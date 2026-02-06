ICE’ı protesto eden antifaşist Kyle Wagner’in evine baskın düzenlendi

ABD İç Güvenlik Soruşturmaları Birimi (HSI) ile Adalet Bakanlığı, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde kendisini “Antifa” olarak tanımlayan ve Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerini tehdit etmek, ifşa etmek ve öldürmek amacıyla komplo kurduğu iddia edilen Kyle Wagner’i bugün gözaltına aldı.
Mahkemeye sevk edilen Wagner hakkında federal bir görevliyi engelleme veya misilleme, bir görevliyi yaralamak amacıyla komplo, şiddet içeren bir suça teşvik ve eyaletler arası iletişim yoluyla tehdit dahil olmak üzere çok sayıda suçlama yöneltildi.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı (Homeland Security), resmî hesabından yaptığı açıklamada operasyona ilişkin olarak, “Minnesota’da hukuksuzluğa son verilmiştir. Kolluk kuvvetlerini tehdit eden ya da onlara yönelik herhangi bir saldırıda bulunanlar adalet önünde hesap verecektir,” ifadelerini kullandı.
ICE görevlilerine “Gestapo” deme suçu
The Washington Times’ın aktardığına göre, dava, Adalet Bakanlığı’nın ICE karşıtı protestolara yönelik sert tutumunun öne çıkan örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor.
Adalet Bakanlığı iddiasına göre Wagner, ICE görevlilerini “Gestapo” ve “katiller” olarak nitelendirerek takipçilerini “silahlanmaya” çağırdı.
Vücudunda çok sayıda dövme bulunan Wagner’in göğsünde kırmızı renkte “resistance” (direniş) yazısı ile boynunda antifaşist bir sembol olan “üç ok” dövmesi bulunuyor. Sosyal medyada dolaşıma giren ve birçok yayın organı tarafından incelenen görüntülere göre Wagner, bazı videolarının başında “Ben Antifa’yım” ifadelerini kullanıyor.
Antifa hakkında
Anti-faşistin kısaltması. ABD başta olmak üzere birçok ülkede, merkezi yapısı, üyelik sistemi ya da hiyerarşisi olmayan ve yerel inisiyatifler için kullanılan şemsiye bir terim.
Temel motivasyonu, faşizm, ırkçılık, neo-Nazi ve aşırı sağ ideolojilere karşı mücadeledir.
Antifa, merkezi bir örgüt ya da hiyerarşi yerine küçük kolektifler halinde örgütlenen, siyasi hedeflerine doğrudan eylemlerle ulaşmaya çalışan bir hareket. Bu nedenle tek tip bir pratikten söz edilemez.
Uzun süredir açıklamalarıyla Antifa’yı hedef gösteren ABD Başkanı Donald Trump, Eylül 2025’te Antifa’yı, “iç terör örgütü” olarak tanımlayan başkanlık kararnamesine imza attı.
Beyaz Saray’ın duyurduğuna göre, Trump’ın kararnamesinde Antifa, “ABD hükümetinin, kolluk kuvvetlerinin ve hukuk sistemimizin devrilmesini açıkça talep eden militarist, anarşist bir girişim,” olarak tanımlandı. Kararname, Antifa’yı, “zorlama ve sindirme yoluyla politika hedeflerine ulaşmak için tasarlanmış organize bir iç terör örgütü” şeklinde betimledi. (TY)