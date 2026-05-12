Hatîmogullari: Her roja ku gav neyên avêtin pêşeroja vî welatî dixe xetereyê
Hevseroka Giştî ya DEM Partiyê Tulay Hatîmogullari li Meclîsê di komcivîna partiya xwe de axivî.
Tulay Hatîmogullari di destpêka axaftina xwe de bal kişand ser 15ê Gulanê Cejna Zimanê Kurdî û wiha got:
“Têkoşîna ziman ku bi Hawarê dest pê kir û niha bi daxwaza perwerdehiya fermî ya zimanê Kurdî didomê. Têkoşîna ziman sed sal in didomê û têkoşîneke bi rûmet e. Mafê perwerdehiya fermî ya zimanê dayikê mafekî bingehîn û divê zimanê Kurdî û hemû ziman di perwerde û hemû qadên jiyanê de fermî bibe. Em di şaxse Celadet Elî Bedîrxan de cejna hemû kedkar û têkoşerên zimanê Kurdî pîroz dikin.”
“Me serdana hevşaredarê me yê Colemêrgê Mehmet Siddik Akiş û hevşaredarê berê Cîhan kir. 19 sal û nîv ceza li hevşaredarê me Siddik Akiş birîn. Ev ceza nayê qebûlkirin. Ev bêhiqûqî ye û zilm e. Bi vê yekê mafê welatiyan ê hilbijartinê jî tê binpêkirin. Divê polîtîkaya qeyim bi dawî bibin û hemû hevşeredar vegerin ser karê xwe. Hevşeredarên me yên Colemergê jî silav ji gel re şandin û serkeftina Amedsporê pîroz kirin.”
Tulay Hatîmogullari anî ziman ku danişîna Serokê Bîrtek-Senê Mehmet Turkmen jî tê lidarxistin û got: “Têkoşîna sendîkayan mafekî rewa ye. Divê Mehmet Turkmen demildest bê berdan. Em her dem bi Mehmet Turkmen re di nava piştgiriyê de ne û li rex wî ne. Em hêvî dikin di vê danişînê de agahiya berdana wî were.”
Tulay Hatîmogullari bi minasebeta salvegera komkujiya Somayê ku 301 karkerên madenê jiyana xwe ji dest dabûn ev yek anî ziman: “Berpirs nehatin darizanin û tu kes nehat cezakirin. Lê parêzer Selçuk Kozagaçli û Can Atalay ku mafên karkêran parastin jî hatin girtin. Burokratekî êrişî karkerekî madenê kir. Em ê çawa vê yekê ji bîr bikin? Ev yek bêhiqûqî xwe li Tirkiyeyê bi awayekî eşkere radixe ber çavan. Li dijî van bêhiqûqiyan em ê mafên karkeran biparêzin. Me karkerên Somayê ji bîr nekir û em ê ji bîr nekin. Heta dawiyê em ê mafên karkeran biparêzin û li rex malbatên wan bin.”
Talana xwezayê
Tulay Hatîmogullari anî ziman ku xweza bi destê desthilat û sermayedaran tê tunekirin û wiha axivî:
“Xwezaya Geliyê Periyê tê tunekirin. Ew der cihekî dîrokî ye. Em li dijî tunekirina xwezayê û Geliyê Periyê têkoşîna xwe bidomînin. Bi projeya Jeotermalê xwezayê dê bê jehrîkirin. Bedela vê yekê jî ne sermayedar lê welatiyên li wê herême didin. Hefteya par Daniştayê li ser tunekirina xwezaya Akbelenê biryara rawestandinê da. Bi vê yekê re ev bêhiqûqî jî derket holê û divê ev biryar ji bo her cihê ku xwza tê tunekirin bibe emsal. Bi vê boneyê Esra İşik ku ji ber têkoşîna xwezaya Akbalenê hatibû girtin jî hat berdan. Em xêr hatina wê jî dikin. Ji Gimgimê heta Akbelenê û heta Besta û Geliyê Periyê têkoşîneke mezin ji bo parastina xwezayê heye. Dema gel li ber xwe dide encam jî derdikevin. Serkeftin a gelê berxwedêr e û talanker jî dê têk biçin.”
"Polîtîkayeke desthilatê ya jinan biparêze tune ye"
Tulay Hatîmogullari bal kişand ser kuştina jinan û wiha got:
“Di meha derbasbûyî de 24 jin hatin qetilkirin. Lê desthilat li dijî vê yekê çi dike. Sala malbatî diyar dikin lê di wê salê de jin tên qetilkirin. Tu polîtîkaya wan a parastina jinan tune ye. Ji bo wan jin makîneyeke ku zarokan tîne ye. Hişmendiya jinan tune dihesibîne û jinan dikuje heman e. Jin parastinê û budçeyê dixwazin. Berî ku jinek were kuştin divê berpirsiyar bikevin tevgerê. Jin naxwazin bi tirsa mirinê-kuştinê bijîn. Felsefe û têkoşîna me jî Jin Jiyan Azadî ye.”
"Divê meaşê herî kêm ji 50 hezarî zêdetir be"
Tulay Hatîmogullari destnîşan kir ku newekheviya di navbera xizan û dewlemendan kûrtir dibe û axaftina xwe wiha domand:
“Tirkiye di enflasyonê de li Ewropa di rêza yekemîn de ye û li cîhanê jî di rêza 5emîn de ye. Ma polîtîkaya desthilatê ya li dijî xizaniyê ev e? Em dibêjin êdî bes e. Her tişt giran dibe û welatî nikarin debara xwe bikin. Ji berîka kedkaran digirin û dikin berîka dewlemendan. Niha jî bi qanûna hebûna aştiyê jî dixwazin sermayedaran dewlemendtir bikin. Piştî 2 hefteyan Cejna Qurbanê ye. Lê welatî nikarin ji xwe re goşt jî bikirin. Hewceyî bi desthilateke ku bikaribe vê krîzê çareser bike, heye. Divê meaşê asgarî bi ser 50 hezarî be. Em ê teqez pergala zilimkar têk bibin û pergala kesên rastî zilmê hatine û kedkaran ava bikin. Em ê bi têkoşînê wekheviyê pêk bînin.”
Doza Kerboranê
Tulay Hatîmogullari derbarê pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk de jî ev yek anî ziman:
“Doza Kerboranê ku ji ber demboriyê hat batalkirin, peşkê li pêvajoyê jî dixe. Wezareta Dadê dibêje em ê komîsyoneke lêkolînê ya kesên faîl nediyar ava bikin bi vê biryarê jî nîşan dan ku ev komîsyon tenê li ser gotinê ye, ji bo kesên faîl nediyar divê dewlet hevrû bibe. Me ji bîr nekir. Bi batalkirina dozê re nikarin bidin jibîrkirin. Em zarok û ciwanên hatine qetilkirin ji bîr nakin. Heta dawiyê em ê li dijî kesên bi awayekî faîl ne diyar têkoşîna xwe bidomînin û heta leborîn bê xwestin û rastî derkeve holê em ê li her derê dengê xwe bilind bikin. Dayikên Aştiyê serdana partiyên siyasî kirin û xwestin ji bo çêkirina qanûnan gav bên avêtin û laçika spî ku navnîşana aştiyê ye diyarî siyasetmedaran kirin. Ev laçik daxwaza çêkirina qanûnên aştiyê ye. Weke DEM Partî em ê têkoşîna aştiyê bidomînin.”
Pêvajoya Aştî û Civaka Demokratîk
Tulay Hatîmogullari bi lêv kir ku divê ji bo pêvajo nexitime pêşî lê were vekirin û wiha got:
“Weke DEM Partî ji bo pêvajo ne xitim e, xebatên me hene û pêşniyarên me jî hene. Divê mekanîzmayeke ku bikaribe xitimandinê derbas bike bê avakirin. Em li vir bang li berpirsyaran dikin ku ji bo aştiyê gavan bavêjin. Her roja ku gav neyên avêtin pêşeroja vî welatî dixe xetereyê. Heke em vê firsendê jî berhewa bikin hesabê vê wê kî bide? Gotin cejn lê niha em hatin cejna qurbanê jî. Em bang li Numan Kurtulmuş dikin ku hemû karê xwe bide aliyekî û em li ser qanûnan bixebitin û vê qonaxê derbas bikin. Divê ev zû bi zû were kirin û di nava vê hefteyê de ji bo gavên şênber bên avêtin û plansaziyek bê kirin. Weke DEM Partî em ê ji bo daxwaza aştiyê li Kurdistan û Tirkiyeyê di 16ê mehê de li qadan bin. Em bang li hemû gelên xwe dikin ku li qadan em bi hev re dengê aştiyê bilind bikin. Li Şirnexê kirinên ku li dijî ruhê pêvajoyê ne û bêhiqûqî berdewam dikin. Kedkarên cameweriyê yên Şirnexê ji ber ku tev li merasîma cenaze bûne, ji kar hatin derxistin.”
(NÖ/AY)