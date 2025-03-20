ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 12:45
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 12:52
3 dk Okuma

İBB operasyonu: Gözaltı listesinde kimler var?

Ekrem İmamoğlu’na ‘terör örgütüne yardım’ ve ‘suç örgütü kurmak ve yönetmek’ suçlamalarının yöneltildiği iki ayrı soruşturmada, İBB yöneticileri, Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanları da dâhil 106 kişi yer alıyor.

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İBB operasyonu: Gözaltı listesinde kimler var?
*Ankara'da İmamoğlu'na destek eylemi, 19 Mart 2025. (Fotoğraf: AA)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla dün (19 Mart) iki ayrı soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Yerleşkesi’ne getirilen 87 kişinin ifade işlemleri bugün başladı.

İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 kişinin ifadesine başlandı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan 87 kişinin ifadesine başlandı
20 Mart 2025

7 kişiye ‘kent uzlaşısı’ soruşturması

Ekrem İmamoğlu’nun yanı sıra, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Reform Enstitüsü Başkanı Mehmet Ali Çalışkan, Spectrum House Düşünce ve Araştırma Merkezi Genel Direktörü Azad Barış ve İdari İşler Koordinatörü Hunav Altun “kent uzlaşısı faaliyetine bilerek iştirak etmek suretiyle PKK/KCK terör örgütüne yardım etme” ile suçlanıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması
19 Mart 2025

100 kişiye ‘İmamoğlu suç örgütü’ soruşturması

Ekrem İmamoğlu’nun ‘çıkar amaçlı suç örgütü lideri’ olmakla suçlandığı diğer bir soruşturmada ise toplam 100 kişi hakkında ‘suç örgütü yöneticisi olmak’, ‘suç örgütüne üye olmak’, ‘irtikap’, ‘rüşvet’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme’ ve ‘ihaleye fesat karıştırmak’ suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

100 kişilik listede İmamoğlu’nun yanı sıra, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Reklam Yönetimi Şube Müdürü Adem Tuncay, İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe, İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İBB Kültür AŞ Genel Müdürü Serdal Taşkın, İBB Kültür AŞ Plan ve Organizasyon Müdürü Barış Kılıç, İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, İBB Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Doğan, İBB Medya AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fatoş Ayık, İBB Medya AŞ Finans ve Bütçe Koordinatörü Burak Arslan, İBB Medya AŞ Proje Müdürü Emrah Öksüz, İBB’de İdari Müdür Birsen Şahin ve İmamoğlu’nun kampanya koordinatörü Necati Özkan da yer alıyor.

Soruşturmada yer alan diğer 83 isim şöyle:

Tuncay Yılmaz, Emrah Bağdatlı, Mustafa Nihat Sütlaş, Murat Kapki, Orçun Muhittin Yılmaz, Hüseyin Köksal, Adem Soytekin, Ali Nuhoğlu, Ertan Yıldız, Ali Gül, Zafer Gül, Servet Yıldırım, Mehmet Erdoğan, Güldem Işık, Ceyda Kıryak, Kadir Öztürk, Ömür Yılmaz, Merthan Açıl, Tolga Özgen, Erhan Uslu, Hakan Atınç Dayıgil, Murat Kanbur, Emre Serkan Bayraktar, Hüseyin Ekrem Fidan, Seda Hoşel Kiraz, Sergen Kurt, Yusuf Yüce, Ercan Saatçi, Mehmet Muhittin Palazoğlu, Furkan Remzi Ceylan, Süleyman Atik, Hakan Karanis, Elif Güven, Nihat Uçan, Canan Mümüklü, Cemal Ufuk Karakaya, Kağan Sürmegöz, Bayram Taşkın, Ebru Yılmazlar, Murat Abbas, Doğan Hamit Doğruer, Halit Burak Atalan, Bilal Önver, İlker Durademir, İpek Elif Atayman, İlknur Taşdelen, Samih Asan, Onur Buğra Subaşı, Eyüp Subaşı, Gülşah Subaşı, Ahmet Köksal, Serhat Kapki, Yusuf İlbak, Ali İlbak, Murat İlbak, Mustafa İlbak, Umut Şenol, Mete Sarısaltun, Edip Cenk Ünalerzen, İrfan Karakaş, İnan Boztaş, Ahmet Taha Bilgin, Kamil Timur Delibaş, Alihan Aydın, Alper Aydın, Alperen Aydın, Ahmet Palazoğlu, Kaan Ketenci, Ahmet Hamdi Çiçek, Hacı Ahmet Gül, Serkan Öztürk, Kabil Taşçı, Vedat Şahin, Serdar Haydanlı, Yaşar Çeri, Emin Ferhat Ertek, Harun Cengiz Beğenmez, Hasan Öçsoy, Ahmet Çiçek, Rauf Cem Istıranca, Ömer Gürsoy, Uğurhan Atma, Özge Bağdatlı. ​​

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu ekrem imamoğlu
ilgili haberler
İstanbul’da üniversitelilerden eylem: "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil"
20 Mart 2025
/haber/istanbulda-universitelilerden-eylem-kurtulus-sokakta-sandikta-degil-305649
Hatimoğulları, İBB'yi ziyaret etti: Toplumsal barışa sabotaj olarak görüyoruz
20 Mart 2025
/haber/hatimogullari-ibb-yi-ziyaret-etti-toplumsal-barisa-sabotaj-olarak-goruyoruz-305646
GÖZALTINDA 2. GÜN
İmamoğlu: "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye bir söz olmaz, olmamalı”
20 Mart 2025
/haber/imamoglu-bana-dokunmayan-yilan-bin-yasasin-diye-bir-soz-olmaz-olmamali-305638
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
İstanbul’da üniversitelilerden eylem: "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil"
20 Mart 2025
/haber/istanbulda-universitelilerden-eylem-kurtulus-sokakta-sandikta-degil-305649
Hatimoğulları, İBB'yi ziyaret etti: Toplumsal barışa sabotaj olarak görüyoruz
20 Mart 2025
/haber/hatimogullari-ibb-yi-ziyaret-etti-toplumsal-barisa-sabotaj-olarak-goruyoruz-305646
GÖZALTINDA 2. GÜN
İmamoğlu: "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye bir söz olmaz, olmamalı”
20 Mart 2025
/haber/imamoglu-bana-dokunmayan-yilan-bin-yasasin-diye-bir-soz-olmaz-olmamali-305638
Sayfa Başına Git