Hasta mahpuslar Nebioğlu ve Yıldırım serbest bırakılsın

Hasta Mahpuslara Özgürlük İnisiyatifi, hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla 513’üncü haftasında Ankara’da İnsan Hakları Derneği (İHD) önünde bir araya geldi.

MA'nın haberine göre, “Tedavi haktır engellenemez, hasta mahpuslar serbest bırakılsın” pankartı taşıyan grup, Emrah Nebioğlu ve yüzde 98 engelli Serdal Yıldırım'ın serbest bırakılmasını talep etti. Nebioğlu'nun 2022’den beri tutuklu olduğunu, başından vurularak felç olduğunu ve ağır hastalıklarına rağmen tahliye edilmediğini belirttiler.

İstanbul

İHD İstanbul Şubesi, 641’inci haftasında düzenlediği “F Oturması” eyleminde de Serdal Yıldırım’ın durumuna dikkat çekti. Eylem bu hafta da İnsan Hakları Derneği'nin bulunduğu sokakta yapıldı.

Yıldırım’ın yüzde 98 engelli raporu bulunduğunu, ağır hastalıklarına rağmen tahliye edilmediğini ve cezaevi koşullarının yaşamını tehdit ettiğini vurguladılar. Her iki mahpus için adalet çağrısı yapıldı.

Bekin: Başvurulara sonuç alınamadı

Açıklamayı okuyan Taylan Bekin, Yıldırım’ın tutukluluk sürecinde ranzadan sedyeye alınırken düşürüldüğü ve belindeki platinin kayması sonucu şuanda “sırt üstü yatamaz” hale geldiği bilgisini paylaşan Bekin, hastane tarafından “mutlaka ameliyat olması gerek” uyarısının ise cezaevi koşulları nedeniyle dikkate alınmadığını belirtti.

Bu nedenle Yıldırım’ın avukatı tarafından tahliye edilmesi yönünde AYM başta olmak üzere birçok yetkili merciiye başvuruda bulunduğunu söyleyen Bekin, söz konusu başvurulara olumlu bir sonuç alınamadığını söyledi.

İHD'nin 2023 yılında yaptığı açıklamaya göre, Türkiye'de 651'i ağır olmak üzere toplam 1,517 hasta mahpus bulunuyor.

(EMK)