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Yayın Tarihi: 9 Temmuz 2024 10:31
 ~ Son Güncelleme: 9 Temmuz 2024 10:49
2 dk Okuma

Hasta mahpus tekli hücrede tutuluyor

Hülya Darga, eşi hasta mahpus Mehmet Darga'nın ihtiyaçlarını tek başına karşılayacak durumda olmadığını söyledi ve tahliyesini istedi.

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi
ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Hasta mahpus tekli hücrede tutuluyor
Fotoğraf: MA

Giresun Espiye L Tipi Cezaevi’nde tutulan 65 yaşındaki Mehmet Darga, ilerleyen yaşı ve sağlık sorunlarına rağmen tahliye edilmiyor.

Mersin’de 1992 yılında gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Darga, tansiyon ve şeker hastası.

MA'nın haberine göre, Darga, ayrıca midesinden rahatsız. Kronik gastrit hastası olan Darga, cezaevinde iki kez anjiyo oldu. 

Şubat'tan bu yana tekli hücrede

32 yıldır cezaevinde tutulan Darga, “Abdullah Öcalan’a özgürlük ve Kürt sorununa çözüm” kampanyası kapsamında gerçekleştirilen açlık grevine katıldığı gerekçesiyle Şubat ayında tekli hücreye alındı. 

Hülya Darga, eşinin ihtiyaçlarını tek başına karşılayacak durumda olmadığını söyledi ve tahliyesini istedi. 

Darga, “Eşim 32 yıldır cezaevinde ve hastalıkları çok ağır. Hastalıklarının yanı sıra gördüğü işkence nedeniyle dişleri döküldü. Tekli hücrede tutulduğu için ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yanında birileri olsaydı en azında yardımcı olurlardı. Tek başına çok zorluk çekiyor” dedi. 

Yedi yıldır görüşe gidemiyor

Hastalıklarından ve ailevi sorunlarından kaynaklı 7 yıldır eşinin görüşüne gidemediğini söyleyen Darga, şunları belirtti:

 “Çocuklarımı tek başıma büyüttüm. Bir çok işte çalışarak tek başına evi geçindirdim. Eşimin tedavisi düzgün yapılmıyor. Durumu ağırlaşınca hastaneye götürülüyor. Hem yaşı hem de hastalıkları ilerlemiş durumda. Bu şekilde tekli hücrede tutulması çok riskli. Bir an önce serbest bırakılması gerekiyor. Halkımız, insan hakları örgütleri hasta tutsaklara sahip çıksınlar.”

İHD'nin 2023 yılında yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de 651'i ağır olmak üzere toplam 1,517 hasta mahpus bulunuyor. 
Hasta mahpusların tedavi hakkı neden engelleniyor?
612. F OTURMASI
Hasta mahpusların tedavi hakkı neden engelleniyor?
16 Aralık 2023

(EMK)

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