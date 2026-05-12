Hatimoğulları'ndan süreç mesajı: Olmazları sonraya bırakalım, olurları öne alalım

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin haftalık Meclis grup toplantısında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmasına 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı’nı kutlayarak başlayan Tülay Hatimoğulları’nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Dargeçit'in çocukları: Davut, Seyhan ve Nedim

Dargeçit JİTEM Davası

"Barış ve Demokratik Toplum Süreci’ne geçmeden önce, bu sürece gölge düşüren bir yargı kararından bahsetmek istiyorum.

Dargeçit JİTEM Davası’nda Yargıtay 1. Ceza Dairesi, "zamanaşımı" süresinin dolduğu gerekçesiyle davayı düşürdü. Adalet Bakanı daha yeni açıkladı; "Faili meçhullerle ilgili bakanlık bünyesinde birim kurduk" dedi.

Biz bu kararı olumlu karşılamıştık. Ancak bu kararın verilmesi, yapılan işlerin bir imaj çalışması olduğunu gösteriyor. Eğer gerçekten faili meçhullerle yüzleşmek istiyorsanız bilin ki insanlığa karşı işlenen suçlarda zamanaşımı olamaz."

Öcalan: Benim statüm aynı zamanda Kürtlerin statüsü

"Süreç bir müddettir durağan"

"Barış anneleri geçen hafta siyasi partileri ziyaret etti. Meclis’e ve siyasi partilere bırakılan tülbentler bir çağrıdır. Kürt geleneğinde kadınların kavga alanına attığı tülbent, sulha davettir.

O tülbentler bugün Meclis’te barış yasasının çıkarılması talebidir. O tülbentlerin gösterdiği yol, barışın kapılarının açılmasını sağlar. Annelerin bizlere teslim ettiği beyaz tülbentleri barışın vesikası yapacağımızın sözünü veriyoruz. Süreç bir müddettir durağan. Bu yavaşlama halinden çıkılmalı. İvmenin artması için çaba içindeyiz, somut öneriler ortaya koyuyoruz.

Geçen hafta bazı mekanizmaların kurulması için biz de bazı siyasi partiler de açıklamalar yaptık. İsim tartışılabilir, içerik tartışılabilir. Ama tartışılamayacak bir gerçek var: Siyaset kurumu, taraflar, aktörler ve sivil toplum arasında köprü kuracak, mekik dokuyacak bir mekanizmaya ihtiyaç var."

Temelli'den ‘süreç’ çağrısı: Düzenlemeler bayramdan önce Meclis’e gelmeli

"Barış takvimini çıkaralım"

"Hem bugünkü tıkanıklığı giderecek hem de ileride çıkabilecek sorunları yönetecek bir yapıya ihtiyaç var. Önemli bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum: Kurulacak bu mekanizma, sürecin siyasi muhataplığını da üstlenebilir.

Bu mekanizmaya dair tartışma, Komisyon Raporu’nun yasalaşma sürecini asla geciktirmemeli. Bu iki mesele eş güdüm içinde, birbirini tamamlayarak ilerlemeli. Biri diğerinin bekletilme gerekçesi yapılmamalı.

Sayın Kurtulmuş’a önerimiz şudur: Tüm programlarınızı bir kenara bırakın. Meclis’in başında durun. Raporun yasalaşması için itici güç olun. Meclis’te istişare edelim. Olmazları sonraya bırakalım, olurları öne alalım. Buradan ilerleyelim, tıkanıklığı aşalım."

DEM Parti'den Cevdet Yılmaz’a yanıt: Barış konusunda pırıl pırıl bir netliğe sahibiz

"Hakkari’de seçilen her belediye eş başkanımız cezaevi gördü"

"Geçen hafta Van Cezaevi’nde Hakkari Belediyemizin mevcut eş başkanı Mehmet Sıddık Akış’ı ve önceki dönem eş başkanı Cihan Karaman’ı ziyaret ettik. 2014’ten bu yana Hakkari’de seçilen her belediye eş başkanımız cezaevi gördü. Her seçimden sonra halkın iradesi kelepçelendi, mazbatanın yerine kayyım konuldu."

"Kürt meselesi, sandığa giden Kürdün iradesinin cezaevine atılmasıyla sembolleşti. Hukuk bunun neresinde? Bu zulümdür, bu seçilmişe müdahaledir. Tüm tutuklu seçilmişler derhal serbest bırakılmalı, kayyım zulmü artık bitmeli. Halkın iradesine ve sandığa saygı gösterilmeli. Bütün seçilmişler görevlerine iade edilmelidir."

