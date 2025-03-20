İBB operasyonu: Gözaltı listesinde kimler var?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla dün (19 Mart) iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne getirilen 87 kişinin ifade işlemleri bugün başladı.

İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 kişinin ifadesine başlandı

7 kişiye ‘kent uzlaşısı’ soruşturması

Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış ve İdari İşler Koordinatörü Hunav Altun “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” ile suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması

100 kişiye ‘İmamoğlu suç örgütü’ soruşturması

Ekrem İmamoğlu’nun ‘çıkar amaçlı suç örgütü lideri’ olmakla suçlandığı diğer bir soruşturmada ise toplam 100 kişi hakkında ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

100 kişilik listede İmamoğlu’nun yanı sıra, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü Adem Tuncay, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, İBB Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç, İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Doğan, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fatoş Ayık, İBB Medya AŞ Finans ve Bütçe Koordinatörü Burak Arslan, İBB Medya AŞ Proje Müdürü Emrah Öksüz, İBB’de İdari Müdür Birsen Şahin ve İmamoğlu’nun kampanya koordinatörü Necati Özkan da yer alıyor.

Soruşturmada yer alan diğer 83 isim şöyle:

Tuncay Yılmaz, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Ali Gül, Zafer Gül, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Canan Mümüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Samih Asan, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı. ​​

(VC)