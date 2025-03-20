İstanbul’da üniversitelilerden eylem: "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil"

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasına yönelik protestolar ikinci gününde (20 Mart) devam ediyor.

Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) öğrencileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve GSÜ İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı’nın diplomalarının iptal edilmesini protesto etti.

İBB OPERASYONU İstanbul Üniversitesi'nde 'diploma' protestosu

Üniversitenin Beşiktaş, Ortaköy’deki yerleşkesinden saat 13.30’da yürüyüşe başlayan öğrenciler, “Hükümet istifa” pankartı açtı.

Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, Ekrem İmamoğlu ve üniversitenin işletme bölüm başkanı Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı’nın diplomalarının iptal edilmesini protesto etmek için Beşiktaş’a yürüyor.



📹 @alidnc4 pic.twitter.com/RP77K6eLtW — bianet (@bianet_org) March 20, 2025

Öğrenciler “Kurtuluş sokakta, sandıkta değil”, “Aylin hoca yalnız değildir”, “Diplomasız Erdoğan” sloganlarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı’na yürüdü.

Meydanda yapılan açıklamaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri de katıldı.

Ekrem İmamoğlu ve üniversitenin işletme bölüm başkanı Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı’nın diplomalarının iptal edilmesini protesto eden Galatasaray Üniversitesi öğrencileri, Beşiktaş’a ulaştı.



📹: @alidnc4 pic.twitter.com/b5BVSqkm9J — bianet (@bianet_org) March 20, 2025

Beşiktaş Çarşı’ya yürüyüş: “Her yer Taksim, her yer direniş”

Öğrenciler, açıklamanın ardından Barbaros Meydanı’ndan Çarşı’ya yürüyerek eylemlerini sürdürdü.

Kartal Heykeli’nde kısa bir açıklama yapan öğrenciler, “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganlarıyla yurttaşlara sokağa çıkma çağrısı yaptı. Çevredeki yurttaşlar alkış ve ıslıklarla öğrencilere destek verdi.

Protestocular, ardından Akaretler’e doğru yürüyüşe geçti.

Üniversite öğrencileri Kartal Heykeli’ne ulaştı. “Susma sustukça sıra sana gelecek” sloganlarıyla halkı sokağa davet ediyor.



📹: @alidnc4 pic.twitter.com/v6RqWYWciN — bianet (@bianet_org) March 20, 2025

Akaretler’de polis müdahalesi

Öğrenciler Akaretler’e ulaşmaya çalışırken polis müdahalesiyle karşılaştı. Bunun üzerine öğrenciler, Kabataş’a yöneldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesini ve gözaltına alınmasını protesto eden öğrencilere Beşiktaş’ta polis müdahale etti.



📹 @alidnc4 pic.twitter.com/gVB7XkeVhE — bianet (@bianet_org) March 20, 2025

“Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganlarıyla Beşiktaş Caddesi üzerinden yürümek isteyen öğrenciler ikinci kez polis müdahalesiyle karşılaştı.

Öğrencilerle yapılan müzakerelerin ardından polis, grubun Kabataş’a yürümesine izin verdi. Akaretler’e çıkan öğrenciler, Dolmabahçe Caddesi üzerinden Kabataş’a ulaştı.

Üniversite öğrencileri, Kabataş’a gitmek için barikatı aştı. İskeleye doğru koşan öğrencilere polis müdahale etti.



Polis öğrencileri ablukaya aldı.



📹 @alidnc4 pic.twitter.com/KHG4NtZNZ5 — bianet (@bianet_org) March 20, 2025

“Akbil basma, turnikeden atla”

Kabataş’ta toplanan öğrenciler, turnikelerden atlayarak tramvaya bindi. “Çav Bella” marşıyla Beyazıt’a ilerleyen gruba, yolda diğer öğrenciler de katıldı. İlk grup, İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi önüne ulaştı ve diğer öğrencileri beklemeye başladı.

Saraçhane’ye yürüyüş

Üniversite öğrencileri, Saraçhane’ye doğru yürüyüşe geçti. “AKP’den hesabı gençlik soracak” sloganlarıyla ilerleyen grup, polis barikatlarına rağmen yürüyüşlerine devam etti.

Öğrenciler, akademik özgürlük, seçim iradesine saygı ve demokratik haklar için sokakta olduklarını vurgularken, eylemlerin devam edeceğini belirtti.

(AD/VC)