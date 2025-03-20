Hatimoğulları, İBB'yi ziyaret etti: Toplumsal barışa sabotaj olarak görüyoruz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Grup Başkanvekili Sezai Temelli, Diyarbakır Belediye Eşbaşkanı Serra Bucak, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu üyeleri (MYK), Parti Meclisi (PM) üyeleri ile İstanbul İl Eşbaşkanlarının aralarında yer aldığı heyet, Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması dolayısıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni (İBB) ziyaret etti.

DEM Parti heyetini, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP heyeti karşıladı.

MA’nın haberine göre; yaklaşık bir saat basına kapalı süren görüşmenin ardından Hatimoğulları ve Özel açıklama yaptı.

Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda CHP'li gözaltına alındı

"Seçilme hakkını sonuna kadar savunuyoruz"

Hatimoğulları, "Bu süreci toplumsal barışa sabotaj olarak görüyoruz" dedi ve şöyle konuştu:

"Siyaseten baş edemediklerine kayyım siyasetiyle, gözaltılarla, tutuklamalar ve diploma iptali gibi yöntemlerle yönelmek asla kabul edebileceğimiz bir şey değildir. Bu süreci, tam da toplumsal barışı konuştuğumuz bir dönemde, toplumsal barışa ve bu topraklarda demokrasinin tesis edilmesine yönelik bir sabotaj olarak görüyoruz. Asla kabul etmeyiz, etmeyeceğiz de.

"Bizler en önemli hakkımız olan seçme ve seçilme hakkını sonuna kadar savunuyoruz. Bir ülkede sandığı ortadan kaldırdığınızda, seçme ve seçilme hakkını ortadan kaldırdığınızda, demokrasi arasında geriye hiçbir şey kalmaz. O nedenle seçme ve seçilme hakkımızı dün olduğu gibi bugün de sonuna kadar savunacağız."

"İmamoğlu, sadece İstanbul'da Erdoğan'a 2 milyon 350 bin fark atıyor"

"Tehditleri dayanışmayla omuzluyoruz”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise dayanışma ziyaretinden dolayı DEM Parti heyetine teşekkürlerini sundu.

“Tehditleri hep birlikte gerçek dayanışmayla omuzluyoruz” diyen Özel, şunları söyledi: “Nevruz kutlamalarını alıntılayıp ‘Ekrem İmamoğlu gözaltındayken DEM Partililer halay çekiyor’ gibi ifadelerin hiçbiri ne benim ne de herhangi bir CHP'linin itibar ettiği ifadelerdir. Nevruz umuttur, birlikteliktir, kardeşliktir, barıştır. Nevruz meydanlarından toplanmayı Saraçhanede toplanılmasından ayrı görmüyoruz ikisi de barışa, kardeşliğe, birlikte yaşama dair toplanmalardır. Bugünkü ziyareti son derece önemli görüyorum. Sözümüze, attığı oya değer veren herkesi akşam 20.30’da Saraçhane Meydanı’na bekliyoruz.”

Ne olmuştu? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında CHP’li belediye başkanlarının da olduğu 100’ü aşkın kişi 19 Mart sabah saatlerinde evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada iki ayrı soruşturma dosyası olduğunu duyurdu. Başsavcılık soruşturmalardan ilkinin "belediye iştiraklerinde usulsüz ihaleler, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet eylemlerini örgütlü bir şekilde işleme" iddialarıyla açıldığını belirtti. Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İmamoğlu hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu” ve “örgüt lideri” olduğu ileri sürüldü. Söz konusu iddialar İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandırıldı. Başsavcılık, büyükşehir belediyesinin iştirakleri olan MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarının da bu amaçla kullanıldığını iddia etti. İlk soruşturma kapsamında gözaltına alınanların bir kısmı şöyle: Murat Ongun, İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi Necati Özkan, İmamoğlu'nun kampanya yöneticisi Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür Can Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Murat Abbas, Kültür İstanbul (İBB Kültür AŞ) Genel Müdürü Mustafa İlbak, İlbak Holding ortağı Murat İlbak, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı İkinci soruşturma kent uzlaşısı Başsavcılık ikinci soruşturmanın ise, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti ile yapılan "kent uzlaşısı" kapsamında "terör" soruşturması olduğunu açıkladı. Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık, CHP kontenjanından seçilen bazı belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının “örgüt bağlantılı olduğunu” ve İBB iştiraki olan İPA ve BİMTAŞ bünyesinde “örgüt mensupları ve sempatizanlarının” işe alındığını iddia etti. İkinci soruşturmada gözaltına alınanlar: Mahir Polat İBB Genel Sekreter Yardımcısı Resul Ekrem Şahan Şişli Belediye Başkanı Mehmet Ali Çalışkan Reform Enstitüsü Başkanı Ebru Özdemir Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Soruşturma kapsamında A.B. ve H.A hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

(RT)