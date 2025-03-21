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Yayın Tarihi: 21 Mart 2025 08:15
 ~ Son Güncelleme: 21 Mart 2025 08:54
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İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi İBB'den alındı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar, 25 Ekim 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararına dayandırıldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi İBB'den alındı

İstanbul'da yapımı süren bazı raylı sistem projeleri İBB yönetiminden alındı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

21 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul’da yapımı süren Kazım Karabekir–Topağacı–Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı, İBB’nin yetkisinden alındı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar, 25 Ekim 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararına dayandırıldı. Şehir içi ulaşım projelerinin merkezi yönetimce devralınmasının önünü açan yasal çerçeveye dayandırıldı.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
metro İBB İBB operasyonu ekrem imamoğlu ulaştırma bakanlığı
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