Ağır hasta mahpusla ilgili İnsan Hakları Komisyonuna başvuru

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, hasta mahpus Mehmet Güvel ile ilgili Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na başvurdu.

Yüzde 80 engelli, Wernicke Korsakof (WK) ve prostat kanseri olan 78 yaşındaki Mehmet Güvel, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesinde kanser tedavisi görürken 6 Şubat’ta İstanbul'da gözaltına alındı, 9 Şubat 2024'te tutuklanarak Marmara (Silivri) Kapalı Cezaevine götürüldü. İki hafta sonra da İzmir’deki Buca Yüksek Güvenlikli Cezaevine sevk edildi.

“Kuyu tipi”ne karşı açlık grevi

Diğer mahpuslar açlık grevinde

Nevroz Uysal Aslan’ın başvurusunda, bu sevk sebebiyle Güvel’in tedavi hakkının elinden alındığını yazdı:

“Ağır hastalıklarından ve Wernicke Korsakof’tan dolayı denge problemleri yaşayan Güvel, geceleri 7-8 defa tuvalete gittiğinden her defasında düşüp kendini sakatlama tehlikesi yaşıyor.

Geceleri rahatsızlıkları nedeni ile uyuyamayan Güvel ile aynı hücrede kalan Cem Dursun ve Oktay Kelebek hem başka bir hapishaneye sevk hem de Mehmet Güvel’in tahliye edilmesi talebiyle 96 gündür açlık grevinde.

Açlık grevlerini sürdüren Cem Dursun ile Oktay Kelebek, sağlık sorunlarından ötürü kendi yemeğini yiyemeyen, banyosunu yapamayan Güvel’in de tüm ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.”

“Tüm özel alanlar 7/24 izleniyor”

Nevroz Uysal Aslan, mahpuslarla yaptığı görüşmede kendisine şu bilgilerin aktarıldığını ekledi:

“Mahpusların bulundukları tuvalet ve yatak dahil tüm özel alanlar 7/24 izleniyor ve kayıt altına alınıyor. Bu durumu kabul etmeyen ve süresiz açlık grevinde olan Cem Dursun ve Oktay Kelebek ise kamerayı kapatmaları halinde tekli hücrelere alınmakla tehdit ediliyor. Güven’in tek başına hayatını iademe ettirememesi ve ölüm tehlikesi nedeniyle mahpuslar bu duruma katlanmak zorunda kalıyor.”

“Günün hiçbir saatinde güneş girmiyor”

Başvuruda, cezaevinin koşullarından da bahsedildi:

“Buca Y Tipinde hiçbir hücrenin kendisine ait havalandırmasının bulunmadığı, mahpusların kaldığı hücrede dışarıya bakan tek pencerenin demir parmaklıklar ve bu demir parmaklıklar haricinde içeri girecek havayı engelleyen çok sık tel örgüsü ile kapatıldığı, mahpusların buradan sızan hava ile yıkadıkları elbiselerini 1.5 metrelik ipe asarak kurutmaya çalıştıkları ve hapishanenin tüm hücrelerinin özellikle kuzey cephesine bakacak şekilde konumlandırılması nedeniyle günün hiçbir saatinde güneş girmediği gelen bilgiler arasında.”

“Kuyu tipi hapishanenin” araştırılması talebi

Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığından talepler şöyle sıralandı:

· Buca Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde bulunan Mehmet Güvel’in durumu da göz önüne alınarak mahpusun yaşadığı ağır hak ihlallerini tespit etmek ve önlenmesi için Komisyonun gerekli girişimlerde bulunması,

· Yaşı ve hastalığı ilerlemiş Mehmet Güvel hakkında yıllar önce cezaevinde kalamaz raporu verilip verilmediğinin ilgili kurumlardan sorulması,

· Yüzde 80 engelli, Wernicke Korsakof (WK) ve prostat kanseri olan 78 yaşındaki Mehmet Güvel, tutuklu bulunduğu halde müebbet hapis hükümlülerin kaldığı koşullarda tutulması dikkate alınarak Türkiye hapishanelerinde müebbet hapis hükümlüsü olmayıp bu koşullarda tutulan tutuklu ve hükümlülerin sayısının belirlenmesi için Adalet Bakanlığına sorulması ve önleyici tedbirlerin alınmasını sağlaması,

· Komisyon bünyesinde faaliyet gösteren Hükümlü ve Tutuklu Hakları İnceleme Alt Komisyonu tarafından kamuoyunda “kuyu tipi hapishane” olarak bilinen Y ve S tipi hapishanelerinin mahpuslar üzerinde fiziksel ve psikolojik etkilerini, yarattığı sağlık sorunları tespit etmek ve gerekli tedbirlerin alınması için kapsamlı bir çalışma başlatması, bu kapsamda Buca Yüksek Güvenlikli Hapishanesine en kısa sürede bir ziyaret gerçekleştirmesi.

(AS)