığı, bölgeye 2 binden fazla memur göndererek bugüne kadarki en büyük göçmenlik operasyonunu yürüttüklerini belirtti. Noem, operasyon kapsamında 1500’den fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Ne olmuştu?

Minneapolis’teki protestolardan bir kare, (Fotoğraf: Anadolu Ajansı).

Minneapolis’te ICE polisleri, göçmenlere yönelik bir operasyon sırasında Renee Nicole Macklin Good’u aracında vurarak öldürdü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, yaptığı açıklamada, Good’un aracıyla ICE memurlarına çarptığını iddia ederek, memurun kendisini ve çevresindekileri korumak amacıyla ateş ettiğini iddia etti.

Sosyal medyada paylaşılan videolarda ise Good’un aracının içinde olayları izlediği, bir polisin arabasının kapısını açmaya çalıştığı, ardından diğer bir ICE polisinin yakın mesafeden üç el ateş ettiği görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, Good’un “profesyonel bir provokatör” olduğunu iddia ederek ICE polisinin kendini savunmak için ateş ettiğini belirtti ve olayın sorumlusu olarak “radikal sol” grupları gösterdi.

Good’un eski eşi ise, olayın Good’un 6 yaşındaki oğlunu okula bıraktıktan sonra eve dönerken gerçekleştiğini belirterek, Good’un aktivist olmadığını ve daha önce protestolara katılmadığını söyledi. (TY)

ilgili haberler
ABD : Göçmen polisi (ICE) bürosuna saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı
24 Eylül 2025
/haber/abd-gocmen-polisi-ice-burosuna-saldiri-cok-sayida-olu-ve-yarali-311873
Trump yönetimi, Massachusetts eyaletinde yeni bir göçmen operasyonu başlattı
8 Eylül 2025
/haber/trump-yonetimi-massachusetts-eyaletinde-yeni-bir-gocmen-operasyonu-baslatti-311256
WASHINGTON'DA PARANOYA NÖBETLERİ
ABD 55 milyon vize sahibini sürekli denetim altında tutacak: "ABD düşmanı olabilirler"
23 Ağustos 2025
/haber/abd-55-milyon-vize-sahibini-surekli-denetim-altinda-tutacak-abd-dusmani-olabilirler-310765
GÖÇMEN DÜŞMANLIĞINA YARGI ENGELİ
ABD: Federal yargıç, Trump'ın ülkede doğan herkesin ABD yurttaşı olmasını önleyen kararını durdurdu
9 Ağustos 2025
/haber/abd-federal-yargic-trump-in-ulkede-dogan-herkesin-abd-yurttasi-olmasini-onleyen-kararini-durdurdu-310264
TRUMP GERİLİM İNŞA EDİYOR
ABD 500 bini aşkın göçmene "ülkeden ayrılın" tebligatı yolladı
13 Haziran 2025
/haber/abd-500-bini-askin-gocmene-ulkeden-ayrilin-tebligati-yolladi-308397
Trump, 12 ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirdi
9 Haziran 2025
/haber/trump-12-ulkenin-vatandaslarina-abd-ye-seyahat-yasagi-getirdi-308181
ABD'de göçmenlere destek veren protestocular gözaltına alındı
8 Haziran 2025
/haber/abd-de-gocmenlere-destek-veren-protestocular-gozaltina-alindi-308166
ABD Yüksek Mahkemesi'nden Trump’ın göçmen statülerini iptal etmesine onay
31 Mayıs 2025
/haber/abd-yuksek-mahkemesi-nden-trumpin-gocmen-statulerini-iptal-etmesine-onay-307949
