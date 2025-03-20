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HABER
Yayın Tarihi: 20 Mart 2025 17:45
 ~ Son Güncelleme: 20 Mart 2025 18:03
3 dk Okuma

İstanbul’da üniversitelilerden eylem: "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil"

İstanbul'da üniversite öğrencileri, Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptaline ve gözaltına alınmasına karşı başlattıkları eylemleri sürdürüyor.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Görseli Büyüt
İstanbul’da üniversitelilerden eylem: "Kurtuluş sokakta, sandıkta değil"
Fotoğraf-Video: Ali Dinç/bianet

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasına yönelik protestolar ikinci gününde (20 Mart) devam ediyor.

Galatasaray Üniversitesi (GSÜ) öğrencileri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve GSÜ İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin Ataay Saybaşılı’nın diplomalarının iptal edilmesini protesto etti.

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Üniversitenin Beşiktaş, Ortaköy’deki yerleşkesinden saat 13.30’da yürüyüşe başlayan öğrenciler, “Hükümet istifa” pankartı açtı.

Öğrenciler “Kurtuluş sokakta, sandıkta değil”, “Aylin hoca yalnız değildir”, “Diplomasız Erdoğan” sloganlarıyla Beşiktaş Barbaros Meydanı’na yürüdü.

Meydanda yapılan açıklamaya, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri de katıldı.

Beşiktaş Çarşı’ya yürüyüş: “Her yer Taksim, her yer direniş” 

Öğrenciler, açıklamanın ardından Barbaros Meydanı’ndan Çarşı’ya yürüyerek eylemlerini sürdürdü.

Kartal Heykeli’nde kısa bir açıklama yapan öğrenciler, “Susma, sustukça sıra sana gelecek” sloganlarıyla yurttaşlara sokağa çıkma çağrısı yaptı. Çevredeki yurttaşlar alkış ve ıslıklarla öğrencilere destek verdi.

Protestocular, ardından Akaretler’e doğru yürüyüşe geçti.

Akaretler’de polis müdahalesi

Öğrenciler Akaretler’e ulaşmaya çalışırken polis müdahalesiyle karşılaştı. Bunun üzerine öğrenciler, Kabataş’a yöneldi.

“Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganlarıyla Beşiktaş Caddesi üzerinden yürümek isteyen öğrenciler ikinci kez polis müdahalesiyle karşılaştı.

Öğrencilerle yapılan müzakerelerin ardından polis, grubun Kabataş’a yürümesine izin verdi. Akaretler’e çıkan öğrenciler, Dolmabahçe Caddesi üzerinden Kabataş’a ulaştı.

“Akbil basma, turnikeden atla” 

Kabataş’ta toplanan öğrenciler, turnikelerden atlayarak tramvaya bindi. “Çav Bella” marşıyla Beyazıt’a ilerleyen gruba, yolda diğer öğrenciler de katıldı. İlk grup, İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi önüne ulaştı ve diğer öğrencileri beklemeye başladı.

Saraçhane’ye yürüyüş

Üniversite öğrencileri, Saraçhane’ye doğru yürüyüşe geçti. “AKP’den hesabı gençlik soracak” sloganlarıyla ilerleyen grup, polis barikatlarına rağmen yürüyüşlerine devam etti. 

Öğrenciler, akademik özgürlük, seçim iradesine saygı ve demokratik haklar için sokakta olduklarını vurgularken, eylemlerin devam edeceğini belirtti.

(AD/VC)

Haber Yeri
İstanbul
İBB operasyonu üniversite öğrencileri galatasaray üniversitesi mimar sinan güzel sanatlar üniversitesi bahçeşehir üniversitesi ekrem imamoğlu
Ali Dinç
Ali Dinç
@alidnc4 [email protected] tüm yazıları
bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler...

bianet muhabiri (Ağustos 2023). Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Maltepe Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nü bitirdi. Aynı üniversitede, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde çift anadal yaptı. Halkevleri 12. Halkın Hakları Basın, Sanat ve Dayanışma Ödülleri sahibi.

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