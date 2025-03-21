İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi İBB'den alındı

İstanbul'da yapımı süren bazı raylı sistem projeleri İBB yönetiminden alındı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.

21 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul’da yapımı süren Kazım Karabekir–Topağacı–Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı, İBB’nin yetkisinden alındı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar, 25 Ekim 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararına dayandırıldı. Şehir içi ulaşım projelerinin merkezi yönetimce devralınmasının önünü açan yasal çerçeveye dayandırıldı.