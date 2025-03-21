İstanbul'da bazı metro ve raylı sistemlerin yönetimi İBB'den alındı
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar, 25 Ekim 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararına dayandırıldı.
İstanbul'da yapımı süren bazı raylı sistem projeleri İBB yönetiminden alındı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi.
21 Mart 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul’da yapımı süren Kazım Karabekir–Topağacı–Ümraniye Spor Köyü Raylı Sistem Hattı, İBB’nin yetkisinden alındı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredildi.
İBB operasyonu: Gözaltı listesinde kimler var?
20 Mart 2025
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karar, 25 Ekim 2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararına dayandırıldı. Şehir içi ulaşım projelerinin merkezi yönetimce devralınmasının önünü açan yasal çerçeveye dayandırıldı.
GÖZALTINDA 2. GÜN
İmamoğlu: "Bana dokunmayan yılan bin yaşasın diye bir söz olmaz, olmamalı”
20 Mart 2025
"İmamoğlu, sadece İstanbul'da Erdoğan'a 2 milyon 350 bin fark atıyor"
20 Mart 2025
Ekoloji örgütleri: Demokrasiye ve halk iradesine yapılan saldırıyı kınıyoruz
20 Mart 2025
(EMK)
ilgili haberler
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.