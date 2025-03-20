GÖZALTINDA 2. GÜN
İmamoğlu: "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye bir söz olmaz, olmamalı”
Dün sabaha karşı İstanbul’da düzenlenen “yolsuzluk” ve “terör” soruşturmalarında gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem X’teki hesabından bir mesaj yayınlandı.
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“Milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir”
İmamoğlu’nun mesajı şöyle:
“Senin bir yüzükle çıktığın bu yolda, yurt içinde, yurt dışında hesabını zerresi için bile veremeyeceğin tonla leken varken benim üç nesildir biriktirdiğim varlığıma, işime ve emeğime göz koyuyor; namusumuza, haysiyetimize söz ediyor, evlatlarımın geleceğini gasp ediyorsun. Bütün bunları bir avuç niteliksiz insanla yapıyorsun. Bu işin içinde olan herkes kirlidir. Ben milletime söylemiştim ve uyarmıştım. Diplomama el koyan bu akıl, sizin malınıza, namusunuza, mülkünüze çöker ve her türlü gaspı, tecavüzü yapar. Milletçe bu kötülüğün karşısında olmalıyız. Milletime çağrımdır. Millet büyüktür. Bir çağrım da yargı mensuplarına. Yüce Türk Yargısının namuslu, ahlaklı, milletine hizmet aşkı yaşayan on binlerce savcısına, hakimine haykırıyorum. Siz ayağa kalkmalı ve bu Türk yargısını perişan eden, bizi bütün dünyaya rezil eden, itibarımızı yerle bir eden bir avuç meslektaşınıza tedbir almalısınız. Yüce Türk Yargısına güveniyorum. Sessiz kalamazsınız, kalmamalısınız. Son olarak AK Parti’de görev yapan ve iktidar ittifakı olan tüm siyasilere sesleniyorum. Bu olaylar partilerimizi, siyasi ideallerimizi aşmıştır. Artık süreç sizin aileleriniz başta olmak üzere milletimizi ilgilendirmektedir. Sesimizi çıkarmak günü gelmiştir. Bu topraklarda “bana dokunmayan yılan bin yaşasın” diye bir söz olmaz, olmamalı. Herkesin “bana dokunmayan yılan dahi, bu topraklarda barınamaz” diyerek sesini yükseltmesini diliyorum. Milletimiz büyüktür. Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir.”
Ne olmuştu?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve aralarında CHP’li belediye başkanlarının da olduğu 100’ü aşkın kişi bugün sabah saatlerinde evlerine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltılara ilişkin yaptığı açıklamada iki ayrı soruşturma dosyası olduğunu duyurdu.
Başsavcılık soruşturmalardan ilkinin "belediye iştiraklerinde usulsüz ihaleler, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet eylemlerini örgütlü bir şekilde işleme" iddialarıyla açıldığını belirtti.
Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
İmamoğlu hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurduğu” ve “örgüt lideri” olduğu ileri sürüldü. Söz konusu iddialar İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine dayandırıldı.
Başsavcılık, büyükşehir belediyesinin iştirakleri olan MEDYA A.Ş, KÜLTÜR AŞ., KİPTAŞ ve İSFALT firmalarının da bu amaçla kullanıldığını iddia etti.
İlk soruşturma kapsamında gözaltına alınanların bir kısmı şöyle:
Murat Ongun, İmamoğlu'nun danışmanı ve Medya AŞ yöneticisi
Necati Özkan, İmamoğlu'nun kampanya yöneticisi
Tuncay Yılmaz, İmamoğlu İnşaat şirketinde genel müdür
Can Akın Çağlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri
Buğra Gökçe, İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı
Murat Abbas, Kültür İstanbul (İBB Kültür AŞ) Genel Müdürü
Mustafa İlbak, İlbak Holding ortağı
Murat İlbak, İlbak Holding Yönetim Kurulu Başkanı
İkinci soruşturma kent uzlaşısı
Başsavcılık ikinci soruşturmanın ise, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde DEM Parti ile yapılan "kent uzlaşısı" kapsamında "terör" soruşturması olduğunu açıkladı.
Bu soruşturma kapsamında İmamoğlu dahil yedi kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılık, CHP kontenjanından seçilen bazı belediye meclis üyeleri ile atanan belediye başkan yardımcılarının “örgüt bağlantılı olduğunu” ve İBB iştiraki olan İPA ve BİMTAŞ bünyesinde “örgüt mensupları ve sempatizanlarının” işe alındığını iddia etti.
İkinci soruşturmada gözaltına alınanlar:
Mahir Polat İBB Genel Sekreter Yardımcısı
Resul Ekrem Şahan Şişli Belediye Başkanı
Mehmet Ali Çalışkan Reform Enstitüsü Başkanı
Ebru Özdemir Şişli Belediye Başkan Yardımcısı
Soruşturma kapsamında A.B. ve H.A hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
(EMK)