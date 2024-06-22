ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 22 Haziran 2024 14:17
 ~ Son Güncelleme: 22 Haziran 2024 15:35
4 dk Okuma

“Hasta mahpuslar Özbay ve Taşar serbest bırakılsın"

İnsan hakları savunucuları İstanbul'da hasta mahpus Fatma Özbay’ın, Ankara'da da hasta mahpus Mehmet Edip Taşar'ın sağlık durumuna dikkat çekti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
“Hasta mahpuslar Özbay ve Taşar serbest bırakılsın"
Fotoğraf: MA

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi Hapishaneler Komisyonu, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla her hafta düzenledikleri “F Oturması” eyleminin 639’uncusunu Beyoğlu’ndaki dernek binası önünde yaptı. 

Eylemde, Aliağa Şakran T Tipi Kadın Kapalı Hapishanesinde tutulan ağır hasta mahpus Fatma Özbay’ın serbest bırakılması istendi. 

Açıklamada, öncelikle Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu (CİK)’nda  tekli hücrede tutulan 20 yaşındaki Reber Soydan'ın intihar olarak açıklanan şüpheli ölümüne ve Van T Tipi Kapalı CİK’nda tutulan 35 yaşında ki Mecid Yılmaz’ın rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı revirde ‘bir şeyin yok’ denilerek gönderildiği koğuşunda, kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek  öldüğü bilgisi paylaşıldı.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yıldırım'a tepki

Ayrıca, hapishanelerde hak ihlalleri can almaya devam ederken,  yasalar gereğince mahpusların  yaşam ve sağlık haklarını koruyacak her türlü önlemi almakla görevli  Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Enes Yavuz Yıldırım’ın  yaptığı açıklamada ölümlere ve  ihlallere hiç değinmeden, tek kişilik hücrelerin Avrupa’dakilerden daha büyük olması ile  övünüp, 2026’ya dek 34 yeni hapishanenin yapılacağını  "müjde" olarak duyurmasına tepki gösterildi. 

“1998’den bu yana hapiste"

Haftanın açıklaması özetle şöyle: 

Fatma Özbay, meme kanseri, vertigo, migren, bel-boyun fıtığı, hastası olup, bu hastalıkları yanında  bağırsaklarında polip,  boynunda nodül ve  karaciğer yağlanması  şikayetleri bulunmaktadır.

Göz rahatsızlığı nedeni ile  de ameliyat edilen  ancak düzenli kontrol, tedavi ve bakım sağlanamadığı için sağlık durumu  hızla bozulan Fatma Bozay,  yaşamını  sürdürebilmek için  desteğe ihtiyaç duymaktadır.

Mayıs 2018’de Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesinde 3. evre meme kanseri tanısıyla ameliyat edilen Fatma Özbay’ın  sol memesi tamamen alınmıştır. Ameliyattan sonra “8 seans kemoterapi ardından 25 seans radyoterapi ve sonrasında ilaç tedavisi görmesine rağmen, tümör yayılmaya devam etmiştir.

Yakınları tarafından yapılan açıklamada; "Fatma, 1998’den beri  hapiste. Kanser  hastalığı,  bilinen kronik rahatsızlıkları yanında vücudunun bir çok organını hatta böbreklerini, bağırsaklarnı etkiledi.  En son olarak gözlerinde oluşan rahatsızlık nedeniyle Lazerle ameliyat edildi.  Düzenli kontrol ve tedavi uygulanması gerekiyor. Ancak  en son 2023 Eylül ayında kontrole götürüldüğünü daha sonra tüm girişim ve başvurularına rağmen tedavisinin yapılmadığını söyledi. Zorlamalar sonucu  bir defa İzmir Şehir hastanesine sevk edildiğini ancak hiçbir işlem yapılmadan ve tedavisiyle ilgili birime götürülmeden geri hapishaneye getirildiğini ve bu süreçte kendisine psikolojik baskı yapıldığını da ekledi.  Fatma’nın sağlık sorunları her geçen gün geri dünüşü olmayan bir sürece eviriliyor.  Çünkü kanser için kullandığı ilaçlar kemik erimesine ve diğer iç organlarda harabiyete neden oluyor  ve kemiklerde  ani kırılma riski bulunuyor.”

“Kardeşim kanser hastası ve doğal olarak bu hastalığın hapishanede tedavisi oldukça zor ve bizler bu durumdan etkileniyor kaygılanıyor, endişeleniyoruz. Kardeşimi bir an önce serbest bırakmalarını ve gerekli tedavilerine dışarıda başlamak istiyoruz, bırakmayacaklarsa da tedavilerini gerektiği gibi yapmaları gerekiyor. Kardeşim ağır hasta. Geç olmadan yetkilileri göreve çağırıyoruz’’ demişlerdir.

Hapishane koşullarının sağlığına malum olumsuz etkisi yanında 2023 Eylül ayından bu yana kontrol ve tedavi için hastaneye götürülmeyen Fatma Özbay’ın sağlığı ve yaşamı ağır tehdit altında olup, tedavi olabilmesi için infaz ertelemesi kararı ile serbest bırakılması gerekmektedir.

Ankara 

Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi üyeleri, eylemlerinin 511’inci haftasında İHD Ankara Şubesi’nde bir araya geldi. “Tedavi haktır engellenemez, hasta mahpuslar serbest bırakılsın” pankartının eyleme Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ankara İl Örgütü üye ve yöneticileri de destek verdi.

"Nabzı yüzde 30 civarında"

MA'nın aktarımına göre, İHD Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Nuray Çevirmen, Marmara 5 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 68 yaşındaki ağır hasta mahpus Mehmet Edip Taşar’ın duruma dikkat çekti. Çevirmen, Taşar’ın kalp yetmezliğinin bulunduğunu ve 17 kez anjiyo olduğunu söyledi. 

Taşar’ın nabzının yüzde 30 civarında attığını söyleyen Çevirmen, “Ayrıca kalp hastalığından kaynaklı olarak 6 stent takılmış olup, kalp ritim bozukluğu da bulunmaktadır. Kronik şeker hastasıdır ve bazı dönemlerde şeker yüksekliği 600’ü bulmaktadır. Bu durum sağlık raporlarında da yer almaktadır” dedi.

Yüksek tansiyon hastası ve prostat rahatsızlığı bulunan Taşar’ın haftanın 3 günü hastaneye götürüldüğünü, günlerce yataktan çıkamadığı zamanlar olduğunu ve arkadaşlarının desteği ile yürüyebildiğini aktaran Çevirmen, şöyle dedi:

“Ani krizler yaşamakta olan hasta şu ana kadar da iki defada kalp krizi geçirmiştir. Sağlık sorunlarından dolayı geceleri neredeyse sabaha kadar uyumakta zorlandığını aktarmıştır. Ağır ve kronik hastalıklarından kaynaklı olarak 3 defa Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmiş ancak infaz erteleme talepleri karşılanmamıştır. Siyasi mahpus olmasından kaynaklı olarak tahliye edilmediğine dair durumunu pekiştiren konuşmalara bu sevkler esnasında şahit olmuştur."

Çevirmen Taşar’ın sağlık sorunları nedeniyle hapishanede kalmasının olanaksız olduğunu ifade ederek acilen tahliye edilmesini istedi.

(EMK)

hasta mahpuslar hasta mahpus hasta mahpuslara özgürlük inisiyatifi nuray çevirmen
ilgili haberler
Şırnak’taki hasta mahpus hayatını kaybetti
20 Haziran 2024
/haber/sirnaktaki-hasta-mahpus-hayatini-kaybetti-296641
HASTA MAHPUSLAR 636. HAFTA EYLEMİ
“Hasta mahpus Abdulalim Kaya’nın infaz erteleme talebi neden kabul edilmiyor?”
1 Haziran 2024
/haber/hasta-mahpus-abdulalim-kayanin-infaz-erteleme-talebi-neden-kabul-edilmiyor-296023
Ağır hasta mahpusla ilgili İnsan Hakları Komisyonuna başvuru
30 Mayıs 2024
/haber/agir-hasta-mahpusla-ilgili-insan-haklari-komisyonuna-basvuru-295945
Mahkeme, hasta mahpus Eren Odabaş'ın tahliyesine karar verdi
23 Mayıs 2024
/haber/mahkeme-hasta-mahpus-eren-odabas-in-tahliyesine-karar-verdi-295681
“Cezaevine gönderdiği mektup” nedeniyle tutuklu olan hasta mahpusun davasına çağrı
22 Mayıs 2024
/haber/cezaevine-gonderdigi-mektup-nedeniyle-tutuklu-olan-hasta-mahpusun-davasina-cagri-295660
HASTA MAHPUSLAR 633. HAFTA EYLEMİ
30 yıldır cezaevinde: Hasta mahpus Özçelik serbest bırakılsın
11 Mayıs 2024
/haber/30-yildir-cezaevinde-hasta-mahpus-ozcelik-serbest-birakilsin-295296
İnsan hakları savunucuları ATK’ye dikkat çekti, hasta mahpus Odabaş’a tahliye istedi
4 Mayıs 2024
/haber/insan-haklari-savunuculari-atkye-dikkat-cekti-hasta-mahpus-odabasa-tahliye-istedi-294952
Hasta mahpus Odabaş’ın durumu Meclis’e taşındı
3 Mayıs 2024
/haber/hasta-mahpus-odabasin-durumu-meclise-tasindi-294903
631. F OTURMASI
Hasta mahpus Makbule Özer’in ev hapsi talebi de kabul edilmedi
27 Nisan 2024
/haber/hasta-mahpus-makbule-ozerin-ev-hapsi-talebi-de-kabul-edilmedi-294723
CEZAEVLERİNDE 1517 HASTA MAHPUS VAR
Candan'a tahliye hakkı var, benzer durumdaki siyasi hasta mahpuslara yok
27 Nisan 2024
/haber/candan-a-tahliye-hakki-var-benzer-durumdaki-siyasi-hasta-mahpuslara-yok-294721
ilgili haberler
Şırnak’taki hasta mahpus hayatını kaybetti
20 Haziran 2024
/haber/sirnaktaki-hasta-mahpus-hayatini-kaybetti-296641
HASTA MAHPUSLAR 636. HAFTA EYLEMİ
“Hasta mahpus Abdulalim Kaya’nın infaz erteleme talebi neden kabul edilmiyor?”
1 Haziran 2024
/haber/hasta-mahpus-abdulalim-kayanin-infaz-erteleme-talebi-neden-kabul-edilmiyor-296023
Ağır hasta mahpusla ilgili İnsan Hakları Komisyonuna başvuru
30 Mayıs 2024
/haber/agir-hasta-mahpusla-ilgili-insan-haklari-komisyonuna-basvuru-295945
Mahkeme, hasta mahpus Eren Odabaş'ın tahliyesine karar verdi
23 Mayıs 2024
/haber/mahkeme-hasta-mahpus-eren-odabas-in-tahliyesine-karar-verdi-295681
“Cezaevine gönderdiği mektup” nedeniyle tutuklu olan hasta mahpusun davasına çağrı
22 Mayıs 2024
/haber/cezaevine-gonderdigi-mektup-nedeniyle-tutuklu-olan-hasta-mahpusun-davasina-cagri-295660
HASTA MAHPUSLAR 633. HAFTA EYLEMİ
30 yıldır cezaevinde: Hasta mahpus Özçelik serbest bırakılsın
11 Mayıs 2024
/haber/30-yildir-cezaevinde-hasta-mahpus-ozcelik-serbest-birakilsin-295296
İnsan hakları savunucuları ATK’ye dikkat çekti, hasta mahpus Odabaş’a tahliye istedi
4 Mayıs 2024
/haber/insan-haklari-savunuculari-atkye-dikkat-cekti-hasta-mahpus-odabasa-tahliye-istedi-294952
Hasta mahpus Odabaş’ın durumu Meclis’e taşındı
3 Mayıs 2024
/haber/hasta-mahpus-odabasin-durumu-meclise-tasindi-294903
631. F OTURMASI
Hasta mahpus Makbule Özer’in ev hapsi talebi de kabul edilmedi
27 Nisan 2024
/haber/hasta-mahpus-makbule-ozerin-ev-hapsi-talebi-de-kabul-edilmedi-294723
CEZAEVLERİNDE 1517 HASTA MAHPUS VAR
Candan'a tahliye hakkı var, benzer durumdaki siyasi hasta mahpuslara yok
27 Nisan 2024
/haber/candan-a-tahliye-hakki-var-benzer-durumdaki-siyasi-hasta-mahpuslara-yok-294721
Sayfa Başına Git