ICE’ı protesto eden antifaşist Kyle Wagner’in evine baskın düzenlendi

ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) ile Adalet Bakanlığı, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde kendisini “Antifa” olarak tanımlayan ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerini tehdit etmek, ifşa etmek ve öldürmek amacıyla komplo kurduğu iddia edilen Kyle Wagner’i bugün gözaltına aldı.

Gözaltı sırasında çekilen fotoğraflarda Wagner’in üzerinde “I’m Antifa” (Ben Antifa’yım) yazılı bir sweatshirt bulunduğu görüldü.

Mahkemeye sevk edilen Wagner hakkında federal bir görevliyi engelleme veya misilleme, bir görevliyi yaralamak amacıyla komplo, şiddet içeren bir suça teşvik ve eyaletler arası iletişim yoluyla tehdit dahil olmak üzere çok sayıda suçlama yöneltildi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (Homeland Security), resmî hesabından yaptığı açıklamada operasyona ilişkin olarak, “Minnesota’da hukuksuzluğa son verilmiştir. Kolluk kuvvetlerini tehdit eden ya da onlara yönelik herhangi bir saldırıda bulunanlar adalet önünde hesap verecektir,” ifadelerini kullandı.

ICE görevlilerine “Gestapo” deme suçu

The Washington Times’ın aktardığına göre, dava, Adalet Bakanlığı’nın ICE karşıtı protestolara yönelik sert tutumunun öne çıkan örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Adalet Bakanlığı iddiasına göre Wagner, ICE görevlilerini “Gestapo” ve “katiller” olarak nitelendirerek takipçilerini “silahlanmaya” çağırdı.

Vücudunda çok sayıda dövme bulunan Wagner’in göğsünde kırmızı renkte “resistance” (direniş) yazısı ile boynunda antifaşist bir sembol olan “üç ok” dövmesi bulunuyor. Sosyal medyada dolaşıma giren ve birçok yayın organı tarafından incelenen görüntülere göre Wagner, bazı videolarının başında “Ben Antifa’yım” ifadelerini kullanıyor.

