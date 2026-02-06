ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 06.02.2026 13:40 6 Şubat 2026 13:40
 ~  SG: Son Güncelleme: 06.02.2026 14:18 6 Şubat 2026 14:18
Okuma Okuma:  3 dakika

ICE’ı protesto eden antifaşist Kyle Wagner’in evine baskın düzenlendi

Kendisini “Antifa” olarak tanımlayan Wagner, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bir odada, ortada elleri arkadan kelepçeli bir erkek duruyor. Siyah kapüşonlusunda “I’M ANTIFA!” yazıyor. Sağında ve solunda, yüzleri kasklı, ağır teçhizatlı iki polis onu tutuyor. Ortam sade, duvar açık renk.
Fotoğraf: ABD İç Güvenlik Bakanlığı (Homeland Security) resmî hesabı

ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) ile Adalet Bakanlığı, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde kendisini “Antifa” olarak tanımlayan ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerini tehdit etmek, ifşa etmek ve öldürmek amacıyla komplo kurduğu iddia edilen Kyle Wagner’i bugün gözaltına aldı.

Gözaltı sırasında çekilen fotoğraflarda Wagner’in üzerinde “I’m Antifa” (Ben Antifa’yım) yazılı bir sweatshirt bulunduğu görüldü.

Mahkemeye sevk edilen Wagner hakkında federal bir görevliyi engelleme veya misilleme, bir görevliyi yaralamak amacıyla komplo, şiddet içeren bir suça teşvik ve eyaletler arası iletişim yoluyla tehdit dahil olmak üzere çok sayıda suçlama yöneltildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (Homeland Security), resmî hesabından yaptığı açıklamada operasyona ilişkin olarak, “Minnesota’da hukuksuzluğa son verilmiştir. Kolluk kuvvetlerini tehdit eden ya da onlara yönelik herhangi bir saldırıda bulunanlar adalet önünde hesap verecektir,” ifadelerini kullandı.

ICE görevlilerine “Gestapo” deme suçu

The Washington Times’ın aktardığına göre, dava, Adalet Bakanlığı’nın ICE karşıtı protestolara yönelik sert tutumunun öne çıkan örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Adalet Bakanlığı iddiasına göre Wagner, ICE görevlilerini “Gestapo” ve “katiller” olarak nitelendirerek takipçilerini “silahlanmaya” çağırdı.

Vücudunda çok sayıda dövme bulunan Wagner’in göğsünde kırmızı renkte “resistance” (direniş) yazısı ile boynunda antifaşist bir sembol olan “üç ok” dövmesi bulunuyor. Sosyal medyada dolaşıma giren ve birçok yayın organı tarafından incelenen görüntülere göre Wagner, bazı videolarının başında “Ben Antifa’yım” ifadelerini kullanıyor.

ABD: Minneapolis'teki ICE cinayetlerine ülke çapında tepki
ABD: Minneapolis'teki ICE cinayetlerine ülke çapında tepki
27 Ocak 2026

Antifa hakkında

Anti-faşistin kısaltması. ABD başta olmak üzere birçok ülkede, merkezi yapısı, üyelik sistemi ya da hiyerarşisi olmayan ve yerel inisiyatifler için kullanılan şemsiye bir terim.

Temel motivasyonu, faşizm, ırkçılık, neo-Nazi ve aşırı sağ ideolojilere karşı mücadeledir.

Antifa, merkezi bir örgüt ya da hiyerarşi yerine küçük kolektifler halinde örgütlenen, siyasi hedeflerine doğrudan eylemlerle ulaşmaya çalışan bir hareket. Bu nedenle tek tip bir pratikten söz edilemez.

Uzun süredir açıklamalarıyla Antifa’yı hedef gösteren ABD Başkanı Donald Trump, Eylül 2025’te Antifa’yı, “iç terör örgütü” olarak tanımlayan başkanlık kararnamesine imza attı.

Beyaz Saray’ın duyurduğuna göre, Trump’ın kararnamesinde Antifa, “ABD hükümetinin, kolluk kuvvetlerinin ve hukuk sistemimizin devrilmesini açıkça talep eden militarist, anarşist bir girişim,” olarak tanımlandı. Kararname, Antifa’yı, “zorlama ve sindirme yoluyla politika hedeflerine ulaşmak için tasarlanmış organize bir iç terör örgütü” şeklinde betimledi. (TY)

Trump, Antifa’yı ‘iç terör örgütü’ olarak tanımlayan başkanlık kararnamesini imzaladı
Trump, Antifa’yı ‘iç terör örgütü’ olarak tanımlayan başkanlık kararnamesini imzaladı
23 Eylül 2025
Haber Yeri
İstanbul
ICE donald trump göçmen karşıtlığı Kyle Wagner antifa
ilgili haberler
ABD: Minneapolis'teki ICE cinayetlerine ülke çapında tepki
27 Ocak 2026
/haber/abd-minneapolis-teki-ice-cinayetlerine-ulke-capinda-tepki-316047
ABD: “Göçmen avı”nda işlenen ICE cinayeti ülke çapında protesto edildi
12 Ocak 2026
/haber/abd-gocmen-avinda-islenen-ice-cinayeti-ulke-capinda-protesto-edildi-315475
ICE polisi tarafından öldürülen Renee Nicole Macklin Good, Minneapolis’te anıldı
8 Ocak 2026
/haber/ice-polisi-tarafindan-oldurulen-renee-nicole-macklin-good-minneapoliste-anildi-315379
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
ABD: Minneapolis'teki ICE cinayetlerine ülke çapında tepki
27 Ocak 2026
/haber/abd-minneapolis-teki-ice-cinayetlerine-ulke-capinda-tepki-316047
ABD: “Göçmen avı”nda işlenen ICE cinayeti ülke çapında protesto edildi
12 Ocak 2026
/haber/abd-gocmen-avinda-islenen-ice-cinayeti-ulke-capinda-protesto-edildi-315475
ICE polisi tarafından öldürülen Renee Nicole Macklin Good, Minneapolis’te anıldı
8 Ocak 2026
/haber/ice-polisi-tarafindan-oldurulen-renee-nicole-macklin-good-minneapoliste-anildi-315379
Sayfa Başına Git