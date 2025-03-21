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Yayın Tarihi: 21 Mart 2025 11:40
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2025 11:46
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Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu’na bir soruşturma daha

Ekrem İmamoğlu, X'ten bir paylaşım yaparak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı kreşlerle ilgili hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

BİA Haber Merkezi
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BİA Haber Merkezi
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Görseli Büyüt
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu’na bir soruşturma daha

‘Yolsuzluk’ ve ‘terör’ suçlamasıyla açılan iki farklı soruşturma kapsamında 19 Mart Çarşamba gününden beri gözaltında olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yeni bir soruşturma daha açıldı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda belediye tarafından açılan kreşlerle ilgili hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Kreş açtığım için hakkımda soruşturma açılmış. İfade vermek isterdim ama şu an gözaltındayım, yoksa seve seve bu şehrin çocukları için yaptığımız kreşleri tüm gücümle savunurdum. Kreş açma suçunu işlemeye devam edeceğiz. Geleceğimiz olan evlatlarımızın kreşlerini de milletimize emanet ediyorum" dedi.

Önce diploması iptal edildi ardından gözaltına alındı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Ekrem İmamoğlu, çoğunluğu İBB çalışanı 106 kişiyle birlikte 19 Mart Çarşamba sabahı gözaltına alındı. Evinde arama yapılan İmamoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İmamoğlu'na yolsuzluk ve terör eksenli açılan 2 ayrı soruşturmadan 7 ayrı suçlama yöneltildi.

Gözaltından bir gün önce de İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu İmamoğlu'nun diplomasını iptal etmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB operasyonu
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