Hasta mahpus Odabaş’ın durumu Meclis’e taşındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Şırnak Milletvekili Nevroz Uysal Aslan, hasta tutuklu Eren Odabaş ile ilgili Meclis İnsan Haklarını İzleme Komisyonuna başvuru yaptı ve soru önergesi verdi.

Kanser hastası Odabaş’ın ne nakil ne tahliye talebi kabul edildi

Başvurularında, kanser tedavisi sürerken 6 Şubat’ta gözaltına alınıp, 9 Şubat’ta tutuklanan Eren Odabaş’ın tutuklu bulunduğu Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden kendisine gönderdiği mektubu paylaştı:

“2018 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü’nde Agresif Desmoid Tümör tedavisi görüyorum. Fakat tutuklandığım tarihten bu yana tedavime devam edemedim. Devam edememe sebebim ise hem tutuklanmış olmam hem de tedavimin yapıldığı hastanenin İstanbul’da olmasına rağmen rızam olmadan sürgün sevkle 24 Şubat’ta Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne getirilmemdir. Bu tarihten yana tedavimi devam ettirmem bir yana, sürekli hastane sevklerim iptal ediliyor.”

Odabaş, mektubunda ayrıca “28 Mart’ta çekilen BT Radyoloji raporunda, kasık ve lenflerde kitle tespit edildiğini, kanserli kalça kemiğinde de büyüme izlendiğini” yazdı.

İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsünden dilekçe

Nevroz Uysal Aslan, önergesinde, Odabaş’ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini yazdı:

“Kanser tedavisine devam edebilmek için İstanbul Tıp Fakültesine erişim açısından, İstanbul yakınındaki bir cezaevine sevk edilmek üzere dilekçe veren Odabaş’ın sevk talebi reddedildi. Oysa Odabaş hakkında İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, tedavi alması ve yakın onkolojik takibinin hayati önemde olduğunu vurgulayarak ‘Geçmişte yapılan tedavi ve takiplerinde tüm tedavi seçeneklerini etkileyeceği için genel prensip olarak hastanın tedavi ve takiplerinin tek merkezde (mümkünse ilk tedavilerinin yapıldığı yerde) yapılması gerekmektedir’ şeklinde dilekçe yazmıştı.”

Başvuruda, kalbinde de sorun olduğu belirtilen hasta mahpusun hayati tehlikesi bulunduğu ve tedavilerinin kesintisiz ve sağlıklı yürütülmesi için bir an önce tahliye olması gerektiği belirtildi.

Sevk talebi neden reddedildi? Önergede, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan şu soruları yanıtlaması istendi: Bakanlığınıza bağlı cezaevlerinde kanser teşhisi konulan kaç tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır? Kural olarak soruşturmanın yürütüldüğü şehirde ve/veya yakın bir cezaevinde olması gereken Odabaş, 6 yıl boyunca tedavi gördüğü İstanbul’dan neden tutukluluktan çok kısa bir süre sonra Marmara (Silivri) Cezaevi’nden Ankara Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne sevk edilmiştir? Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nden sevkini talep eden Odabaş’ın sevk talebi neden reddedilmiştir? Oturmakta güçlük çeken kanser hastasının sağlık, tedavi hakkının engellendiği, hastane sevklerinin yapılmadığı iddiaları hakkında soruşturma açacak mısınız? Cezaevinde tedavi sürecinin aksatıldığı ve cezaevi koşullarında kalamayacağı belirtilen Odabaş’ın yaşam hakkını savunmak adına bakanlığınız mahpusun tahliyesine yönelik bir girişimde bulunacak mı? Özellikle cezaevlerinde bulunan yüzlerce ağır hasta mahpus için ayrımcı ve geçici çözümler bulmak yerine insan haklarını ve onurunu gözeten, Anayasa ve uluslararası sözleşmelerde belirtilen eşitlik ilkesine ve ayrımcılık yasağına uygun bir infaz düzenlemesi için bir çalışmanız var mı?

(AS)